La ONU mira hoy a los mayores: es tiempo de cuidarles

El envejecimiento de la sociedad española es cada vez más notable. Lo hemos empezado a notar en el ámbito de la educación. Diario de Sevilla publicaba, en junio de este año, la existencia de 3.600 plazas libres en la ciudad tras la primera adjudicación en el mes de junio. La causa principal es el descenso de la natalidad, que afecta a toda la estructura demográfica para provocar nuevas demandas en un mundo en el que las desigualdades siguen resultando muy llamativas.

Ante el descenso general del número de nacimientos, el cálculo de la Tasa Global de Fecundidad arroja un dato singular: en África las mujeres dan a luz hasta 4,7 hijos, lo que provocará que dentro de tres décadas, una de cada cuatro personas tendrá origen africano, dando la vuelta, al menos en el conteo, a la importancia de los países desarrollados del Norte. En ellos, una población cada vez más envejecida (1.100 millones de personas según la estimación para 2050, deberá enfrentarse a nuevos retos en lo económico y en lo empresarial.

Desde 1990, cada día 1 de Octubre, la Organización de las Naciones Unidas promueve la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad. La palabra clave de este año es resiliencia, poniendo en valor la capacidad de las personas mayores para adaptarse a las desigualdades. La ONU pone el acento en la mujer: uno de los retos para este día en 2022 es “hacer un llamamiento a los estados miembros…para que incluyan a las mujeres mayores en el centro de todas las políticas”, recordando “el importante papel que desempeñan las mujeres mayores para superar los desafíos globales y contribuir con soluciones que aúnan resiliencia y fortaleza”.

Para afrontar la carencia de personas mayores que puedan cuidar de otros mayores en el futuro, están naciendo multitud de empresas que contribuyen a esa unión de resiliencia y fortaleza, creando ámbitos en los que puede desarrollarse una atención de calidad sin traspasar las barreras del domicilio familiar. Primero fueron las residencias para mayores, las cuales vivieron en el contexto del COVID19 la tragedia de su inadaptación a los retos que plantea una sanidad continuamente colapsada. En aquellos momentos, las empresas adaptadas a los cuidados en domicilio vieron abierto un interesante hueco en el mercado.

Una de ellas es la sevillana Dedicares, cuyo director, Antonio Solís Real (1982) viene promoviendo la celebración de estas grandes jornadas de concienciación sobre los mayores, en las que Antonio Solís quiere implicar a las autoridades a escala local para una mayor concienciación. Dedicares cuenta, además, con la ayuda de otras empresas y entidades de la ciudad (como la Hermandad de la Pastora de Santa Marina, con la que trabaja a favor de las víctimas de violencia de género, ofreciéndoles asistencia especializada), en una acción plural hacia el cuidado de todas las personas.

Mientras el eco de estas conmemoraciones llega a escalas superiores, Dedicares convoca a los medios locales para un curioso homenaje en casa. No falta un detalle: flores, vídeos, cartas y felicitaciones llegan a casa de Antonio Martín, al cual abrazan con cariño en el recuerdo de su fallecida mujer, María de la Estrella, a la que ya Dedicares cuidó durante varios años.

Delante de los que le escuchamos, Antonio hace memoria de aquella ciudad que él vivió en su madurez: “Yo nací en 1936 y no he salido de este entorno de La Calzada…Aquí sólo había almacenes y un cuartel del Ejército de Tierra. Pasaba el tranvía, una sola línea hasta la Cruz del Campo, y una sola vía, por lo que, si coincidían, tenían que esperarse el uno al otro…íbamos a las albercas de las huertas del barrio a bañarnos en verano”. Cuando toca hablar de Estrella, le embarga la emoción: “Conocí a mi mujer con 20 años. Su hermano y yo trabajábamos juntos. Su padre era capitán de la Guardia Civil y vivía en el cuartel de Carabineros junto al puente de la Calzada”.

Antonio reconoce el valor de su esposa, esa resiliencia y fortaleza que celebra la ONU en el día de las Personas Mayores: “Si la mujer no acompaña al marido, mal vamos. Ahora, faltándome ella no es igual. Ella era el motor de la casa; si ella no intervenía, acababa la cosa malamente”. Antonio es cofrade de San Benito, y estuvo durante más de dos décadas en la Junta de Gobierno. Uno de los homenajes que más agradece fue el que le rindieron a su mujer: “Quisieron regalarle algo que nadie tuviera, y le dieron un cuadro con un clavo de hierro, con más de trescientos años de antigüedad, que le habían quitado a la Virgen de la Encarnación”.

Antonio Solís, y su tocayo Antonio, conversan cariñosamente bajo la atenta mirada de Vilma, la cuidadora. Dedicares ha expandido su modelo de atención a diferentes puntos de Andalucía. “Estamos presentes en varias provincias, y hace poco encontramos clientes que querían que Dedicares viajara a Rueda, en Valladolid, y allí nos fuimos. Me toca viajar cada dos semanas para supervisar el cuidado de varios mayores allí en sus domicilios, pero pesa más la satisfacción que los kilómetros”. Para Dedicares, el cuidado más allá de la enfermedad es fundamental: detalles y atenciones en Navidad y en los cumpleaños, visitas a lugares de Sevilla e incluso, gracias a la invitación personal del Sevilla FC, algunos de los mayores tienen la oportunidad de recordar gloriosas tardes de fútbol acudiendo al Sánchez Pizjuán de la mano del personal de la empresa.

Antes de marcharnos, dejando a Antonio con Vilma, el director de Dedicares reflexiona: “Este es el futuro: mejorar la atención a los mayores con detalles que hagan más humana la asistencia a domicilio. El personal recibe formación en todos los campos: sanitaria, psicológica, cultural, etc. Todos algún día seremos mayores y querremos que alguien pueda, y quiera, cuidarnos, invirtiendo su tiempo y recibiendo un justo pago por ello”. La ONU celebra el Día de las Personas Mayores con grandes retos. La oportunidad para lograrlos está, en una casa como la de Antonio, del sevillano barrio de la Calzá. Allí, la resiliencia del recuerdo de Estrella sigue sosteniendo la vida de aquel joven del barrio que se enamoró de la hija del capitán del muelle. El tren de la vida sigue parando en la calle Oriente.