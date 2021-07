Nueva colección moda infantil y puericultura

Ya está aquí la nueva colección otoño/invierno 2021/2022 en Bamboo online y, como siempre, sigue apostando por la marca de Paz Rodríguez en ropa infantil y puericultura. Esta temporada, la marca apuesta por el hogar, donde los más pequeños pasan la mayoría de las horas del día y desde donde crecen con la calidez y el amor de la familia. Por eso, ha apostado por una línea de piezas cómodas, que no quiere decir que no sean con estilo. Incluyen bordados, puntillas y son fabricadas con materiales suaves para que no produzcan daños en la piel ni roces a los más pequeños.

Paz Rodríguez, una marca con estilo propio

Esta marca española diseña y fabrica sus prendas de forma artesanal desde 1970. La fabricación de su ropa combina procesos a mano con procesos más automatizados, lo que da un estilo propio y unos resultados elegantes cuidando cada uno de los pequeños detalles.

Si hay algo que ha ayudado en la internacionalización de la marca Paz Rodríguez, ha sido su fidelidad a lo tradicional, apostando por una producción hecha a mano en la que los valores humanos son la base de cada uno de sus productos.

Como siempre, Bamboo, en su afán de buscar esa cercanía al cliente y a lo natural, ha apostado por esta marca cuyas colecciones están diseñadas y fabricadas en España, creando la simbiosis perfecta que finaliza con un producto perfecto.

Todas las piezas que Paz Rodríguez ofrece se basan en exclusivos diseños en punto tricot, estampados únicos y una amplia variedad de diseños atemporales que se adaptarán perfectamente a las nuevas tendencias que están por llegar.

Cómo debe ser la ropa de otoño infantil en Bamboo

Otoño es una estación de cambio. Del calor del verano, pasamos al frío del invierno, por lo que sus temperaturas irán disminuyendo de forma progresiva hasta adecuarse a la época del año que está por llegar. Así que, mientras ese cambio se produce, las prendas con las que hemos de vestir a nuestros pequeños deben de ser prendas de entretiempo.

Por eso, la ropa de otoño de Paz Rodríguez se compone básicamente de ropa de manga larga, pero fina, siendo aquella más cómoda la más adecuada para esta estación. Además, no se ha de olvidar de escoger prendas que estén fabricadas con algodón, ya que será un acierto a la hora de proteger la delicada piel del bebé o el infante.

Y como no, pasamos de la monocapa del verano a la multicapa que caracteriza el invierno. Por eso, ha llegado el momento de empezar a utilizar esas piezas interiores, como los bodies o los peleles, que tanto gustan a nuestros pequeños.

En definitiva, ya sabemos que es pronto para pensar en el otoño y que todavía estamos disfrutando de nuestras vacaciones veraniegas bien merecidas, pero si queremos estar a la moda cuando llegue el momento, no debemos perder el tiempo y empezar a curiosear qué es lo que nos va a ofrecer Paz Rodríguez y Bamboo online este otoño cuando los baños en la playa o en la piscina lleguen a su fin. ¿Te lo vas a perder?