Noche de Halloween en Sevilla: 98 denuncias y siete inspecciones a bares

La Policía Local ha desplegado un dispositivo de control específico con motivo de Halloween en el contexto de la pandemia de la Covid-19, las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias marcadas por la Junta de Andalucía para afrontarla, que se ha saldado sin incidentes graves. Además de la ausencia de intervenciones de relevancia, este operativo constató una menor afluencia de público con respecto al día anterior.

Los equipos de Policía Local se organizaron en diferentes turnos de trabajo que establecían un primer objetivo preventivo y disuasorio ante la concentración de personas en diferentes puntos, el incumplimiento del estado de alarma y la normativa autonómica además de los actos vandálicos que se suelen relacionar con esta jornada.

En último término, el dispositivo interpuso 98 denuncias de las que 32 se correspondían con la concentración de personas en la vía pública para el consumo de alcohol, 8 por la generación de ruidos, 34 por no usar mascarillas e incumplimientos de medidas sanitarias, y 23 por no respetar las restricciones de movilidad de personas. Se realizaron además 7 inspecciones a establecimientos por diferentes causas que concluyeron con una denuncia. Paralelamente se atendieron 12 por accidentes de tráfico que culminaron en 9 atestados por ocurrencia de siniestros viales y se produjeron 5 sanciones por no respetar otras normativas municipales.

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha destacado “el importante esfuerzo operativo y el compromiso de los agentes de la Policía Local para afrontar actitudes incívicas que suponen un riesgo para toda la ciudadanía en la situación actual, mientras no deja de crecer el número de contagios, de hospitalizaciones y de muertos por la COVID 19. No vamos a parar en nuestro empeño porque se cumplan las medidas ante quienes ponen en riesgo su salud y la de todos los sevillanos de forma absolutamente irresponsable”.