La Policía Local levanta acta por el ruido provocado en la velá de la Hermandad del Valle

La Hermandad del Valle organizó el último fin de semana de octubre su velá anual con la particularidad de que este año tuvo lugar en las Setas de la Encarnación con música en directo y la tradicional barra para las consumiciones. El primer día de la velá, el viernes, se recibieron llamadas en el Cecop y en el distrito Casco Antiguo de vecinos del entorno denunciando el nivel de ruido y las molestias que se estaban provocando. Especialmente hubo quejas por el estruendo de la música en directo y porque la fiesta se extendió hasta altas horas de la noche. En el segundo día, el sábado, se volvieron a recibir avisos y las denuncias vecinales llegaron a la Policía Local de nuevo por el ruido y por alargarse otra vez la fiesta hasta altas horas de la noche.

El domingo se personó la Policía Local, tras las denuncias, y constató que la Velá no tenía toda la documentación en regla. Por este motivo, se abrió acta. De acuerdo con la información de la que dispone elñ Ayuntamiento, la corporación había presentado la documentación en los días previos a la Velá, fuera de plazo, y por eso no pudo ser evaluada. La resolución de este acta abierta aún no se conoce porque depende del expediente que aún se tramita.