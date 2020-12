SE-40: Los ingenieros piden replantear el paso del río sin empezar de cero

La determinación del Ministerio de Transportes de empezar de cero el proyecto de la SE-40 para cruzar el río entre Dos Hermanas y Coria, encargando un nuevo estudio informativo sobre otras alternativas de túnel o puente y una nueva evaluación de impacto ambiental, no ha gustado nada a los ingenieros de caminos andaluces. El ministerio se dispone a estudiar ahora si es posible un túnel de cuatro tubos por sentido de menor diámetro (en lugar de dos tubos de 14 metros de diámetro) y de mayor longitud y un puente de mayor longitud (6 kilómetros) y altura (58 metros de gálibo).

“Si los proyectos dan problemas la solución es parar la obra y hacer un reformado”, afirma el decano Luis Moral

Luis Moral Ordóñez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla, ha señalado, a preguntas de este periódico, tres cuestiones importantes sobre la renuncia del Gobierno central al proyecto original de túneles bajo el río que se adjudicó en 2009.

En primer lugar, Moral recalca que si había problemas en la ejecución de las obras de los túneles (según el ministerio, filtraciones de agua en la estructura que empezó a construirse y dificultades en la perforación de túneles de 14 metros de diámetro) lo lógico era parar la obra y hacer un reformado de proyecto, no empezar de cero.

“Puede ser que los proyectos den problemas y surjan imprevistos en la obra. Eso no es raro y no pasa absolutamente nada. En ese caso la opción es parar la obra, atacar el problema y resolverlo con un reformado del proyecto. Pero esto de empezar el proyecto desde cero no lo entiendo”, afirma el decano.

Reformado de proyectos es lo que ha hecho la Junta de Andalucía con la línea 3 del Metro, cuya actualización ya ha encargado en el tramo Norte (Pino Montano-Prado) y encargará en breve en el tramo Sur (Prado-Bermejales que se extenderá hasta el Hospital de Valme).

“Si un estudio previo dura dos años y medio en lugar de 6 a 8 meses, algo raro hay”

Moral recuerda que en el mundo hay decenas de túneles ejecutados en grandes ríos como el Támesis de Londres y el Sena de París, por lo que construir un subterráneo bajo el agua es algo posible. Y añade que además esos túneles han sido ejecutados por empresas españolas con fama mundial. En suma, “que no hay impedimentos técnicos” que echen por tierra los túneles que se planificaron y adjudicaron en 2009.

Moral reitera que no existen impedimentos técnicos para seguir adelante con el túnel

La segunda cuestión que plantean los ingenieros de caminos se refiere al plazo de dos años y medio anunciado por el Ministerio de Transportes para redactar el estudio informativo de las alternativas: un puente más alto y largo o un túnel más largo y con más tubos. Sobre este tema, el decano señala que dos años y medio es “demasiado tiempo” teniendo en cuenta que “un estudio de este tipo tarda de 3 a 6 meses como máximo”. “Si un estudio previo dura dos años y medio algo raro hay, no entiendo por qué dura tanto”, advierte el decano.

La tercera cuestión que indican los ingenieros andaluces se refiere a las implicaciones que de optar a estas alturas por otro proyecto de puente o de túnel. Moral asegura que un cambio de este tipo obligará a demoler parte de la obra que ya está hecha de la SE-40, concretamente de los tramos que enlazan con la parte que cruzará el río. “Cuando estás acabando un puzzle y tocas una pieza, alteras todo lo demás”, explica para ilustrar mejor su afirmación.

A la pregunta de si cree que detrás de la decisión del Ministerio de Transportes hay una razón económica de evitar el gasto superior a mil millones que costarían los túneles proyectados en origen, el decano de los ingenieros de caminos afirma ignora las razones del Gobierno central.

El decano lamenta que se hayan dado pasos hacia atrás en un proyecto de la SE-40 que contaba con todos los informes necesarios, desde el estudio informativo a la evaluación de impacto ambiental, y que había sido adjudicada la obra a dos uniones temporales de empresas por más de 500 millones.

CES: “No descartamos ninguna solución al paso del río, queremos que se haga ya”

Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), recalca la posición que ha mantenido desde el principio sobre el tramo clave de la SE-40. En primer lugar señala sobre el tramo del río que el cierre en este punto de la SE-40 es prioritario y urgente. “Nosotros no descartamos ninguna solución (puente o túnel). Lo que queremos es que se haga y cuanto antes. El Gobierno se ha comprometido a iniciar esta obra en esta legislatura y lo que pedimos es que se haga por vía de urgencia, en el menor tiempo posible, con la mayor implicación de todas las administraciones que tengan que emitir los informes pertinentes para su tramitación en un plazo máximo de 12 meses”.

Rus insiste en que esta es “una infraestructura absolutamente estratégica y necesaria para descongestionar la ciudad y un elemento vertebrador de área metropolitana y distribuidor de los tránsitos nacionales e internacionales de mercancías y de los tránsitos de las personas”.

El presidente de los empresarios de Sevilla recuerda que la SE-40 empezó a construirse en el 2007 y aún está sin terminar. “¿Qué es lo que queremos y lo que pedimos los empresarios? Pues pedimos compromisos presupuestarios para los tramos que quedan de la SE-40, establecer tiempos de tramitación y exigir la vía de urgencia y de máxima agilización técnica y plazos concretos de fechas de inicio y finalización de estas obras”.

Rus incide en que en estos tiempos de crisis sanitaria y económica que todavía nos hace menos competitivos, la SE-40 es una infraestructura aún más necesaria para Andalucía y la provincia.

Ayesa: la empresa que diseñó el proyecto de los túneles acepta un puente si no hay dinero

La consultora sevillana Ayesa, que preside José Luis Manzanares, ha explicado a este periódico que su empresa diseñó el proyecto de los túneles de la SE-40 desde Dos Hermanas a Coria que luego fue adjudicado en 2009 a dos uniones temporales de constructoras, y que no intervino en la fase posterior constructiva ni en ninguna otra de asistencia técnica de las obras.

“Hicimos el diseño del proyecto, se entregó y nuestra presencia en el proyecto terminó hace mucho tiempo”, explica un portavoz de la empresa. Ayesa dice que no es que prefiera un puente, sino que en su momento se decidió hacer los túneles y que, si ahora no hay dinero para hacerlos, pues que se haga un puente porque los proyectos hay que adaptarlos a las circunstancias.

Respecto a la afirmación del ministerio de que “la solución técnica vigente es claramente insuficiente”, Ayesa asegura que no cree que esa “solución técnica” se refiera a su diseño del proyecto.