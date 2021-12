Protesta de taxistas en Sevilla por la falta de control sobre las VTC

La Asociación Élite Taxi Sevilla ha celebrado un acto de protesta en la céntrica plaza de la Campana, reclamando explicaciones al Ayuntamiento hispalense por el hecho de que los vehículos de transporte concertado (VTC) que operan para las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify "circulan y estacionan" por las zonas de tráfico restringido pese a no cumplir supuestamente el requisito de acreditar un servicio precontratado, extremo que según el colectivo permite la Policía Local por "instrucciones" del Consistorio.

Élite Taxi ha advertido de que "del mismo modo que un taxi no puede circular por los carriles reservados o acceder a otras zonas de tráfico restringido los días y en horas en los que no está de servicio, porque no se encuentra en el ejercicio de las funciones que le son propias, un vehículo VTC tampoco puede hacerlo si no está prestando un servicio precontratado", extremo que recoge el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), según recuerda el colectivo.

En ese contexto, la asociación ha avisado de que pese a ello, en Sevilla "los VTC acceden, circulan y estacionan incluso en las paradas de taxi por las zonas restringidas, sin servicios precontratados, con la finalidad de captar clientes ilegalmente", pues la regulación a la que están sometidos estos vehículos les prohíbe la circulación a la búsqueda aleatoria de pasajeros.

La asociación rememora al respecto que en 2018, el director general de Movilidad del Ayuntamiento, con motivo de la petición de un informe relativo a la aclaración sobre la circulación de los VTC por las calles del Casco Antiguo, y en concreto por las calles Águilas y Almirante Apodaca, emitió una resolución cuyo punto segundo establece 'mantener las limitaciones en el tramo de la calle Águilas comprendido entre la calle Caballerizas y la calle Pérez Galdós, y en la calle Almirante Apodaca por razones de seguridad vial y capacidad de la vía respectivamente, permitiéndose únicamente el acceso a las mismas en caso de que el punto de recogida o bajada de clientes previamente concertados se encuentre en el interior de las calles o recintos restringidos sin que exista ruta de acceso por vías alternativas, debiendo en todo momento acreditar la concertación previa del servicio'".

Y es que frente a dicha instrucción, "en estos días estamos viendo cómo la Policía Local solicita la correspondiente autorización a los vehículos particulares que intentan acceder o circular por zonas de acceso restringido pero no solicita a los VTC la acreditación de tener un servicio precontratado para acceder al mismo sitio, cuando así lo establece la normativa para evitar la captación ilegal de clientes".

Por eso, demandando conocer el origen de la "instrucción" dada a los agentes, el colectivo ha reclamado "aclaraciones a la Delegación Municipal de Movilidad, lamentando que hasta el momento sólo haya mediado "la callada por respuesta", según denuncia Élite Taxi Sevilla.