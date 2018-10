Los ladrones se llevan hasta las puertas de la asociación de vecinos de Las Vegas

La sede de la asociación de vecinos de Martínez Montañés, en el Polígono Sur, ha vuelto a sufrir destrozos en los últimos días, después de que unos ladrones se colaran para robar practicando un butrón en la pared trasera. Ahora se han llevado hasta la puerta del local, que permanecía cerrado desde hace años.

El presidente de esta entidad vecinal de la zona conocida como Las Vegas, una de las más deprimidas de la ciudad, teme que el local sea utilizado como fumadero para consumidores de droga, como refugio de delincuentes o que alguien decida ocuparlo ilegalmente.

Así lo ha puesto de manifiesto este representante vecinal, Rafael Pertegal, en una carta enviada a la comisionada del Polígono Sur, Mar González. En la misiva, Pertegal pide que se cierre urgentemente el butrón abierto en la pared trasera y se tabique la puerta de entrada.

En la carta, el dirigente vecinal recuerda a la comisionada por qué la asociación llevaba años con el local cerrado. Responsabiliza de este asunto al anterior comisionado, Jesús Maeztu, quien le presionó para que cediera el espacio a una ONG que se dedicaba al reparto de comida en la zona. La sede de la asociación de vecinos iba a ser utilizada como almacén.

"Viendo que la situación era muy grave por la crisis económica, cedí, aunque no me fiaba de la gestión", dice el dirigente vecinal. "Los alimentos llegaban, se almacenaban y se entregaban en grandes cantidades, pero se iban acumulando igualmente importantes restos que llegaron a infestar de ratas nuestra asociación y produjeron graves daños estructurales a nuestro local".

Cuenta Pertegal que, desde entonces, el local no es utilizable. "No realizaban una limpieza mínima. Después de haber cedido la sede, nadie se ha responsable de los daños ni de la reparación", explica el dirigente vecinal. El local fue concedido en precario a la asociación e inaugurado por el entonces alcalde Manuel del Valle.

Pertegal se queja de la administración achaque buena parte de los problemas del barrio al "vandalismo" y pide que "todos asuman responsabilidades". El presidente de la asociación de vecinos aprovecha la carta para informar a la comisionada de lo ocurrido hace un año y medio, cuando una empresa reemplazó los bajantes del barrio.

"A los diez días de terminar la obra, más o menos, empezó a llover y de los nuevos bajantes manaban aguas fecales. Lo mismo que pasaba antes de la obra. Fui a AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) a reclamar por la obra mal hecha y me dijeron que no me preocupara porque había un dinero retenido para solucionar el problema. A día de hoy, después de año y medio, no ha sido corregida la obra".

Para colmo, a la misma empresa se le adjudicó una obra para la colocación de varios ascensores en la zona conocida como las 800 viviendas.