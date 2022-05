Pediatras advierten ya del aumento de virus respiratorios tras dos semanas sin mascarillas

El uso de la mascarilla para contener al Covid tuvo un efecto colateral positivo: también provocó un descenso del resto de las patologías infecciosas respiratorias, tanto en adultos como en niños. Ahora, cuando se cumplen dos semanas desde la eliminación de la obligatoriedad de los cubrebocas en interiores, los pediatras empiezan ya a notar en las consultas la mayor exposición de los menores con un aumento de los casos Covid entre la población pediátrica, pero también con la reaparición de los virus infantiles de siempre, tras dos años en niveles muy bajos.

"Es cierto que ya estamos viendo un aumento de los casos de Covid en niños, pero también lo es que no hay repercusión en cuanto a gravedad, es decir, podemos constatar que el fin del uso de mascarillas obligatorias en interiores ha provocado un alza de la incidencia, pero no de la gravedad de las infecciones", afirma la portavoz de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía (AndaPap), Carmen Fidalgo.

Pero no sólo Covid, los pediatras advierten del mayor impacto de la gripe y otros virus respiratorios como el que causa la bronquiolitis o la laringitis tras dos años con niveles muy bajos por el uso de esa protección. "También estamos detectando más casos de gripe, con muchos días de fiebre. Hay que decir que no nos pilla de sorpresa y era algo esperable por los profesionales a partir del momento en el que las mascarillas desaparecieran", advierte Fidalgo.

De modo, el colectivo sospecha que poco a poco se irá recuperando la normalidad, también en ese sentido. Es decir, que la tasa de afectación de los virus infantiles se irá elevando hasta niveles similares a los de antes de la pandemia. También las alergias que, sin mascarillas, están recuperando los niveles "propios de esta época", advierte la sanitaria.

No obstante, la portavoz de AndaPap recuerda que, aunque se hayan terminado las obligaciones, el Covid sigue e insiste en la protección de los vulnerables. "Tenemos que seguir insistiendo en las consultas en la necesidad de mantener la precaución, sobre todo, en familias que viven con personas vulnerables. Hay una sensación de que como se han acabado las obligaciones, el Covid ha desaparecido y eso no es así", advierte.

En todo caso, su recomendación a los padres es el mantenimiento de las medidas higiénicas, es decir, lavarse las manos con frecuencia, evitar aglomeraciones y usar mascarilla si se se tiene sospecha de estar contagiado o cuando se vaya a estar en contacto con una persona vulnerable.

Por otro lado, la pediatra manda, igualmente, un mensaje de tranquilidad a las familias ante la nueva hepatitis infantil de origen desconocido, pero hace un llamamiento a estar alerta ante ciertos signos. "No debemos crear alarma social, pero es verdad que la alerta sanitaria existe. Hay que mantener la tranquilidad porque todas las hipótesis están abiertas, pero eso no quita que tengamos que estar vigilantes, tanto profesionales como padres. Es muy importante que si se está ante un cuadro gastrointestinal que no va bien, que se observe que el menor se pone amarillo o haga pipí oscuro, por ejemplo, que consulten a los profesionales", apostilla.