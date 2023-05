Rocío Alcázar: “No nos imaginamos un mundo sin música y tampoco un océano sin peces”

El mar Mediterráneo guarda en sus aguas unas 73 especies de tiburones y rayas y más de la mitad de ellas están en peligro según un informe de WWF/España. Una de ellas es el pez guitarra, que está incluido en el anexo II del Convenio de Barcelona y considerada como protegida por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), organización dependiente de la FAO. Su situación como especie amenazada y en peligro ha provocado que desde la Asociación Lamna, junto al Acuario de Sevilla, se ponga en marcha una campaña de divulgación centrada en él. Hablamos con Rocío Alcázar, gerente del Acuario de Sevilla sobre esta especie de raya.

–Están llevando a cabo un proyecto junto a Asociación Lamna para dar a conocer al pez guitarra. ¿Qué tiene de especial esta especie?

–Todas las especies son especiales e importantes en el equilibrio de los ecosistemas, pero si nos centramos en resaltar porqué ponemos nuestro punto de mira en el pez guitarra es porque está en peligro de extinción y necesita que le ayudemos a ser conocido para que podamos revertir esta situación en la que se encuentra.

–¿Cuáles son las mayores amenazas a la que se enfrenta?

–La pesca incidental, la sobrepesca (por la desaparición de las presas objetivo), la destrucción de su hábitat y las frecuentes capturas para el consumo en restauración, así como su venta en mercados o la pesca furtiva.

–De la misma manera que proteger al Lince Ibérico ha traído consigo la protección del entorno, ¿cree que el pez guitarra puede ser su homólogo en el mundo marino?

–Por supuesto, mientras existan algunos ejemplares, siempre hay esperanza para cambiar las cosas. Es responsabilidad de todos cambiar situaciones que nosotros mismos hemos generado con el mal uso de todos los recursos que el planeta ha puesto en nuestras manos. Centros como el nuestro sirven como apoyo a la reeducación y cambio de hábitos poco saludables para el medio ambiente que hemos adquirido y normalizado en nuestro día a día.

–A la hora de tratar la forma en la que podemos proteger esta especie, se pone encima de la mesa las artes de pesca y el furtivismo. ¿Cómo cree que se puede revertir esa situación desde un punto de vista conservacionista?

–Trabajamos con los pescadores en otros proyectos de especies amenazadas, igual que con las instituciones. Hemos conseguido llegar al convencimiento de que la unión hace la fuerza y es aquí donde tenemos nuestra mejor herramienta para conseguir ese cambio que todos queremos. Es un sector fundamental, los pescadores aman el mar, es su medio de vida con lo que son los primeros interesados en protegerlo.

–Dentro de unos meses, el mar será uno de los destinos vacacionales por excelencia. ¿Cómo podemos saber si estamos ante este tipo de raya?

–Pues podríamos retroceder en el tiempo y pensar en esta especie como un ser mitológico en cuanto apariencia, cabeza de raya y cuerpo de tiburón, ya que sus dos aletas dorsales, cuando asoman por la lámina de agua del océano nos pueden hacer pensar que un tiburón se acerca. Pero no, cuando miramos su cabeza con forma de flecha con dos ojos redondos pequeñitos y que esconde una sonrisa en la parte ventral, nos daremos cuenta de que estamos frente al pez guitarra.

–El consumo de esta especie es otro asunto interesante. ¿Bajo qué nombres nos lo pueden ofrecer?

–La parte de su cabeza puede confundirse en el mercado con otras especies de rayas que se usan para consumo humano y la parte de su cuerpo por el cartílago central rodeado de una carne blanca podría pasar por lo que conocemos como cazón en Andalucía. Es muy difícil que podamos identificarlo en su consumo, por eso el trabajo de divulgación comienza con aquellos que, por desconocimiento de su situación de riesgo, llevan hasta nuestra mesa a una especie que actualmente necesita ser protegida.

–¿Se plantean realizar algún programa de reintroducción del pez guitarra en el Acuario?

–Todos los proyectos con especies amenazadas tienen unas fases previas a la reintroducción. En este momento estamos trabajando la investigación y la divulgación. Tener ejemplares en el acuario de esta especie nos permite conocer de cerca tanto su anatomía, necesidades óptimas para su supervivencia, comportamientos con otras especies, entre otras cosas. El proyecto de divulgación en esta fase es hacerle protagonista, que se conozca y se reconozca para poderlo proteger, porque lo que no se conoce no se cuida. De ahí que hayamos empezado esta campaña de la guitarra del mar dedicándole una portada de revista. No nos imaginamos un mundo sin música y tampoco podemos imaginar un océano sin peces.

Una especie en peligro de extinción: Pez guitarra

Nombre común. Pez guitarra.

Nombre científico. Glaucostegus cemiculus.

Hábitat. Se encuentran en zonas de entre 1 y 100 m de profundidad y fondos arenosos o fangosos.

Alimentación. Se alimenta principalmente de pequeños crustáceos y moluscos que encuentra en el fondo.

Morfología. Pez cartilaginoso de forma aplanada. Su cuerpo es de color marrón amarillento en la zona dorsal y blanquecino en la ventral.