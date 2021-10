Los críticos del PSOE de Sevilla plantan cara y amenazan con presentar otra candidatura

Los militantes del PSOE de Sevilla críticos con la dirección provincial del partido, reunidos bajo el lema Hacer+PSOE, mostraron ayer su “respeto” por el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández de los Ríos, quien ha anunciado su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Sevilla en el próximo congreso provincial. No obstante, este grupo de socialistas alertó de una “evidente falta de respeto a los tiempos y procesos” que marcan los estatutos del PSOE, una crítica que les sirvió para advertir que presentarán su candidatura si no media “un gran pacto del socialismo sevillano que cohesione el partido”.

Este grupo de militantes consideran que lo sucedido “no es lo más aconsejable, pues se ha producido una evidente falta de respeto a los tiempos y procesos que marcan los estatutos”. Según precisaron, “el proceso para presentar candidaturas comienza el próximo jueves 28 de octubre [mañana], por lo que no se entiende la prisa de los compañeros en anunciar su candidatura cuando ni siquiera se ha celebrado el comité provincial que va a convocar dicho proceso”.

Por tal motivo, hacen un llamamiento general para “redoblar aún más los esfuerzos que ya estamos realizando muchos, para fomentar la unidad y el consenso como se está haciendo en otras provincias, y no la uniformidad”. “Defendemos el proceso de primarias que hoy caracteriza a nuestro partido y que nos ha permitido resurgir, porque es la herramienta más potente para construir el PSOE desde sus bases hacia arriba, hasta sus aparatos dirigentes y no al revés. La militancia activa y participativa, no amordazada y anulada, es la que nos volverá a llevar a San Telmo y a Juan Espadas a la Presidencia de la Junta de Andalucía”, enfatizaron los socialistas críticos.

Este colectivo defiende que lleva dos años promoviendo “un debate interno” dentro del PSOE de Sevilla y está “explorando la posibilidad de que exista un gran pacto del socialismo sevillano que cohesione el partido y nos lleve en óptimas condiciones a los próximos procesos electorales”. “Si ello no fuera posible, el próximo jueves 28, una vez sea convocado el proceso de primarias, nos sentimos legitimados para anunciar nuestra candidatura con la ilusión de que el cambio iniciado en Andalucía llegue también a Sevilla y se recupere el partido para la militancia”, concluyeron ayer en un comunicado.

El apoyo del aparato oficial

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, quien no optará a revalidar el cargo en el congreso provincial fijado para diciembre, defendió ayer el “trabajo” desarrollado en sus ocho años al frente del PSOE sevillano y valoró el “paso adelante” dado por el alcalde de La Rinconada. “Los datos avalan la capacidad de gestión” de Javier Fernández de los Ríos, del que destacó las “amplias mayorías absolutas” cosechadas en su municipio.

Pérez se mostró “convencida” de que, si así lo decide la militancia, Javier Fernández será “un magnífico secretario general para esta nueva etapa”. También señaló el “apoyo” mostrado por muchos alcaldes y secretarios generales de agrupaciones locales socialistas al primer edil de La Rinconada. Por tal motivo, mostró su deseo de que el PSOE de Sevilla “salga fortalecido, unido y cohesionado” del congreso provincial que afronta.