El PP, Cs y Vox exigen explicaciones por el ‘dedazo’ de la Pablo de Olavide

El PP de Sevilla y Vox criticaron ayer el dedazo en la Universidad pablo de Olaviode, por el que la mujer del rector ha sido nombrada nueva delegada de protección de datos sin que se haya esperado al correspondiente concurso. La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, consideró ayer sobre la designación directa de la profesora asociada Victoria Madrona Ortega, esposa del rector Vicente Guzmán, que “es oportuno que se den las explicaciones necesarias para esclarecer la situación lo antes posible”.

La máxima dirigente del PP provincial mostró su “sorpresa” ante la información publicada por Diario de Sevilla en cuanto a dicha designación, y recordó que la UPO es “una institución con mucho peso” en la sociedad sevillana. Por este motivo, dijo que “no nos gusta que pasen estas cosas”, aseveró la presidenta del PP de Sevilla, y opinó que dicho nombramiento provisional “quizá puede provocar un tanto de alerta”, con lo que se hace necesario a su juicio “un pronunciamiento claro y contundente para despejar cualquier tipo de duda”.

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, exigió “explicaciones y aclaraciones” sobre el nombramiento. Recordó que la formación naranja “defiende los concursos públicos y no el dedo” como “desgraciadamente” ha ocurrido en el caso de la UPO. “Desgraciadamente el PSOE nos tiene acostumbrado a esto”, cuando “los profesionales deben acceder por méritos y no porque otros lo decidan”. Marín recuerda que las universidades públicas andaluzas son un “ejemplo” en muchas áreas, por lo que no se deben permitir “sombras de dudas”.

El partido Vox censuró enérgicamente el nombramiento de la esposa del rector de la Universidad Pablo de Olavide. El vocal del comité ejecutivo de Vox en Sevilla, Francisco Serrano, abogado en ejercicio y juez en excedencia, se pronunció al respecto: “El nuevo nombramiento por vía digital de la esposa del rector de la Universidad pública Pablo de Olavide como delegada de protección de datos, plaza regulada y cuya independencia es exigible, no es sino una muestra más de la corrupción clientelar y amiguista del PSOE. Una corrupción que trasciende de la Junta y que es transversal, alcanzando todas las instituciones, incluso de aquellas, como la Universidad, que deberían ser ejemplo de honestidad y orgullo”.

Serrano critica con dureza las explicaciones dadas por el rector, que aseguró a este periódico haber estado ajeno al nombramiento: “Luego con decir que no se sabe nada de los nombramientos y de los cargos asignados digitalmente, incluso con infracción de ley, ya se excusa la corruptela. Ya es hora de denunciar y combatir estas prácticas que se asientan en la filosofía del vivir del cuento y del enchufe”. Serrano contextualizar el nombramiento en “unas prácticas que han creado la gran masa electoral clientelar del PSOE de Andalucía, y que se han perpetuado por la tolerancia y complacencia de una oposición silente, acomplejada y adaptada a su cómodo papel de oposición blandita. Sólo Vox –dijo– puede ser el revulsivo contra prácticas similares y que se siguen repitiendo por el sentimiento de impunidad del que,en Andalucía, disfrutan los corruptos”.

El cargo adjudicado de forma directa a la mujer del rector está creado al amparo de la reglamentación de la UE. Destaca por los conocimientos técnicos que se exigen y por la independencia con la que deben ser ejercidas sus competencias.