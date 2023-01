LA FEA de Alcosa reclama ascensores y aislamiento térmico en la rehabilitación de Encina del Rey

La comisión para la rehabilitación del Parque Alcosa de la Coordinadora Ciudadana la FEA ha trasladado a la Intercomunidad de Propietarios Plaza Encina del Rey, que preside Ángel Villanueva Fernández, un escrito con varias propuestas para mejorar las actuaciones de rehabilitación de los bloques, que cuentan con 5,2 millones de euros gracias a las aportaciones de las tres administraciones.

La FEA propone que los vecinos negocien una rehabilitación que incluya aislamiento térmico, ascensores, placas fotovoltaicas y eliminar barreras arquitectónicas en el entorno de los bloques (calles y plaza).

"Parece que ha llegado el momento de otro empuje pero, una vez más, podemos quedar defraudados si los vecinos no exigimos más y controlamos los gastos. Son 5.268.915,96 euros, es mucho dinero para que no se haga un buen trabajo. Ya sabemos que otras actuaciones de rehabilitación anteriores no han resultado satisfactorias para sus vecinos (especialmente Plaza de Bib Rambla y Avda. ONG)", señala su secretario José Vázquez en su escrito.

La FEA denuncia que "fue marginada por el Ayuntamiento y no pudo participar en las negociaciones de las anteriores actuaciones (Plaza del Rey Aurelio, Bib Rambla y Avda. de las ONG), ni en el actual convenio para la Plaza Encina del Rey, pero no hemos dejado de lado el asunto aunque hemos actuado con cierta discreción para no perjudicar las negociaciones realizadas por los vecinos de los distintos bloque o sus representantes". Y añade que "a la vista de la experiencia de estos años y el análisis de los resultados obtenidos, y porque esta vez hay mucho más dinero (por la participación de las tres administraciones)" aporta detalles "importantes de cara al futuro (un futuro con escasez de recursos para las familias humildes) que los vecinos de los bloques de la Plaza Encina del Rey deben contemplar y controlar para su bien".

Las propuestas

Apunta la FEA algunos detalles que a su juicio deben estar en los puntos a negociar para conseguir el mejor resultado de las intervenciones. En la coyuntura actual, con los objetivos de la Agenda 2030, considera la entidad vecinal que "se pueden conseguir más fondos europeos vía Gobierno central, pero está faltando voluntad política y más ambición para beneficiar a nuestro barrio por parte del Ayuntamiento". Considera que "aún se está a tiempo" de negociar estos puntos:

¿Por qué contratar a una empresa para realizar la evaluación de los bloques y las propuestas de intervención? Dudamos de que no haya personal en la GMU competente para hacer este trabajo. Se ahorraría un dinero importante que afecta a la calidad de la intervención (Aquí pierden los vecinos y gana una empresa privada mientras en la GMU, con personal y buenos sueldos públicos, sequedan tranquilos) Parece que las intervenciones se ciñen a reparar cimientos, arreglar grietas y pintar el exterior con pintura plástica. Nosotros creemos que se puede aspirar a mejoras que apliquen tecnologías de mayor calidad o ideas actuales coherentes con los retos frente a las crisis climática y energética. Hay que apostar por un futuro sostenible y un barrio habitable. Apuntamos las siguientes ideas: Es muy importante el aislamiento térmico que conllevará ahorro en energía para climatización. ¿Por qué no se aplica el sistema SATE de aislamiento exterior? Poner pintura plástica no tendrá los mismos resultados. Respecto a la accesibilidad, no queda claro que se instalen ascensores en estas actuaciones. Los ascensores son fundamentales para asegurar la accesibilidad y deberían estar incluidos. No se nombra la instalación de placas fotovoltaicas, pero es una opción oportuna de contemplar (crear comunidades energéticas) que repercutirá en el ahorro familiar y la transición energética a fuentes renovables. No se nombra el entorno de los bloques (calles y plaza) que deberían reurbanizarse con criterios actuales para el suelo y el pavimento, eliminando barreras arquitectónicas, favoreciendo el camino peatonal y la instalación de pérgolas mitigadoras del calor que nos espera en los próximos años. Pensando en la escasez de agua, se debe contemplar hacer un tanque de tormentas que recoja las aguas de lluvia para su uso de riego y baldeos.

El Ayuntamiento expresa su voluntad de dar participación a los vecinos en este proceso y son ellos (los vecinos) los que tienen la oportunidad de influir en la toma de decisiones, por lo que les animamos a involucrarse y tratar de conseguir la mejor rehabilitación posible de su Plaza y sus viviendas, merecerá la pena sin duda.

Antecedentes de la rehabilitación en Alcosa

La FEA recuerda cómo se empezó a gestar la primera rehabilitación de bloques en Alcosa.

La declaración de Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) para los 14 bloques de la Plaza de Encina del Rey y el convenio firmado entre Ayuntamiento y la Intercomunidad de Vecinos en donde participan las tres administraciones, central, autonómica y local es un paso más en la rehabilitación del Parque Alcosa, destaca la entidad.

"Esta historia tuvo su origen en las denuncias hechas por los vecinos en 1994, denuncias que no fueron atendidas ni por el Ayuntamiento ni por la Junta de Andalucía. Sólo el Colegio Oficial de Arquitectos reaccionó a las denuncias que hacía la Coordinadora Ciudadana del Parque Alcosa, la FEA, encargando al arquitecto D. Emilio Yanes un estudio de la situación. Fue el primer estudio de los bloques del barrio y con ese primer informe se logró que el Ayuntamiento atendiera el asunto. Fueron necesarios varios años de insistente lucha, en despachos y en la puerta del Ayuntamiento y la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, para que se llevara a cabo la primera actuación (Plaza del Rey Aurelio 2003). Desde un principio, este asunto ha sido protagonista de las campañas electorales (Municipales: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019; Autonómicas: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2015, 2018, 2022)".

"Son 15 campañas electorales en las que hemos visto visitar el barrio a los líderes políticos haciendo promesas al respecto. La verdad es que es mucho tiempo para poder afirmar que “hacen todo lo que pueden por este barrio” primero prometiendo y luego cumpliendo bastante escasamente, sólo la presión vecinal ha conseguido que se muevan".

Según la documentación consultada al respecto, las actuaciones aprobadas en el ARRU Plaza Encina del Rey- Parque Alcosa de Sevilla se nombran de la siguiente manera:- Rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva, priorizando las obras de mejora del estado de conservación y las obras de mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad.- Equipo técnico de gestión. Según consta, se ha firmado un convenio con los vecinos y una empresa contratada hará una evaluación y un proyecto de rehabilitación. Pero en la memoria y el programa de actuaciones elaborados por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente no se entra en detalles importantes como el aislamiento térmico, consumo eléctrico, gestión de aguas de lluvia o mejoras en los espacios públicos de la Plaza.

La comisión para la rehabilitación del Parque Alcosa de esta Coordinadora Ciudadana la FEA se pone a disposición de los vecinos para cualquier consulta que puedan plantearles en el correo electrónico lafeadealcosa@gmail.com.