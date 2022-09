El PP critica el abandono del Mercado de la Puerta de la Carne en Sevilla

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado la incapacidad del alcalde socialista Antonio Muñoz en resolver la situación de abandono del antiguo Mercado de la Puerta de la Carne, que ya ha costado a los sevillanos más de un millón de euros.

Sanz ha manifestado que “el Mercado de la Carne representa perfectamente lo que ha pasado en Sevilla en estos casi ocho años del PSOE al frente del Ayuntamiento: bloqueo, abandono y desidia”. Ha recordado que “el gobierno del PP presentó en 2014 un proyecto para rehabilitar este edificio y regenerar la zona, que fue bloqueado por la entonces Junta, gobernada por el PSOE. Posteriormente, en 2015, Espadas guardó el proyecto en un cajón y lo abandonó, para presentar en 2017 un nuevo proyecto que, como podemos comprobar, se ha quedado en una promesa vacía, la especialidad del PSOE”.

Del mismo modo, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha destacado que “los tiempos del PSOE no son los tiempos de Sevilla, los sevillanos no pueden seguir pagando las consecuencias de la desidia del gobierno municipal, que en estos casi ocho años de gobierno no ha sido capaz de dar solución a este inmueble, incluido dentro del Plan Director de Patrimonio Histórico”.

El gasto en vigilancia

En este sentido, el candidato del PP a la Alcaldía ha recordado que, el pasado marzo el PP presentó una propuesta a Pleno para la rehabilitación inmediata de este espacio, que fue aprobada. En dicho Pleno el gobierno municipal se comprometió y repitió en reiteradas ocasiones que sacarían de nuevo a licitación y realizarían obras de mantenimiento en el edificio a la mayor brevedad posible. Pues, “cinco meses han pasado y aún no han sacado la licitación del contrato ni han realizado obra alguna”. Sanz ha añadido que “en el mes de abril se aprobó la liquidación del contrato del Mercado de la Puerta de la Carne, del proyecto fallido, que ha costado 1.046.730 €”.

A esta cantidad hay que sumarle 59.641 euros del contrato de vigilancia de este inmueble por el periodo de julio a marzo de 2023. “Casi ocho años perdidos, ya que la realidad es que todo sigue igual y el antiguo mercado de la Puerta de la Carne continúa su proceso de deterioro galopante y sin sacarse a licitación un nuevo proyecto de recuperación de este histórico edificio municipal”, ha señalado José Luis Sanz.

La nueva licitación

Por su parte, el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha aclarado que "nunca antes se ha habían desbloqueado tantos proyectos en Sevilla como ha ocurrido en los últimos años, por lo que el PP vuelve a recurrir a un tipo de oposición manida en la que sólo busca desinformar a la ciudadanía sobre los proyectos de ciudad que se están desarrollando". Respecto al Mercado de la Puerta de la Carne, ha asegurado que la nueva licitación se hará en otoño.