La Prima Angélica llegó al Consejo de Ministros

En el día que cumple 73 años, Joaquín Sabina (Úbeda, 1949) cantará esta noche en la trigésimo sexta gala de los premios Goya que tendrá lugar en Valencia, la patria de Berlanga. El 12 de febrero le dio fecha a un espíritu chapucero y maquillador del crepúsculo franquista que anunció con pompa y boato Carlos Arias Navarro, sucesor en la presidencia del Gobierno de Luis Carrero Blanco tras el atentado mortal del 20 de diciembre de 1973.

El día que Arias Navarro hizo su particular versión de El Gatopardo, “en el futuro, el consenso, nacional en torno al régimen habrá de expresarse en forma de participación”, Joaquín Sabina cumplía 25 años y vivía su particular destierro en Londres. Estudió Filología Románica en Granada y como hoy canta en la gala de los Goya no está de más recordar que el año 1974, el del espíritu del 12 de febrero, fue el más literario del cine español. En 1974 Gonzalo Suárez llevó a la pantalla La Regenta de Leopoldo Alas Clarín; Pedro Olea, Tormento de Benito Pérez Galdós; y Rafael Moreno Alba, Pepita Jiménez de Juan Valera.

Tres novelas de autores del siglo XIX, precursores de la generación del 98, de tres escritores que vivieron la Primera República y fueron trasladados al cine por directores que nacieron en la Segunda (Suárez), en plena guerra civil (Olea) o ya en la posguerra (Moreno Alba). Arias Navarro estuvo en la presidencia del Gobierno hasta que el rey Juan Carlos nombró nuevo presidente, en la famosa terna, a Adolfo Suárez el 6 de julio de 1976. En términos cinematográficos, España pasaba de Ana Ozores y Pepita Jiménez, mujeres del norte y del sur, a la Manuela de Gonzalo García Pelayo con música de Lole y Manuel. El año del espíritu del 12 de febrero del que hoy se cumplen 48 años fue fundamental en el cine español.

Jaime de Armiñán estrenó El amor del capitán Brando con una jovencísima Ana Belén, que también formaba parte del reparto de Tormento y volvía a la canción. En pleno rodaje conocieron la noticia del atentado contra Carrero Blanco. La película obtuvo el premio del Público en el festival de Berlín. En el Gobierno de Arias Navarro, la cartera de Información y Turismo la ocupaba el gallego Pío Cabanillas, cesado por orden del mismísimo Franco (eso aseguraba Bandrés en sus Memorias) por permitir la proyección de La Prima Angélica, película premiada por el jurado en el festival de Cannes con la que Carlos Saura cerraba su trilogía sobre la guerra y la crítica del Régimen completada con El jardín de las delicias y Ana y los lobos.

Una de las noticias cinematográficas más sorprendentes de 1974 fue el combate de boxeo en el que el argentino Carlos Monzón, el mismo año que moría el presidente Juan Domingo Perón, retuvo su título frente al cubano-mexicano Mantequilla Nápoles. El promotor de dicho combate, celebrado en París, fue el actor Alain Delon.

Un día después del anuncio del espíritu del 12 de febrero, el escritor Alexander Solyenitsin era expulsado de la Unión Soviética por la publicación de Archipiélago Gulag. Cinco días después de la catilinaria de Arias Navarro, el Barcelona conquistaba el Bernabeu con un histórico 0-5 (dos de Asensi, Cruyff, Juan Carlos y Sotil). Al equipo de Sabina tampoco le fueron bien las cosas. El Atlético de Madrid, acariciando la Copa de Europa con un gol de Luis Aragonés, encajó un gol del Bayern Munich, que en el segundo partido le marcó cuatro. Alemania Occidental ganó su Mundial, en el que España no participó, pero Amparo Muñoz fue proclamada Miss Universo en Manila. Sevilla y Betis, ahora segundo y tercero de la Liga, estaban los dos en Segunda. El 25 de abril tenía lugar la Revolución de los Claveles. En noviembre, se inauguraba el puente aéreo Madrid-Barcelona, que no acabó cero-cinco.

Armiñán y Saura, hoy dos jóvenes nonagenarios, vinieron a Sevilla a rodar algunos de sus proyectos. El primero, la serie Juncal con Paco Rabal y Lola Flores; el segundo, las películas Sevillanas y Flamenco, con Juan Lebrón y la cámara de Vittorio Storaro. En los años ochenta, pongamos que hablo de Madrid, Sabina vino con frecuencia por Sevilla. A veces en coche con el compañero de Diario 16 Fernando Bejarano. Aquí tenía unos cuantos paisanos: Salvador Compán, que era profesor de Literatura del instituto San Isidoro y con los años sería finalista del Planeta y compartiría aventura editorial con Sabina; Antonio Gómez Olivares, Toni, que regentaba el bar La Ópera y con el que fui a saludar en El Corte Inglés de Nervión a su paisano Antonio Muñoz Molina, que firmaba ejemplares de alguna de sus novelas (Pilar Miró llevó al cine Beltenebros, con la bellísima cantante Patsy Kensit); o Arsenio Moreno, que después de ser alcalde de Úbeda fue nombrado director del Museo de Bellas Artes. Donde hay algún Goya.