El PP proyecta 32 microparkings en todos los distritos con 200 plazas

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado hoy su propuesta de aparcamientos, ‘Sevilla Aparca’, dentro de su proyecto Cultura de la Eficacia, dirigido a mitigar los problemas de estacionamiento mediante la ejecución de 32 microparkings en todos los distritos con 200 plazas y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Sanz ha explicado que “hay que solucionar uno de los mayores problemas que tienen los sevillanos con sus vehículos privados, que es el principal medio de transporte en la ciudad. No cabe duda de que las mejoras del transporte público terminarán reduciendo el uso y la profusión de los medios privados, pero el gobierno de la ciudad no puede utilizar esta fórmula de promesa histórica de mejora del transporte público como placebo para obviar el problema que sufren a día de hoy miles de personas: el estacionamiento de vehículos y la circulación”.

El candidato del PP ha señalado que “no podemos empezar por el final, ni inventar nuevos medios de transporte como el Tranvibus, si no solucionamos los medios que ya existen. Por eso, para mejorar la movilidad de los vehículos privados en nuestra ciudad basaremos nuestra acción de gobierno en dos proyectos: Uno que mejorará la circulación y otro el estacionamiento”.

“Si los sevillanos me dan su confianza, una de mis prioridades como alcalde será fomentar el transporte público, incrementado su uso y diversificando la oferta. Voy a ser un alcalde reivindicativo con la Junta de Andalucía y con el Gobierno de España para que se continúe y complete la red de Metro de Sevilla, se construya la conexión del Aeropuerto con Santa Justa y se mejore la intermodalidad con la red de cercanías y autobuses metropolitanos”, ha reiterado José Luis Sanz.

‘Sevilla Aparca’: Microparkings

En este sentido, José Luis Sanz ha detallado que se trata de “un nuevo tipo de aparcamientos en los espacios públicos de la ciudad. Serán aparcamientos subterráneos, bajo el viario público, de una sola planta de profundidad, no superando la cota de menos 4,5 metros. Contarán por ello con un solo ascensor y una tecnología sencilla”. Estos microparkings tendrán una capacidad media equiparada a plazas de aparcamiento de 200 plazas.

El destino será mixto con una fórmula preferente de un 60% de su espacio para residentes (o para instituciones próximas en zonas no residenciales), 20% rotatorio, 10% para plataformas de transporte (es decir patinetes, motocicletas y coches compartidos) y un 10% para empresas logísticas. Además, las empresas de plataforma compartida podrán atender y dar servicio de mantenimiento y reparación a sus vehículos.

Asimismo, “el aparcamiento permitirá la recarga eléctrica de los vehículos particulares, lo que facilitará un aparcamiento privado con capacidad de carga para la adquisición de un coche eléctrico, haciendo que se amplíe el parque móvil del coche eléctrico en la ciudad, ya que uno de los problemas que dificultan la implantación del coche y moto eléctrica particular en Sevilla es la imposibilidad de la recarga privada y estacional de los mismos”.

Sanz ha indicado que “los aparcamientos se dotarán en su superficie de sistemas de generación eléctrica mediante placas fotovoltaicas, que funcionarán además como medios de sombra”. Ha añadido que “las actuaciones producirán la reurbanización de los entornos en los que se produzcan, con la integración urbana y paisajística de las mismas”.

Del mismo modo, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha destacado que “nuestra intención será continuar con el fomento del transporte público y de vehículos de plataformas compartidas. Por lo que se irá produciendo una pérdida de la necesidad de destinar estos aparcamientos al vehículo privado”. Paulatinamente estos microparkings se podrán ir destinando a vehículos de plataforma compartida, pudiendo ampliar el servicio de mantenimiento y reparación a sus vehículos. También, las empresas logísticas lo podrán utilizar desde un principio para lo que se llama “servicio de última milla”.

En cuanto al coste y financiación, Sanz ha especificado que “los microparkings tendrán un coste medio de 2.500.000 de euros y pretendemos que la financiación sea a través de la concesión de la obra a empresas particulares”. Y, el plazo de ejecución previsto será de dos años desde que se inicia el estudio. La ejecución será individualizada para cada uno de ellos.

Respecto a la gestión, la entidad que liderará estas actuaciones será Emvisesa, que elaborará el estudio de viabilidad y el proyecto. Emvisesa financiará la obra mediante su concesión a empresas constructoras, y éstas a su vez enajenarán los derechos de utilización de las plazas (a los particulares a 10 años, a las plataformas y empresas logísticas 15 años, revertiéndose los mismos o renovándose al final de los plazos la concesión). En cuanto al mantenimiento de los microparkings, una vez puestos en marcha y en manos de los usuarios, correrá por cuenta de éstos, que quedarán constituidos en comunidad.

El candidato del PP a la Alcaldía propone un total de 32 microparkings, 3 por distritos, que se localizarán en (se adjunta mapa):

- Casco Antiguo: C/ Marqués de Paradas, C/ Resolana, Ampliación Parking Paseo de Colón (desde Casa de la Moneda hasta la plaza de Toros) y Avda. El Cid.

- Macarena: C/ Muñoz León (Ronda de Capuchinos), Avenida Ronda de Pio XII y Avda. Dr. Fedriani

- Nervión: Avda. Ramón y Cajal, C/ José María Moreno Galván y C/ Juan Antonio Cavestany

- Cerro-Amate: C/ Ntra. Señora del Águila, Avda. la Revoltosa, C/ Satsuma y Avda. la Montería

- Sur: C/ Tabladilla, C/ Doctor Pedro de Castro y Avda. Alcalde Juan Fernández

- Triana: C/ López de Gomara, Avda. de Alvar Núñez y C/ Santa Cecilia

- Norte: C/ Cortijo de las Casillas, Avda. Pino Montano y C/ Agricultores

- San Pablo-Santa Justa: C/ de la Ada y C/ Baltasar de Alcázar

- Este: C/ Cueva de la Pileta, Avda. Emilio Lemos y Avda. de las Ciencias

- Bellavista-La Palmera: Avda. Reina Mercedes y C/ Afrodita

- Los Remedios: C/ Virgen de la Antigua y C/ Asunción (zona no peatonal)