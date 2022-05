Muñoz apuesta por crear una empresa para captar talentos

Antonio Muñoz tiene clara la principal prioridad de su hoja de ruta hasta las elecciones municipales que se celebrarán en junio del año que viene: desarrollar una estrategia completa de intervención y apuesta desde lo público por la innovación, la ciencia, la investigación y el emprendimiento como base de un nuevo modelo económico. Lo más destacado guarda relación de cara al próximo mandato si logra el respaldo en las urnas: la creación de un organismo público para captar talentos dirigido por un empresario de referencia.

Esta medida fue anunciada ayer por el primer edil socialista en el Foro Joly, en el que repasó los cuatro meses desde su llegada a la Alcaldía y expuso que las líneas estratégicas girarán en torno a cinco ejes. El primero, configurar una red de al menos una decena equipamientos y espacios de titularidad municipal puestos en uso en colaboración público- privada en torno a los sectores principales y estratégicos. El segundo, invertir y generar gasto público con programas y convenios específicos que tengan dotación presupuestaria para fomentar la investigación y la digitalización. El tercero consiste en generar las condiciones y facilidades para atraer talento, proyectos empresariales y profesionales para que se instalen en nuestra ciudad. El cuarto, lograr una administración y unos servicios públicos modernizados y que estén a la altura de la ciudadanía y de las empresas. Y el quinto, desarrollar un modelo económico sostenible y adaptado a los retos de la Sevilla del Siglo XXI.

Lo primero que se ha fijado el gobierno municipal es configurar una red con una decena de espacios y equipamientos destinados a la innovación y al emprendimiento. Se trata de la Fábrica de Artillería, las Naves de Renfe, el Palacio de Exposiciones y Congresos, Marqués de Contadero, las naves de la calle Montaner, el Pabellón de Europa, el centro de innovación del Puerto, las Naves de Singer, el nuevo edificio de JRC, y la Agencia Espacial Española.

“Al margen de estos edificios, hay otros de naturaleza pública que pertenecen a otras administraciones y de titularidad privada, y todos ellos deben ser un hervidero para generar proyectos empresariales relacionados con la nueva economía”, añadió el alcalde. Para eso tiene que haber “una segunda pata”, es necesario invertir y contar con un presupuesto propio “para este menester”, por lo que planteó ese nuevo departamento público. Dentro de este apartado, también destacó la importancia de contar con convocatorias públicas “para captar y retener talento, así como para atraer proyectos de emprendimiento de éxito”. El Ayuntamiento debe ser “ejemplo de modernización tecnológica”, explicó.

El alcalde quiere que Sevilla tenga un presupuesto asignado a programas vinculados a fomentar la transformación digital y el emprendimiento y líneas de colaboración público privada con presupuesto anual destinado a este fin. ¿En qué momento se encuentra el proyecto? El Ayuntamiento ya cuenta con dos socios y los primeros convenios encima de la mesa para programas especializados. Ahora se encuentra en la fase de analizar cómo se pueden convertir en una realidad pronto. “Y para ello realizaremos las modificaciones presupuestarias que sea necesario. Sin complejos, y con ambición. Si queremos que Sevilla avance, el Ayuntamiento tiene que liderar este proceso”.

“En conclusión, vamos a implementar la estrategia que se definió en el proceso de elaboración de nuestra marca. Apostemos por nuestra Sevilla desconocida, por la menos famosa. Creamos en ella, y difundamos lo que tenemos ya conseguido”, expuso Muñoz antes de comentar que la estrategia servirá para que la ciudad “sea un territorio Start-up, de emprendimiento, innovación, investigación y ciencia. Una Sevilla llena de oportunidades para el talento local y para atraer profesionales e inversores de ámbito nacional e internacional”.

El socialista se acordó de Málaga: “Que alguien me diga un indicador en el que nos supere”

Dedicó otra buena parte del tiempo de su intervención para hablar sobre el Metro. “Me siento legitimado y quiero aprovechar este foro para lanzar una serie de mensajes claros y contundentes en torno a lo que está ocurriendo en las últimas semanas y que estoy observando con preocupación y enfado”. Lo primero que anunció es que el lunes pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que “ponga por escrito” su financiación. La falta de un convenio es el principal motivo esgrimido por la Junta de Andalucía para no iniciar la licitación del tramo norte de esa línea. “Si la Junta tiene el compromiso del Ejecutivo central de que pondrá un euro por cada uno que aporte el Gobierno andaluz, ¿qué le impide licitarlo?”, se preguntó el regidor sevillano. “Cuando se licitó el suburbano de Málaga el convenio no estaba firmado, de modo que ¡liciten ya, señores de la Junta!”, abundó.

Muñoz respondió de esta manera al ser cuestionado por el “bloqueo” que está sufriendo el proyecto del Metro. “La competencia es de la Junta, lo que tiene que hacer es licitarlo y sacarlo del ruido político. En estos cuatro meses como alcalde nuestra tarea ha sido que prevalezca el interés general y que este asunto no sea un arma arrojadiza. Cuando he tenido que aplaudir a la Junta o exigir al Ministerio, lo he hecho”.

En el encuentro patrocinado por Telefónica, el alcalde también quiso acordarse de la capital de la Costa del Sol. “Yo no voy a compararme con Málaga. No somos competidores. Pero que alguien me diga un indicador en el que nos supere Málaga. En su industria, en su parque científico y tecnológico, en el número de empresas, en el número de autónomos, en la cifra de altas de la Seguridad Social, en el Palacio de Congresos, en la aportación al PIB. No. No nos superan. Pero nosotros hace tiempo que renunciamos a creérnoslo. Y ellos sí se lo han creído. Y han invertido en hacer que otros se lo crean”.