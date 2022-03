Roban una partida de marihuana en Sevilla y lo graban en vídeo

Unos delincuentes robaron una partida de marihuana a un joven en la provincia de Sevilla y grabaron el momento en un vídeo. En las imágenes aparece claramente una persona, la víctima del robo, a la que se ha pixelado el rostro para preservar su identidad. La persona que graba es uno de los supuestos autores de la sustracción de la droga, que identifica a la víctima como un "chaval de Estepa".

Ambos han quedado supuestamente para una transacción de marihuana. La víctima del robo le entrega una bolsa de basura de gran tamaño en la que guarda una determinada cantidad de cannabis, supuestamente cultivada por él. En el momento del encuentro, la persona que en teoría iba a comprarle la droga le hace un vídeo con el teléfono móvil y le enfoca directamente el rostro.

Esta práctica es habitual en este submundo para que así la víctima del robo no pueda denunciar después los hechos como si le hubieran robado otra cosa, pues si acude a la Policía o a la Guardia Civil para informar de que le han sustraído droga, lo más probable es que termine detenido por un delito contra la salud pública. Incluso en este vídeo hay cierta guasa por parte del que graba, que llega a decir "mira qué bueno es", en referencia al joven al que luego robará.

Una vez grabado, y bien enfocado el rostro del vendedor, los supuestos compradores guardan la bolsa en el maletero del coche, sin haberle pagado un euro al que cultivó el cannabis. Uno de ellos le dice al otro que cierre la puerta del maletero. El joven que sufre el robo se da cuenta de que no le van a pagar y trata de impedir que los ladrones guarden la bolsa con la sustancia en su vehículo. "No, no, la marihuana no se mete ahí", llega a decir, en un vano intento por impedir la sustracción.

En ese momento, el tono de los ladrones cambia radicalmente y comienzan una serie de amenazas de muerte. No se puede apreciar en el vídeo, pero no es descartable que quienes cometen el robo esgriman algún arma de fuego para amedrentar aún más al joven. "Te pego un tiro y te mato", le dicen varias veces. La víctima ya no ofrece resistencia alguna y se queda sin las plantas y sin el dinero acordado. "Yo no quiero enredos", es lo único que acierta a decir. Mientras, los ladrones se suben al coche y se marchan.

Este tipo de robos son comunes en el negocio ilícito de la marihuana, sobre todo si a él han llegado personas con escasa experiencia en el mundo de la delincuencia, como parece ser el chico del vídeo. Ya la Policía constató hace más de un año que personas sin antecedentes se estaban dedicando al cultivo de cannabis en sus viviendas, garajes o locales, y que luego vendían la recolección a las mafias que exportaban la marihuana fuera de España.