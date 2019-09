Patrick, el inmigrante que murió ahogado durante un casting porno

Se llamaba Patrick Chikawa y vino a Sevilla desde Nigeria buscando un porvenir mejor. Así era la vida del joven de 20 años que murió ahogado el pasado domingo en una piscina de Simón Verde, urbanización de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe donde abundan los chalés de lujo. Un fallecimiento que, según ha trascendido, se produjo después de que participara en un casting para una película porno.

Pero, sin embargo, tras este dato que tanto ha llamado la atención, se esconde la experiencia de un inmigrante que ha intentado labrarse un futuro en tierra sevillana. Así lo ha narrado una de sus mejores amigas al programa La Hora de Andalucía, que desde este lunes presenta Jesús Vigorra en Canal Sur Radio.

En un primer momento trascendió que trabajaba de camarero en un restaurante del entorno de las setas de la Encarnación. En la referida entrevista se ha conocido que la labor que desarrollaba en dicho negocio de hostelería era la de cocinero, pues el joven, en su intención de labrarse un futuro en Sevilla, quería aprender esta profesión y convertirse en un profesional.

Por tal motivo, desde que llegó a la capital andaluza se matriculó en un centro de adultos del Polígono Sur, barrio donde residía, para estudiar español. Aprender el idioma de su nuevo país era una herramienta fundamental para su integración social, objetivo que persiguió desde que puso un pie en España.

En esta supervivencia, no hubo un solo día en que no trabajase. Cuando no lo llamaban del restaurante, Patrick se ponía a vender pañuelos de papel en los semáforos. Su vida se la contaba al detalla a sus más cercanos, entre los que se encontraba esta amiga, que no acaba de creerse que el joven participara en casting porno. "Si tenía intención de hacerlo me lo hubiera dicho", ha asegurado al programa radiofónico.

Aún deben esclarecerse las causas de esta muerte, para lo que resulta fundamental los datos que se obtengan de la autopsia que se le practica al cadáver.