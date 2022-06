Premio a José Elías Bonells por su "gran aportación" a la jardinería andaluza

José Elías Bonells, ex jefe adjunto al Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla hasta su jubilación, ha sido galardonado esta semana con el primer premio Ibn Luyun, que otorga la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA). La entidad reconoce a Elías por "su conocimiento de los jardines, su generosidad con todos sus colegas y su gran aportación a la jardinería andaluza". Ibn Luyun, considerado el primer “jardinero andaluz”, fue un polifacético agrónomo y poeta andalusí nacido en Almería en 1282.

La entrega del galardón ha tenido lugar este martes en el Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.

José Elías agradeció a sus colegas y compañeros de trabajo lo aprendido y tuvo palabras especiales de gratitud hacia su esposa e hijos por haber conseguido este premio “porque sin ellos, esto no hubiera sido posible”. Recordó el inicio de los estudios de su profesión como jardinero en la prestigiosa Escuela de jardinería Nicolau María Rubio Tuduri, cuando no existían en España escuelas de jardinería. Tuvo la suerte de contar con buenos profesores como Juan Pañella Bonastre que le inculcaron esta vocación. Y de Sevilla recordó a Benedicto Luque Oliva, "una bellísima persona conocedora de la profesión con las limitaciones de no haber podido formarse, que fue el último Jardinero Mayor de Sevilla".

Relató su primer trabajo en el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona como asistente del técnico botánico. Poco después, el Ayuntamiento de Sevilla lo llamó para una interinidad de un contrato de prueba como director técnico del Servicio a las órdenes del arquitecto director Luis Gómez Estern. Elías bromeó con que esa prueba al final "duró 49 años, desde el año 1956 hasta el 2004", cuando cesó como funcionario a los 70 años.

Durante estos primeros años en Sevilla "restauramos, con escasos medios los efectos de muchos años de abandono de los jardines de la capital después de la contienda civil, considerando los que poseían caracteres históricos, hasta donde llegaban nuestros medios. Plantamos nuevas calles y avenidas. Introdujimos las jacarandas y tipuanas en las calles de la ciudad. Aumentamos el número de naranjos plantados en sus estrechas calles. Sustituimos viejos arboles con nuevas plantaciones. Con posterioridad, construimos nuevas plazas, parques y jardines en suelos expropiados, hasta que la Ley del Suelo y el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad facilitó, con la ayuda de Fondos Europeos, la creación de los últimos parques de que dispone la ciudad", expuso Elías. Realizó muchos diseños de arboretos, repoblaciones forestales, jardines privados, urbanizaciones de nuevos barrios durante estos años, antes de tener la dedicación exclusiva.

El premiado reclamó a las administraciones la necesidad de "preparar profesionales para afrontar el cambio climático, que ya está aquí". Explicó que los denominados antiguamente jardineros han de poseer también técnicas ambientales para colaborar con la naturaleza y ser conocedores de la importancia de los jardines históricos que nos reflejan una forma de vivir de la sociedad que los creó, pero pensando en un futuro que nos va a exigir nuevos planteamientos, nuevos ahorros de agua y energía, nuevas plantaciones de arbolado urbano con especies resistentes a los nuevos condicionantes, a sus captaciones de CO2, nuevas innovaciones y adaptaciones informáticas etc..". Y lamentó que "todo esto no se consigue cerrando escuelas que impartían estas teorías y formaban a futuros responsables".

"A los hombres y mujeres que hacen cultura del jardín"

En su intervención, Juan Manuel Ruiz Cobos, presidente de AMJA (Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza), resaltó la figura de José Elías como merecedor del premio por su conocimiento de los jardines, su generosidad con todos sus colegas y su gran aportación a la jardinería andaluza. “Este premio quiere poner nombre y apellidos a los hombres y mujeres que hacen cultura del jardín, para bien de Andalucía, España y la humanidad”, afirmó.

El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, destacó la importancia de este premio, del lugar, del momento y de la persona premiada: Córdoba, Mayo y José Elías. Como buen conocedor de la historia andaluza, explicó la relevancia del jardín andalusí, de su legado y de la sabiduría que encierra esta profesión de la jardinería.

Benito Valdés, presidente del Instituto de las Academias de Andalucía, presentó al premiado. Detalló la trayectoria profesional de Elías como "referente para los profesionales de la jardinería porque todos han aprendido de sus conocimientos". Recordó que Elías ha formado parte del Servicio de Parques y Jardines de Sevilla como director técnico y jefe del Servicio de Jardinería hasta su jubilación donde realizó numerosas obras en esta ciudad. Es socio fundador o miembro de las más importantes organizaciones españolas relacionadas con los jardines, autor de libros y artículos de jardinería, miembro de jurado, organizador y ponente en multitud de congresos, jornadas, simposios, concursos y programas de ámbito regional, nacional e internacional. Además de conocer la jardinería en todos sus aspectos, ha colaborado de forma altruista con sus colegas y profesionales del sector, en la difusión de sus experiencias y, recientemente, ha creado el blog Jardines sin Fronteras, "que es una verdadera enciclopedia", dijo.

El delegado de Agricultura de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, subrayó que “el premio distingue la trayectoria destacada de una persona que, por su buen hacer y dedicación, ha contribuido a enriquecer la jardinería andaluza. De esta forma, se visibiliza la importancia de los espacios verdes en las ciudades y se pone en valor la implicación de los profesionales”.

Por qué ahora y en Córdoba

AMJA explica que la jardinería en general y la andaluza en particular deben mucho a los grandes estudiosos de la época andalusí. Fue entonces cuando se consideraron, como nunca, los beneficios de las plantas para el disfrute más completo, sensible y elevado del hombre. El jardín, en el periodo califal, toma un protagonismo claro, formando parte primordial de las construcciones más emblemáticas, siendo uno de los más bellos ejemplos la ciudad de Medina Azahara.

Córdoba es, por excelencia, la ciudad califal. En ella se desarrollaron hechos históricos y sociales que la establecieron como la capital más desarrollada de Europa en muchos aspectos como la astronomía, la medicina o las matemáticas y también la botánica, la edafología, el riego…etc., conocimientos que marcaron un estilo en el arte de crear jardines que hoy continúa vivo y que han dejado hermosos y numerosos ejemplos que todavía hoy podemos disfrutar.

AMJA destaca la importancia de los espacios verdes en nuestras ciudades, la necesidad de renaturalizarlos y de humanizarlos para conseguir los beneficios ecosistémicos tan necesarios para nuestra salud física y mental.

Sobre Ibn Luyun

Ibb Luyun es autor de al menos 25 obras, entre las que destaca un Kitāb al-filāha o Tratado de agricultura. Esta obra, escrita en Almería alrededor de 1348, está basada principalmente en la obra de otros agrónomos como Ibn Bassal, al-Tighnari, Ibn Abul Jawad o el propio Aristóteles, pero que recoge también multitud de reflexiones personales y observaciones directas, siendo uno de los pocos tratados sobre la materia que se conservan completos. Escrita en verso para facilitar su memorización, la obra recoge, entre otras cosas, apuntes sobre la morfología del típico jardín-huerto andalusí y de otras tipologías de espacio agrícola como el bustan o la almunia, análisis de los tipos de suelos, etc.