El PP reprocha a Espadas que haya tardado tanto en aprobar oposiciones pendientes de hace años

El Partido Popular ha criticado que el gobierno de Juan Espadas haya tardado tanto en convocar las nuevas plazas de empleo público tras un primer mandato "perdido". El concejal del PP Ignacio Flores ha asegurado que "Espadas ha demostrado ser un nefasto gestor que convoca ahora las plazas de empleo público correspondientes desde 2016. Es vergonzoso que hayan pasado tantos años y esta situación ha ido en detrimento del empleo público tras un flagrante incumplimiento en políticas de personal". "Se ha corrido un riesgo innecesario al demorar hasta ahora la convocatoria. Plazas que podían estar cubiertas desde hace años y que por una mala gestión de Espadas llegan ahora in extremis, reuniendo a los sindicatos un 16 de agosto porque se le acababa el plazo", informa Ignacio Flores. Por su parte, el PP lamenta que todavía no se haya aprobado la oferta de empleo público de 2019 equivalente a 67 plazas "al haber incumplido la regla de gasto de 2018, lo qie provoca un nuevo retraso para esas 67 personas pendientes de incorporar". Así el PP recalca "llevamos cuatro años perdidos frente a las numerosas necesidades de personal carencias en la prestación de servicios", indica Flores. Por último, el PP critica que todavía no se haya hecho una valoración real de los puestos de trabajo que permita reorganizar la plantilla y generar empleo cualificado como la atención ciudadana en distritos, bibliotecarios o veterinarios. Éstos últimos tan necesarios para generar un entorno de salubridad en la ciudad de Sevilla.