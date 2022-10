Carga y descarga de pasajeros: misión imposible en la estación de Santa Justa

Los usuarios que tienen que acudir con su coche a la estación de trenes de Santa Justa a cargar y descargar viajeros se quejan de la falta de espacio que hay en el carril reservado a este fin en la zona más próxima al vestíbulo frontal de entrada y del colapso que se forma en las horas punta cuando llega un AVE.

Hay un único carril de 80 metros donde solo caben apenas 12 coches particulares para la carga y descarga de viajeros durante un tiempo límite de 10 minutos. Este exiguo espacio se debe a que los particulares están obligados a compartir espacio con motos, vehículos de alquiler con conductor (VTC) y vehículos oficiales. Demasiados usos para tan poco espacio.

Los conductores que usan este carril opinan que esta zona de estacionamiento para unos pocos minutos debería ampliarse a otro carril más, de forma que haya dos vías disponibles, como poco. Se quejan de lo caro y el mínimo espacio que hay en el P2 Exprés, de la "confusa" información sobre los precios que aparece en los carteles, donde se exponen los céntimos por minuto de cada tramo, pero no la cantidad total que hay que pagar.

Pocos usuarios de los consultados conocen que en los aparcamientos de ADIF (el P2 exprés de la zona frontal, y el P1 y P3 de los laterales) son gratis los primeros 14 minutos.

"Esto es de vergüenza. Es un sacadero de dinero a los contribuyentes"

José acude dos veces al mes a la estación de Santa Justa a recoger a sus hijos, que trabajan fuera. Este miércoles está esperando a su hijo mayor que es militar y viene en AVE. Aguarda con su vehículo estacionado, pendiente de no sobrepasar los 10 minutos máximos para evitar una multa. "Aquí solo puedes estar diez minutos. En el momento que te descuidas viene la Policía y te echan 200 euros de multa. Pasa lo mismo que en el aeropuerto. He visto a los agentes poner multas a ocho o diez coches en un día". La espera se prolonga más allá de los 10 minutos porque hay huelga de Renfe.

"Esto es de vergüenza. Es un sacadero de dinero a los contribuyentes. Si tuviera opción aparcaría en otro lado", relata. Opina que debería haber más espacio para que los coches puedan parar un momento a cargar o descargar viajeros, en lugar del aparcamiento P2 Exprés, que cobra desde el momento en que se alcanzan los 15 minutos. "Deberían quitar el cobro a los conductores por estar 15 minutos. Eso es un robo. Si te pasas varios minutos de ese límite te dan un sablazo y los cuatro o cinco euros no hay quien te los quite".

Opina que debería haber más espacio para aparcar por un espacio corto de tiempo, mínimo de 20 minutos, para los conductores que como él vienen a recoger viajeros.

"Es muy escaso el tiempo límite de 10 minutos que se permite estacionar"

Los que llegan por primera vez a Santa Justa se pierden sin saber dónde aparcar. Pablo, otro conductor que espera a su hija, lamenta lo "muy escaso" que le resulta el tiempo límite de 10 minutos que se permite estacionar en el carril para carga y descarga de viajeros. "Es la primera vez que vengo y no sé dónde dejar el coche. Me pierdo, he dado dos o tres vueltas por aquí para ver donde puedo dejar el coche un cuarto de hora o veinte minutos. El problema que veo es que si se retrasa un poco el tren, te pasas enseguida del límite de los 10 minutos".

Responde que no le compensa, por comodidad, aparcar en las plazas que ofrece ADIF en los laterales de la estación por cuestión de tiempo. "Este carril está cerca para coger las maletas y salir rápido. Aquí dejé a mi hija y aquí la voy a recoger. Aparcar en los laterales no me compensa porque hay que cargar con las maletas", señala.

"Hay que ampliar la zona de carga y descarga de pasajeros"

Antonio, que acude a la estación a recoger a un familiar que viene en AVE, también es partidario de ampliar la zona de estacionamiento de carga y descarga de viajeros a un segundo carril más. Desconocía que la estación cuenta con aparcamientos que permiten aparcar 14 minutos gratis por la escasez de carteles que lo indiquen con claridad.

"El carril de carga y descarga de viajeros es un atolladero de coches normalmente"

Esther, vecina de Montequinto que aguarda a una amiga chilena que viaja en AVE a Sevilla, reclama igualmente la necesidad de ampliar a otro carril la zona de carga y descarga de viajeros en Santa Justa. "La verdad es que podía haber dos vías, en lugar de una, para los vehículos que dejan y recogen a pasajeros. Normalmente este carril es un atolladero de coches sobre todo en las horas punta, porque esta zona está bien para parar 10 minutos. Si vienen en AVE son muy puntuales y no tengo que esperar más de dos o tres minutos aquí".

Esta usuaria, que acude dos veces al mes a la estación, no sabía que hay aparcamientos en la zona en los que los primeros 14 minutos son gratis y añade que "sería bueno que se pusieran los carteles con estos precios un poco más grandes".

"Se forman peloteras a las horas en las que llegan los trenes"

Antonio, que trabaja para una empresa que recoge los coches de clientes que viajan en tren y los trae de vuelta a la estación el día que regresan, viene habitualmente a Santa Justa. Lamenta la falta de espacio que hay para estacionar los vehículos particulares. "La verdad es que esta zona de aparcamiento frente a la estación, que se hizo para la Expo92, se ha quedado chica. No puede ser que dos tercios del espacio es para taxis y solo un tercio para usuarios. No tiene lógica ninguna con las peloteras que se forman en este carril a las horas en las que llegan los trenes. Es horroroso porque no hay sitio. El único sitio que hay son los parkings de pago. Los aparcamientos en Sevilla son un robo".

Es partidario de duplicar la vía actual para carga y descarga de pasajeros. "Un carril más por lo menos hace falta para los vehículos particulares o que habiliten más espacio para los usuarios en la zona que usan los taxis".

Antonio se queja de que los VTC paran enmedio de este carril único para vehículos particulares y entorpecen la circulación.

"Los VTC deberíamos tener una zona para nosotros en Santa Justa"

Diego, conductor de Uber, usa a diario el carril para carga y descarga de viajeros de Santa Justa. Opina que hay muy poco espacio para los VTC, tan solo este carril y ellos usan la zona del McDonald para recoger pasajeros. Reclama un lugar más amplio en Santa Justa donde puedan parar los VTC a recoger viajeros y ve inviable que los VTC puedan compartir espacio con los taxis. "No es viable que compartamos espacio con los taxis porque nos sacan el móvil y nos graban al ser competencia nuestra. Deberíamos tener una zona para nosotros en Santa Justa, pero no la tenemos. Tenemos que compartir espacio con cualquier usuario que venga a la estación".

Explica que en el aeropuerto de Sevilla los VTC sí tienen un parking para ellos, no así en el resto de intercambiadores de transporte u otras zonas de la ciudad.

Tampoco sabe que los aparcamientos de la estación de ADIF son gratis los primeros 14 minutos.

"En este carril nunca hay hueco y tiene muy pocas plazas disponibles"

Manuel, que espera a un familiar, se queja de que este carril de carga y descarga "nunca hay hueco y tiene muy pocas plazas disponibles". Por eso confiesa que suele evitar el uso de este carril, con lo que para en la zona más lejana y viene andando a la estación, o lo deja en uno de los aparcamientos.

Señala que si existiera un transporte público colectivo más eficiente para llegar a la estación de trenes no habría tanto colapso de coches. "Hace falta el Metro ya que venga del centro a Santa Justa", reclama. Cree una solución a ese carril saturado sería ampliarlo y que tuviera a un guarda regulando la circulación para que no se formen atascos. "Hace falta organizar esto en condiciones. Que no haya coches más de 10 o 15 minutos, que es lo que se necesita para venir a recoger un pasajero, y que lo controle alguien, porque aquí hay coches aparcados todo el día", recalca Manuel.

Se queja de lo caro y escaso de plazas que es el P2 Exprés cuando te pasas de los 14 minutos gratis. "En el P2 aparqué una vez por error pensando que iba con el billete de preferente y no. Me costó casi 50 euros por dejar el coche un día". En realidad solo los aparcamientos laterales de la estación aceptan los billetes preferentes de Renfe. "Este parking P2 es ridículo por el tamaño que tiene y es abusivo por lo que te cobran. Podría ser un poco más grande, subterráneo y más baratito. Pero estamos en Sevilla. No estamos en Cataluña", dice con sorna.