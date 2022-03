La Policía Local de Sevilla instala cámaras en sus patrulleros

La Policía Local de Sevilla ha instalado cámaras en sus patrulleros para grabar lo que ocurre en la calle. Los equipos están colocados en el interior del vehículo, apuntando tanto el parabrisas delantero como la luna trasera. Los equipos están dotados con un sistema GPS integrado, otro de transmisión de imágenes y de audio, así como un sensor de velocidad.

La medida, muy al estilo de las policías norteamericanas, ha sido acogida con cierta polémica por los propios agentes. El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, mayoritario en la plantilla de Sevilla, ha llevado el asunto a la Agencia Española de Protección de Datos, al entender que las cámaras también grabarán las conversaciones entre los policías, lo que supone, a juicio de este sindicato, una clara invasión en la privacidad de los agentes.

En su denuncia, el Sppme añade que la plantilla nunca ha sido informada de la colocación de "este sistema de rastreo, ni la finalidad del mismo". "Sí hemos podido comprobar que la sala de control y transmisiones geolocaliza y hace un seguimiento a tiempo real de los vehículos, grabándose todos los desplazamientos que el mismo realiza", apunta la organización.

El escrito está firmado por el presidente del Sppme en Sevilla, Luis Val Morales, que expone que se infringen varios preceptos de la ley de protección de datos con la colocación de las cámaras. En primer lugar, no se informa de que se está grabando ni se identifica al responsable del fichero o tratamiento de las imágenes. "La señal debe identificar la zona vigilada de modo que no se produzca el acceso de las personas sujetas a la videovigilancia sin la oportunidad de conocer la existencia de las videocámaras", dice el documento.

El sindicato apunta que no se informa al público de la presencia de estos equipos de filmación y que toda persona que considere razonablemente que figura en las grabaciones de los mismos "podrá ejercer el derecho de acceso" a ellas mediante una solicitud dirigida a la autoridad encargada de su custodia.

El Sppme dice que desconoce el uso que "se está haciendo de las grabaciones de audio, del lugar y el tiempo de almacenamiento de las mismas (...), y en definitiva, de todo lo referente a estos dispositivos". El sindicato recuerda que en el pliego de condiciones técnicas para la adquisición de los patrulleros figuraba que los coches llevarían una cámara en la mampara para grabar a los detenidos, y no otras enfocando la calle.

A juicio del sindicato, son varias las irregularidades que comete la Jefatura de la Policía Local con la instalación de estos equipos. No se ha informado a los trabajadores ni a la ciudadanía, no se han colocado señales que alerten de la presencia de cámaras, no se ha identificado al responsable de las grabaciones, no se ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla ni cuenta con la autorización de esta administración.

Fuentes municipales explicaron que las cámaras en los patrulleros "se han ido progresivamente montando como parte del equipamiento de los mismos por la empresa de renting, con el objetivo de mejorar la seguridad de los policías en el exterior". Los dispositivos no entrarán en funcionamiento hasta que sea autorizado su uso por parte de la Delegación del Gobierno y Protección de Datos y se emita, asimismo, la instrucción técnica oportuna para su utilización por parte de los policías en sus intervenciones.

Esta instrucción técnica debe emitirse por parte de la Jefatura y establecerá los protocolos para su utilización por parte de los agentes actuantes, que no es otra que documentar con imágenes que se captan desde el parabrisas el exterior del vehículo en la intervención policial, apuntan las fuentes. "No estando aún en funcionamiento, no hay vulneración alguna de protección de datos", aseguran desde el Consistorio.