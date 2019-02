Protesta contra la tala de 11 árboles por la obra del antiguo mercado de la carne

Varios ciudadanos convocados por la plataforma Salva tus árboles Sevilla se concentraron este viernes por la mañana en el antiguo Mercado de la Carne para protestar por la tala de 11 árboles (melias) en buen estado que deben desaparecer por la obra de rehabilitación de este edificio, que se transformará en un centro cultural, gastronómico y de ocio.

Los ejemplares se sitúan en la calle Alejo Fernández. El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que estos árboles están amenazados porque justo donde están situados hay que instalar el cajón de obras para acometer la planta sótano del nuevo edificio donde se concentrarán las actividades culturales previstas. El Consistorio asegura que la desaparición de estos árboles figura en el proyecto de construcción y es necesaria porque en ese punto se inician las excavaciones.

Desde la plataforma de defensa de los árboles de la ciudad se denuncia que estos "once hermosos ejemplares de melia forman un bosquecillo, un pequeño y valioso pulmón verde que no entendemos cómo no cuenta con el aprecio y la protección del Ayuntamiento. Su única afección, estar en una parcela con un proyecto de rehabilitación. En cualquier otra ciudad europea no sería motivo de sentencia a muerte. En Sevilla sí".

La plataforma añade que en la ficha de esos árboles consta que están en buen estado. "La ficha preceptiva e individualizada de cada ejemplar aduce inclinación del tronco (casi inapreciable), reducida vitalidad (que esperen un mes y las veremos brotar con sus miles de flores azules perfumadas), ramas secas (para eso están las podas terapéuticas). En definitiva, nada que no pueda solucionarse con los cuidados básicos que todo árbol urbano debería merecer. Pero en esta ciudad, un árbol no tiene derecho a la vida, ni categoría de ser vivo...un árbol es mobiliario urbano y, por lo tanto, se le da menos valor que a una papelera".

Que adapten el proyecto y rectifiquen

La entidad lamenta que "estamos ante una demostración flagrante de desprecio a la arboleda, que se podría salvar fácilmente adaptando el proyecto para que pueda convivir el nuevo espacio con los árboles existentes, que además lo dotaría de una calidad que difícilmente podrá tener si la destruyen".

Y recalcan que estos árboles pertenecen a todos los ciudadanos al estar en la calle. "Las melias están en la vía pública y son patrimonio de la ciudadanía, por lo que pedimos a Urbanismo que reconsidere su decisión y, en un esfuerzo por emular a sus admiradas ciudades verdes europeas, haga lo que se hace en ellas, respetar la arboleda y adaptar el proyecto para que puedan convivir en armonía. Las mejoras que destruyen patrimonio verde no son mejoras, son 'peoras'".