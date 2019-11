Unos ladrones robaron la madrugada de este jueves en una tienda de la calle Rioja, a la que arrojaron la tapa de una alcantarilla contra el escaparate. De esta forma, lograron abrir un agujero en el cristal lo suficientemente grande como para introducir un brazo y sustraer unas joyas que había en un mostrador junto a la luna. El robo se produce en vísperas del Black Friday, una de las jornadas más esperadas del año por los comerciantes.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada en Square, una tienda de complementos ubicada en la calle Rioja, junto al pasaje. El autor o los autores del robo no llegaron a entrar en el local y sólo metieron el brazo por el boquete para poder llevarse las joyas que había en el escaparate. Se trata de sortijas de dos conocidas marcas, como son Durán y Singularu, según explicó ayer a este periódico la propietaria del establecimiento.

El robo se produjo en unos segundos, ya que la alarma del local saltó en cuanto se fracturó el cristal. La central de alarmas dio el aviso a la Policía Nacional, que llegó muy pronto, pero los ladrones ya se habían marchado con las joyas. Llegaron incluso a perder algunas piezas, de manera que se han llevado pendientes que han quedado desparejados, y que difícilmente podrán revender.

Los dueños de la tienda ya han presentado una denuncia ante la Policía Nacional. Todavía no han calculado el valor de los objetos sustraídos, si bien admiten que ha supuesto un daño añadido el hecho de que el robo se haya cometido el día antes del Black Friday, de manera que no podrán vender las joyas durante esta jornada. La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el robo, que lleva el grupo de Policía Judicial de la comisaría del distrito Centro. A la hora de cierre de esta edición, no había ninguna persona identificada ni detenida.

Los comercios están sufriendo desde hace semanas una oleada de robos en Sevilla. Muchos de ellos están siendo cometidos por un mismo delincuente, un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad al que le constan más de cien detenciones en su historial. A pesar de que ha sido detenido en numerosas ocasiones, suele quedar en libertad al tratarse de delitos no violentos.

Actúa a cara descubierta y en compañía de su novia. Ambos son toxicómanos y están robando prácticamente cada noche para poder costear su adicción. Se cree que este hombre fue el autor del robo cometido la madrugada anterior en el Bar Plata, en la Macarena, y de varios establecimientos comerciales del distrito Macarena en las últimas semanas. También se le considera el autor de la oleada de robos que sufrieron las tiendas de San Jerónimo durante el pasado verano.