Restaurante Becerrita, auténtica cocina andaluza y sevillana

Ubicado en la Ronda Histórica de Sevilla, entre las Puertas Osario y Carmona, el Restaurante Becerrita se alza como un testamento del legado culinario que comenzó en 1928 con Casa Becerra. La historia de esta firma se remonta a 1988, cuando D. Enrique Becerra Reyes decidió darle vida, guiado por su formación “tasquera” y un ardiente deseo de elevar la hostelería local a estándares de excelencia.El restaurante, situado en la esquina de una calle nombrada en honor a la Virgen Guadalupe, cuya pintura se conserva en la cercana Capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles, se estableció en un edificio diseñado por el renombrado arquitecto sevillano D. José Espiau Muñoz, figura destacada del movimiento Regionalista en Sevilla.

Originalmente inaugurado como Taberna Picacho en 1968, este local ha sufrido múltiples transformaciones, adaptándose a los tiempos pero sin olvidar sus raíces. Aunque cercano a otros negocios familiares, su evolución ha sido imparable, y hoy, el Restaurante Becerrita es reconocido no solo en Sevilla y Andalucía, sino en toda España, por su compromiso inquebrantable con la calidad y el servicio.

El Restaurante Becerrita, emblema de la gastronomía en el corazón de Sevilla, presenta su renovada carta que ensalza la cocina Andaluza y Sevillana, conjugando magistralmente platos tradicionales de la antigua cocina regional con innovadoras creaciones propias. Todo un reflejo de la pasión y el compromiso del establecimiento por ofrecer solo lo mejor, garantizando la frescura y autenticidad de cada ingrediente, pues se reciben diariamente directamente desde sus puntos de origen. Entre las propuestas gastronómicas destacan el alcaucil relleno de crema de queso Payoyo, la hamburguesita de gambas al ajillo, la audaz combinación de torrija con morcilla de arroz y miel, o el tronco de pulpo a la parrilla acompañado de patatas panaderas y ali-oli. No faltan las delicadas lonchas de jamón ibérico de bellota con denominación de origen Sierra de Huelva o el lomito serrano de bellota, además de la caballa marinada con fondo de ajo blanco y una tentadora ensaladilla de gambas.

Asimismo, Becerrita busca revolucionar la experiencia culinaria al ofrecer a sus clientes un nuevo enfoque de la gastronomía con los “Planes Becerrita”. Esta innovadora propuesta busca no solo ofrecer platos, sino también experiencias y vivencias únicas dentro de sus instalaciones. El objetivo principal es brindar un abanico de opciones gastronómicas de alta calidad, permitiendo a los comensales ser los principales beneficiarios de un servicio de excelencia. Con estos planes, Becerrita no solo busca consolidarse como líder en el sector, sino también ofrecer a sus clientes una manera diferente de entender y disfrutar de la comida. Al traspasar sus puertas, uno no solo se encuentra con un festín culinario sino también con un viaje a través de la historia del barrio, representado en sus comedores: Medinaceli, Don Enrique, Pilatos, Imperial y Puerta de Carmona, espacios diseñados para garantizar privacidad, adaptándose a grupos desde 2 hasta 45 personas.

Sin embargo, lo que realmente distingue a Becerrita no es solo su excelencia culinaria, sino el meticuloso cuidado en su decoración, que refleja la rica cultura y arte sevillano. Este restaurante es una fusión perfecta de arte y gastronomía, rodeado de tradición e historia. El visionario interiorista Antonio María Lebrero ha sido el encargado de plasmar esta visión, logrando un equilibrio estético que refleja la esencia del edificio histórico diseñado por el renombrado arquitecto regionalista, José Espiau y Muñoz. Esta fusión de diseño, arte y tradición hace de Restaurante Becerrita un indiscutible referente en la hostelería de Andalucía.