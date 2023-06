Relevo en el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla

El próximo domingo 18 de junio el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla elegirá a su nuevo presidente, el cual representará y defenderá al colectivo de más de 3.300 profesionales de la provincia durante los próximos cuatro años. A este proceso se presenta como candidato Jaime Román, farmacéutico de la Farmacia San Julián, con el proyecto Iniciativa Farmacéutica, y que se disputará el cargo con Juan Pedro Vaquero, quien ya era vicepresidente en el Consejo actual y que coge las riendas de la candidatura continuista, pero con nuevas caras tras la salida del hasta ahora cabeza visible, Manuel Pérez, tras 23 años al mando.

Dos candidatos con dos perfiles distintos pero con una misma estrategia: buscar el voto puerta a puerta. Para ello llevan semanas visitando las oficinas de farmacia de toda la provincia, a las que han llevado su proyecto en busca de apoyos. Para Román, el "factor humano" es su baza. Para Vaquero, la "experiencia" de su equipo. Ambos cuentan en esta entrevista las principales necesidades y demandas a abordar por la profesión, así como las medidas que pretenden implementar para mejorar la actual situación que vive la institución colegial sevillana.

Jaime Román: "Trabajaremos para que la profesión tenga más proyección en la sociedad

- ¿Por qué quiere ser el presidente de los farmacéuticos de Sevilla?

Porque en la madurez de mi etapa profesional tengo una visión y una misión que creo que tengo que cumplir y es llegar a la institución del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, una institución que tiene mucho potencial transformador, y hacerlo evolucionar con un grado de responsabilidades y de nuevos roles profesionales adaptados a la sociedad del siglo XXI. Yo que creo que las instituciones colegiales son unas instituciones maravillosas para conseguir esos logros.

- ¿Qué es lo que más destaca de su candidatura?

El factor humano. El equipo. Para mí el objetivo del proyecto Iniciativa Farmacéutica 2023, si tiene algo que destacar, es la valía de su equipo de profesionales que me acompañan en esta candidatura. Valía profesional y valía personal. Destaco tres grandes valores. Es un equipo formado por expertos en cada una de las áreas que van a representar en cada una de las vocalías. Son gente muy válida, con mucha vocación de servicio y con mucha visión de futuro. Esas tres V para mí son fundamentales. Ahí se conforma un equipo muy representativo de la realidad de los farmacéuticos sevillanos hoy en día porque hay gente muy diversa en todos los sentidos.

- ¿Cuáles diría que son actualmente los problemas de la profesión en Sevilla?

A mí me gusta hablar más que de problemas, de áreas de mejora. Yo creo que el farmacéutico en la sociedad actual juega un papel muy importante, pero manifiestamente mejorable. Necesitamos normas que nos ayuden a tener mayores competencias profesionales y ponernos a trabajar de manera colaborativa con otros profesionales de Atención Primaria con los cuales no tenemos ningún problema a la hora de relacionarnos. Todo ello, evidentemente, para mejorar los resultados en salud de los pacientes.

- ¿Cómo cree que funciona el Colegio y qué cree que habría que mejorar?

Yo siempre digo que el funcionamiento actual del órgano colegial es correcto. Ese término significa lo que significa. Pero yo creo que en una sociedad como la actual, donde estamos sometidos a cambios continuos y evolutivos, la institución necesita savia nueva y jugar un papel mucho más importante. Queremos tener mayor proyección en la sociedad y en el mundo de las profesiones sanitarias.

- Lleva en su programa la limitación de su mandato a un máximo de 8 años. ¿En qué cree que beneficia esta medida?

Eso es un compromiso firme que ya llevamos en 2019 y que mantenemos en el decálogo de ideas del 2023. Para mí es uno de los compromisos más importantes. La etapa de servicio en este caso como cabeza visible de un colegio profesional debe ser una etapa de tu vida, pero no puede ser toda la vida. Esa limitación origina que la rueda se mueva. Es decir, tenemos que ir preparando el relevo generacional, tenemos que buscar el talento e incorporarlo a la institución y tenemos que hacer que haya perfiles nuevos que vayan adquiriendo nuevas responsabilidades. Y eso se produce con esa limitación de mandatos.

-Otra de las propuestas estrella, que se recoge incluso en vuestro lema, es la de la modernización del Colegio...

El lema es muy sencillo, pero es muy claro La Renovación es Ahora. Es un lema que es respetuoso en su base y que mira hacia el futuro. Tiene que ser ahora porque es cuando confluyen muchas circunstancias. Yo creo que la Atención Primaria está en un momento de oportunidades para jugar nuevos roles. Y eso confluye con el que hecho de que nos presentemos a esta institución un grupo de farmacéuticos del día a día, con experiencia en el trabajo con pacientes, y con muchas ganas de llegar a una institución para ponernos a trabajar al servicio de la profesión.

-¿Cuáles diría que son sus principales retos si logra hacerse como el nuevo presidente?

Personalmente llevo dos banderas profesionales. La primera es trabajar para que la oficina de farmacia se convierta en un centro de desarrollo profesional para jóvenes farmacéuticos, o sea, prestigiar la oficina de farmacia como lugar de desarrollo profesional. La segunda, íntimamente ligada con el anterior, trabajar para la coordinación con la Atención Primaria. Conseguir enlazar con los procesos asistenciales de Primaria con herramientas de coordinación y colaboración para que el farmacéutico sea un profesional que toma decisiones importantes de manera colaborativa con el médicos de familia o el enfermero.

Juan Pedro Vaquero: "Se han hecho muchas cosas bien y hay que darle un mantenimiento"

-¿Cuál ha sido la motivación que le ha llevado a presentarse a las elecciones para presidir el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla?

Fundamentalmente porque entendemos que la labor que se ha realizado en los últimos años, con Manuel Pérez y todo su equipo, es una labor que debe ser continuada. No es que seamos continuistas, aunque tampoco me importa que se nos diga que lo somos, lo que sí es cierto es que lo que se ha hecho bien, y ha sido mucho, hay que continuarlo. Pero también tenemos nuevas metas y nuevos retos, que desarrollaremos desde un punto de vista prudente y ordenado. Para ello hemos incorporado savia nueva. Y el 50% son gente joven que se incorpora al proyecto porque entendemos que es la forma de evolucionarlo.

-Si tuviera que destacar alguna medida que llevaría a cabo en sus primeros días de presidencia por encima de otra, ¿cuál sería?

No puedo destacar una porque tenemos muchísimas. Sería un poco injusto. Pero hay una que, quizás por novedosa, pueda llamar la atención y rompe un poco los esquemas. Los farmacéuticos tienen que colegiarse para tener acceso a las bolsas de empleo o la formación cuando acaban la carrera. Una de las medidas que proponemos para que esa colegiación no sea una barrera es que a los nuevos farmacéuticos que ingresen, durante el primer año, hasta que encuentren trabajo, le vamos a bonificar la cuota al 100%. Con eso queremos mostrar que la colegiación no tiene que ser una barrera, sino todo lo contrario.

-¿Cómo definiría las líneas fundamentales de su programa?

Llevamos un decálogo con diez puntos en los que se resume todo. Queremos un gobierno que sea para todos; defendemos la independencia frente a patronal y sindicatos; apostamos por la digitalización, de hecho, fuimos los primeros que pilotamos la receta electrónica en 2003; trabajamos para ser colegio referente en muchos asuntos, un ejemplo es que llevamos 25 años en pro de la defensa de las enfermedades raras, que ha supuesto la medalla de la Ciudad de Sevilla. En definitiva, trabajar para situar el Colegio como el referente que es, mantenerlo y mejorarlo en aquello que aún queda por hacer. Y, por supuesto, estamos abiertos a las sugerencias de otros compañeros, bajo la defensa de un modelo de la oficina de farmacia, que es un modelo solidario, donde todos contribuimos en la medida de nuestras posibilidades.

-¿Cuáles considera que son los retos de la profesión en Sevilla?

Son varios. Para nosotros, uno fundamental es tener un acceso más directo a la colaboración con al Atención Primaria. Nosotros somos realmente la puerta de entrada al sistema sanitario y creemos que los farmacéuticos estamos infrautilizados. Podríamos ser utilizados mucho más para desatascar listas de espera o para atender problemas menores. Pensamos que podemos hacerlo y estamos en vía de poderlo hacer. Ejemplo de ello es la aplicación AP-Farm@ como una herramienta de comunicación para contactar con ellos. En segundo lugar tenemos que conseguir que los farmacéuticos, en general, conozcan mucho más a su Colegio. Su capacidad para gestionar una serie de servicios que son muy desconocidos. El farmacéutico es un poco como el ingeniero en la construcción, tiene muchas capacitaciones y es muy versátil. Nuestro deber es visibilizarlo.

-Si tuviera que dirigirse a los colegiados, ¿cómo pediría su voto?

Les pediría que piensen realmente qué es lo que les interesa. Pensamos que la nuestra es la opción más seria. Basada en la experiencia y en el empuje de muchos años de conocimiento de la profesión. Nuestro objetivo es estar en el problema del día a día de los farmacéuticos. Si un Colegio de Farmacéuticos es algo, es un gestor de soluciones de problemas.