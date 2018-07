El PP critica que Sevilla Este carezca de ambulatorios por las tardes

Un verano más y en el mismo escenario, el centro de salud María Fuensanta Pérez Quirós, el Partido Popular (PP) ha vuelto a criticar la "lamentable" situación de la sanidad pública en Sevilla durante los meses de verano, haciendo especial hincapié en la "precariedad" que se vive en el barrio de Sevilla Este.

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, visitaron este viernes este barrio sevillano, donde lamentaron que, de acuerdo con el plan de verano diseñado por la Consejería de Salud, de los 35 centros de salud que hay en Sevilla capital sólo permanecen abiertos por las tarde durante julio y agosto ocho. Tal extremo incide especialmente en Sevilla Este, que pese a contar con unos 120.000 vecinos, tiene cerrados por la tarde y por la noche sus dos centros de salud, según las populares.

"Eso obliga a que más de 120.00 habitantes que tiene este barrio de Sevilla tengan que desplazarse a otro centro de salud, como puede ser a Torreblanca, Alcosa o Tres Barrios", criticó Pérez. "Esto es tan esperpéntico como que en las ciudades de Cádiz o Huelva cerrasen todos sus centros de salud por las tardes en verano", continuó la presidenta del PP de Sevilla, que alertó de la "precaria" situación de la asistencia sanitaria como consecuencia del "plan verano". "Más de 120.000 vecinos de Sevilla Este no tienen derecho a ponerse malos por las tarde porque así lo entiende Susana Díaz".

Mestre, por su parte, destacó el "oscurantismo y la opacidad de este plan de verano", ya que, según el PP, los sindicatos de las plantillas sanitarias "denuncian que no tienen la información necesaria y suficiente, los médicos no conocen los detalles de las medidas y el plan no se encuentran publicadas en ningún sitio", pese a los anuncios de la Consejería.

"Desde el PP estamos totalmente en contra de la política de recortes del SAS que lleva acabo Susana Díaz, porque creemos que hay una gran parte de la población andaluza desatendida durante el verano. Esto no se puede llamar alarmismo, es simplemente ser conscientes de la realidad que padecen muchos ciudadanos en Sevilla y Andalucía".

Según alertó Mestre, aunque el gobierno socialista de Susana Díaz alegue una reestructuración de los recursos con motivo de las circunstancias del verano, "hay municipios costeros que llegan a tener menos médicos de atención primaria que durante el invierno, cuando su población se multiplica durante el periodo estival".

"Los centros de salud están saturados por la mañana porque la demanda aumenta, los sanitarios no dan abasto por más vocación y más calidad de los profesionales y eso lo está provocando la política de recortes de Susana Díaz", manifestó Mestre, que aseguró que la consejera de Salud, Marina Álvarez, "no está siendo lo suficientemente sensible con los sevillanos en materia sanitaria y debe presentar el plan de verano, para que éste sea conocido por los profesionales y por los pacientes".