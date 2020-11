Robots 'made in' Sevilla

En Macco Robotics confían en que en el cambio de época que se está experimentando las profesiones se reinventen, dejando las tareas repetitivas y que no aportan valor para las máquinas y que ello permita a las personas centrarse en otras tareas. “Las nuevas profesiones ya están aquí”, apunta Martín. Actualmente la empresa ofrece cursos donde los camareros, cocineros, chefs... aprenden a trabajar junto a los robots, a manejarlos, programarlos e incluso realizar las tareas de mantenimiento.

La empresa ha multiplicado por mil la generación de leads (contactos a través de internet) durante la pandemia. Algo que valoran como un signo significativo de que el sector necesita apostar por nuevas soluciones tecnológicas. No obstante, la incertidumbre actual hace que en España cueste convertir este interés en ventas. Las dudas por las nuevas restricciones horarias y de aforos paralizan las inversiones en mayor medida que en otros países igualmente afectados por la pandemia, según indica este empresario. Sin embargo, está satisfecho de que la robótica por fin ocupe el lugar que realmente se merece. “Ahora lo vemos como un aliado y no como el enemigo que destruye empleos, sino como una tecnología que ha llegado para quedarse y que realmente soluciona problemas aportando valor a la sociedad”, asegura Martín, que lamenta el enorme daño que ha hecho el cine en esta percepción.

No es la única solución tecnológica que esta empresa sevillana ha aportado en la pandemia. Otra se llama Bibot V.4 y es un robot humanoide creado para comunicarse con las personas. Se mueve de forma autónoma y es capaz de conectarse con servicios de terceros y sistemas externos: desde bases de datos hasta aplicaciones. Y también se ha equipado para realizar un primer reconocimiento de los síntomas iniciales del Covid-19 y medir la temperatura corporal, según explican en la empresa. De hecho, otra de sus soluciones se denomina Therme Reader Station, un dispositivo non-contact para reconocer los síntomas iniciales y medir la temperatura corporal en sólo dos segundos sin interacción de persona a persona y enviar notificaciones en tiempo real.

Macco Robotics aporta soluciones al mundo de la gastronomía y la hostelería básicamente y tiene una visión muy clara que va más allá del mero servicio al cliente: se trata de transformar la forma en la que nos alimentamos. “En el mundo occidental, o mal llamado primer mundo, obtenemos diariamente seis veces más nutrientes de los que realmente necesitamos; además, el sector restauración genera el 40% de los desperdicios que se desechan. Por tanto, tenemos que cambiar esto, ya que tiene un impacto directo primero en nuestra salud, y segundo en el planeta, ya que se produce una cantidad de alimentos que no necesitamos, y que a su vez, acaban en la basura”, explica Víctor Martín.

Antes que abandonar, estos emprendedores se adentraron en otro mercado, el de los robots humanoides, e irrumpieron en Fitur con un androide coctelero que, en ese momento, no era más que un proyecto a medio plazo, dado su elevado coste y la escasa preparación que había en el mercado de la hostelería para absorber este tipo de tecnologías. Su precio oscilaba entre los 90.000 y 150.000 euros. Y entonces testaron otros sectores, como el sanitario, que les permitía poder desarrollar aplicaciones fácilmente integrables o comercializables, según explica el CEO de una empresa con enorme potencial que ya en su primer año facturó cinco millones de euros.

Ésta es la segunda empresa de Víctor Martín. La primera era una ingeniera especializada en robótica industrial que quebró en 2008 por la crisis. “Dependíamos de la solvencia de grandes empresas que lamentablemente se hundieron durante ese periodo y fue en ese momento cuando descubrí que podía extrapolar mis conocimientos en robótica para otro sector, el sector hospitality no estaba tecnológicamente muy avanzado y me di cuenta que había mucho por hacer”, explica.

Macco Robotics tiene actualmente su sede en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja. Su historia se inicia a finales de 2013, hace justo ahora siete años. Un equipo liderado por Víctor Martín llevaba ya un tiempo desarrollando el primer robot llamado Macco, el particular camarero que le da nombre a la empresa y que fue presentado oficialmente en 2014 en Fiturtech, el foro de innovación y tecnología que acoge la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid, ciudad en la que fijaron su sede durante un año, en una época en la que esta startup estuvo acelerada por Porsche, una de las empresas que han invertido en este proyecto junto a Cuatrecasas, Prio, Sanitas, Entrepreneurs Roundtable Accelerator, Nvidia y Telefónica.

Sus vídeos se viralizan en pocas horas. Detrás de un perro robot que reparte botellines de cerveza en las terrazas de los bares y ha dado la vuelta a las redes sociales hay una historia de emprendimiento y talento con sello sevillano. Robótica made in Sevilla con la que se abre paso una empresa que nació hace siete años como una startup y que hace sólo una semana acaba de cerrar una ronda de inversión de 12 millones de euros que la ayudará a seguir proyectando su potencial en el mundo, que espera una nueva revolución de la mano de la tecnología para salir de esta crisis global del coronavirus.

Demostración en bares para testar la reacción del sector y los clientes

El perro robot que se ha podido ver estos días en un bar de Sevilla no es una solución todavía real, según explica Víctor Martín, CEO de Macco Robotics. “Esta solución la estamos testando en Macco y la pretensión es testar la reacción de las personas, tanto los profesionales del sector como la de los usuarios”, explica. Y la respuesta ha sido de lo más variada. El temor a que la tecnología reste oportunidades laborales se acrecienta en tiempos de crisis, pero ésa no es la finalidad de esta “robolución”, término que gusta aplicar a Martín. En el inicio de la desescalada ya hubo otra demostración en este bar de la Cuesta del Rosario donde un robot camarero tiró cervezas. Y pronto habrá otra en el Aljarafe. El futuro es apasionante, asegura este empresario sevillano, que insiste en que la tecnología es la herramienta que trabaja por y para las personas, es el medio, no el fin. De momento, ha servido para captar la atención y abrir el debate.