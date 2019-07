Nuevo debate sobre Palmas Altas

Las asociaciones Bermejales Activa, Ecologistas en Acción y Parque Vivo del Guadaíra han organizado un nuevo debate sobre las implicaciones urbanísticas, económicas y ambientales de los grandes proyectos que se construyen o se van a ubicar a corto y medio plazo en el Sur de la ciudad, como el centro comercial Palmas Altas o la Ciudad de la Justicia.

Fue en el centro de la tercera edad de Elcano el martes 25 de junio. No asistieron esta vez ni representantes de la promotora, ni de las asociaciones que incondicionalmente apoyan al proyecto. Sí vecinos y representantes de las citadas asociaciones y de otros barrios como Bellavista, Heliópolis, Sector Sur y Los Remedios.

Laura Soler, de Ecologistas en Acción, criticó que se apueste por centros comerciales de este tipo ("no es sostenible, destruye el tejido comercial de proximidad, el empleo neto que se crea es nulo, y de peor calidad", dijo) y puso el énfasis "en la dudosa legalidad urbanística del proyecto", cuestiones que Ecologistas ha incluido en tres denuncias que están en estudio en los tribunales. Ecologistas asegura que son "irregularidades" haber permitido "un cambio de uso no previsto en el PGOU, no haber realizado una ordenación paisajista como se requería, haber privatizado el espacio público con la construcción de aparcamientos subterráneos en lugares inadecuados y no haber tramitado en el Estudio de Detalle el informe preceptivo de Evaluación Ambiental Estratégica".

Antonio Fajardo, presidente de Parque Vivo del Guadaíra, abundó en el plan de movilidad de la promotora, por contener "previsiones de tráfico poco creíbles, al prever que el 25% de los visitantes al centro comercial se desplacen por medios no motorizados privados ( en autobús, a pie o bicicleta) y minimizar el tráfico generado en el entorno del centro comercial". Por eso augura "riesgos de congestión inasumibles en la SE-30, el puente del Centenario y Las Razas". Y reiteró que el proyecto debería haber sido informado negativamente en el trámite ambiental "por el impacto que supondrá el aumento diario de miles de vehículos (54.000 viajes diarios estimados)".

El ingeniero de caminos Indalecio de la Lastra opinó que el proyecto se debería haber aprobado una vez resueltos los accesos en transporte público y costeados por la promotora. Y pidió soluciones alternativas al paso Sur con túneles de la SE-40 ("que no se culminará en un plazo mínimo de 8 años y le restará entre un 15 y un 20% del tráfico pesado al puente del Centenario", dijo) y a la línea 3 del Metro a los Bermejales ("que no sería posible en un plazo similar"), ya que estima que durante diez años "la situación de los accesos va a ser muy compleja en todo el Sur de la ciudad".

El doctor Pedro Gallego destacó el aumento de partículas en suspensión en la zona Sur que generan afecciones respiratorias.