El SAS reconoce dos muertes tras trasplantar órganos infectados

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de dos pacientes trasplantados de riñón por la transmisión del virus herpes simple (VHS). Los órganos procedían del mismo donante. Los responsables hospitalarios aseguran que, tras el falta desenlace, "inmediatamente el hospital puso en marcha un investigación multidisciplinar, ya concluida"; y destacan la "excepcionalidad" de los casos.

Más información Piden a la Fiscalía que indague en la muerte de un menor trasplantado con un órgano "infectado"

Las fuentes oficiales del Virgen del Rocío explican que hubo un tercer paciente trasplantado del mismo donante, el cual "no superó el trasplante inmediato debido a su patología de base y la complejidad de la intervención quirúrgica; y no por causas relacionadas con este virus". Estas pérdidas "han sido muy sentidas" por todos los profesionales que trabajan en este campo que, a pesar de que "aplicaran con el máximo rigor, como siempre hacen, las recomendaciones internacionales para evitar la transmisión de enfermedades durante el trasplante y los protocolos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en materia de donación y trasplantes", el mencionado virus "no pudo ser detectado, ante la ausencia de datos clínicos que pudieran hacer pensar en su existencia".

El virus herpes simpre tiene una sintomatología y repercusión "escasa" y, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi un 70% de la población menor de 50 años se encuentra infectada. Es por ello que "la determinación analítica para detectar este virus no se encuentra entre las recomendaciones internacionales del Consejo de Europa, ni en los protocolos nacionales debido a su alta prevalencia y escasa repercusión", precisan desde el hospital.

En este sentido, el Virgen del Rocío apunta que, "en el mundo, y según la revisión bibliográfica realizada por los profesionales del centro, la Coordinación Autonómica de Trasplantes y la propia ONT, sólo se han descrito en torno a diez casos de fallecimientos por trasmisión de una infección por herpes a pacientes trasplantados desde que existen registros de trasplantes", lo que, a su juicio, "demuestra que estamos ante casos excepcionales si tenemos en cuenta que cada año se realizan más de 136.000 trasplantes en el mundo".

En los casos registrados en el hospital, una vez trasplantados sendos riñones y durante los primeros días, "la evolución de los pacientes fue satisfactoria", y agrega que "desgraciadamente en ambos casos el VHS se expresó de manera fulminante con un desenlace fatal".