Primer caso de un familiar que se niega a vacunar a un anciano en una residencia de Sevilla

El rechazo a la vacuna del coronavirus llega a las residencias de mayores de Sevilla. La Sección de Personas Mayores y de Protección de Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Sevilla ha recibido el primer caso de un familiar que se ha negado a que se vacune a un mayor que reside en un geriátrico de la provincia y que no está plenas facultades para decidir sobre su vacunación por sí mismo, por lo que se ha abierto un procedimiento judicial para que el juez, con la intervención de la Fiscalía, decida si en este caso procede o no la vacunación de este anciano.

El fiscal delegado de Personas Mayores, Norberto Sotomayor, ha explicado a este periódico que se trata de una cuestión que hay que "resolver jurídicamente, como cuando los testigos de Jehová se han negado a que se hagan transfusiones de sangre a sus hijos menores de edad".

Desde la Fiscalía son conscientes de que en las residencias de mayores se iban a producir casos de negativas a la vacunación contra el Covid por parte de los tutores o familiares de los ancianos, aunque destacan que en principio "la regla general es que hay que ponerle la vacuna a todo el mundo", salvo que haya una "causa justificada, un informe médico que diga que la persona tiene algún tipo de incompatibilidad con la vacuna, una alergia o una enfermedad que hagan no aconsejable" dicha vacunación, precisa Norberto Sotomayor.

En cualquier caso, prosigue el fiscal, "no puede ser el familiar o el tutor quien decida que a su padre o madre no se le ponga la vacuna". En este sentido, el representante del Ministerio Público insiste en que "la regla general es que todos los mayores que están en las residencias que no pueden decidir por sí mismos han de ponérselas".

Cuestión diferente es cuando la persona mayor está en su "sano juicio", puesto que en este caso son ellos quienes pueden decidir si se ponen la vacuna contra el Covid-19 o no, como el resto de la población. "Lo que no puede uno es tomar una decisión por otro y sobre todo si la misma es contraria a la salud de la persona", ha aseverado Norberto Sotomayor.

De momento sólo se ha producido este primer caso de negativa a la vacunación de un mayor en una residencia de la provincia de Sevilla, pero en los geriátricos ya tienen conocimiento de que otros familiares también se van a negar a la vacunación de los mayores, con lo que habrá más casos similares que irán llegando conforme el proceso de vacunación que se inició el pasado domingo se vaya extendiendo al resto de las 172 residencias de mayores que hay en la provincia, de las que sólo hay diez de titularidad pública, lo que representa el 5,8% del total. En las residencias de Sevilla hay unos 8.000 mayores y 5.200 trabajadores.

La pandemia del coronavirus se ha cebado precisamente en las residencias de mayores, motivo por el cual la vacunación ha comenzado por estos centros. Sólo en Sevilla han fallecido desde marzo pasado 341 personas en estos centros. En la primera ola, se produjeron 151 fallecimientos en las residencias de Sevilla, mientras que en la segunda ola, desde finales de agosto, son ya 190 (184 en residencias de mayores y seis personas en las residencias de discapacidad).

De otro lado, la Fiscalía de Sevilla mantiene abiertas unas diligencias de investigación a dos directoras de tres residencias de mayores de la provincia de Sevilla por presuntos tratos vejatorios a los ancianos, así como por otros tantos delitos, entre los que se investiga la distribución de alimentos inadecuados y hasta medicamentos "caducados".