Only YOU Hotels llega a Sevilla en 2024 con la apertura de su quinto hotel en España

Only YOU Hotels, la firma de hoteles lifestyle premium de Palladium Hotel Group, abrirá un nuevo hotel en Sevilla el primer trimestre de 2024: el quinto de la cadena en España junto a los dos que ya tiene en Madrid, Valencia y Málaga. Only YOU Hotel Sevilla está situado en frente de la estación Sevilla-Santa Justa y ocupa el edificio del anterior Ayre Hotel Sevilla, que cerró sus puertas en julio de 2022 y se encuentra actualmente en proceso de remodelación completa para convertirlo en un hotel de cinco estrellas.

Siguiendo la inconfundible filosofía de la marca, Only YOU Hotel Sevilla llega a la capital andaluza con la intención de ser un punto de encuentro y conectar a trotamundos y locales a través de una actividad efervescente que rinde tributo al estilo de vida de Sevilla, combinando el servicio propio de un hotel boutique con las últimas tendencias lifestyle de las grandes ciudades cosmopolitas.

La marca, que se posiciona como referente innovador en el sector urbano, tiene como propósito situar al cliente en el centro de la experiencia, ofreciéndole una estancia memorable y personalizada basada en la conexión local. Como el resto de los hoteles de la marca, Only YOU Hotel Sevilla contará con diferentes espacios para descubrir la ciudad, entre ellos un lobby dinámico que se convertirá en un lugar único para el sevillano.

El edificio del Only YOU Hotel Sevilla fue construido para la Expo 92 y ha sido objeto de una renovación completa con el fin de incrementar la categoría del hotel de cuatro a cinco estrellas. Las obras de reforma, que corren a cargo del despacho de arquitectura T10Team, se han centrado en dotar al hotel de la máxima calidad en materiales y tecnología con dos fines principales: por un lado, garantizar a los clientes un confort a la altura de las expectativas y, por el otro, ganar la mayor eficiencia energética para minimizar el impacto ambiental.

Para conseguirlo, el hotel contará con una pérgola fotovoltaica que ocupará toda la cubierta y maximizará el aprovechamiento de la energía solar, entre otras medidas. Esta reforma coincide con las obras de ampliación del tranvía que conectará la estación de Santa Justa con Plaza Nueva.

Otra de las señas de identidad de Only YOU Hotel Sevilla será su estética singular, que lleva la firma del prestigioso interiorista Lázaro Rosa-Violán. El decorador apuesta por crear un vínculo estrecho con el huésped a través de diferentes espacios que representan un conjunto de culturas, logrando una atmósfera cálida y acogedora. En la línea del resto de hoteles de la marca, el nuevo Only YOU destacará por su ambiente sofisticado a la par que desenfadado, con un diseño contemporáneo basado en el juego ecléctico de recursos.

El futuro Only YOU Hotel Sevilla dispone de una superficie de 15.000 metros cuadrados construidos que comprenden 209 habitaciones distribuidas en 8 plantas. La planta baja, con 1.000 metros cuadrados, será el corazón del hotel y contará con diferentes conceptos gastronómicos que se irán adaptando al ritmo diario de la ciudad, además de cinco salas destinadas principalmente a la celebración de eventos o reuniones. El hotel también alberga un oasis de vegetación con una piscina con pool bar, daybeds y un diseño mediterráneo con influencia árabe propio de la ciudad de Sevilla. Asimismo, el hotel dispone de parking propio.

“Nuestro propósito es convertirnos en los mejores anfitriones de la ciudad, situando al cliente en el centro de la experiencia y ofreciéndole un servicio excelente y lo más personalizado posible”, explica Juan Serra, Director General de Only YOU Hotels. “Para conseguirlo, todos nuestros hoteles cuentan con unas características comunes: un equipo multicultural; una localización inmejorable; un interiorismo singular con el lobby como corazón del establecimiento; una cuidada oferta de restauración y un amplio calendario de actividades dirigidas a locales y viajeros”, concluye.

