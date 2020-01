El PP alerta de que los contenedores de reciclaje están desbordados

El PP ha criticado las “serias dificultades” que tienen los vecinos para reciclar ante el “desbordamiento” de los contenedores destinados a tal efecto. Además, ha afirmado que Lipasam “acumula en torno a 7.400 denuncias, de las que 1.796 son únicamente en el casco antiguo”. “La recogida selectiva, en los últimos meses, está fallando a diario. Cuando no está averiada, nos encontramos que pasan las semanas y los distintos contenedores no se vacían”, ha denunciado la concejal popular Evelia Rincón. Rincón ha cargado contra el gobierno municipal porque no se puede pretender que los ciudadanos reciclen “si al llegar a los distintos contenedores los encuentran saturados, rebosando y sin capacidad para albergar más residuos”.A juicio de la concejal del PP, esto ocurre porque “sencillamente, Lipasam hace semanas que nos los recoge”.Rincón ha censurado la actitud del alcalde, Juan Espadas, porque “se jacta de dar conferencias de medio ambiente, cambio climático y reciclaje. ¿No le duele? ¿no le parece una absoluta hipocresía dar lecciones de lo que en Sevilla ni por asomo se tiene ni se aplica por su incompetencia?".El delegado de Transición Ecológica, David Guevara, ha dado la réplica a Rincón y ha lamentado que el PP vuelva a “intentar echar tierra” sobre el trabajo de Lipasam y recordó que desde 2015 a 2018 la recogida selectiva de envases, papel y cartón, vidrio y biorresiduos se ha incrementado en un 37,5%.