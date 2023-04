Sanz plantea una nueva gerencia de Urbanismo, con una oficina aceleradora de proyectos y un nuevo PGOU

nueva Gerencia Municipal de Urbanismo, con una oficina acleradora de proyectos y un nuevo PGOU para transformar Sevilla. Sanz ha presentado este lunes en el Foro Gaesco su proyecto ‘Sevilla Acelera’ con el que va a cambiar las inercias, transformar la ciudad y atraer la inversión. Ha explicado que “la GMU no puede ser un lastre para esta ciudad. Tiene que adaptarse a la nueva ley del suelo, a la LISTA, tiene que hacer un nuevo PGOU, ya que el actual que es del año 2006 ha quedado totalmente desfasado y tiene que trabajar para eliminar trámites urbanísticos, administrativos y burocráticos que aburren a cualquiera en esta ciudad”. El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz , plantea una. Sanz ha presentado este lunes en el Foro Gaesco sucon el que va a cambiar las inercias, transformar la ciudad y atraer la inversión. Ha explicado que “la GMU no puede ser un lastre para esta ciudad. Tiene que adaptarse a la nueva ley del suelo, a la LISTA, tiene que hacer un nuevo PGOU, ya que el actual que es del año 2006 ha quedado totalmente desfasado y tiene que trabajar para eliminar trámites urbanísticos, administrativos y burocráticos que aburren a cualquiera en esta ciudad”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha explicado que quiere una nueva gestión urbanística que tiene tres sentidos. En primer lugar, el impulso político y personal del Alcalde, que tiene que empeñarse en dar ese impulso que tanta falta le hace a esta ciudad; en segundo, la reactivación de la Gerencia Municipal de Urbanismo buscando una nueva gerencia que recupere ese espíritu transformador que tenía cuando se creó la gerencia en el año 83 y la tercera línea fundamental en esa gestión urbanística es la planificación y redacción de un nuevo PGOU para desbloquear los grandes proyectos urbanísticos que todavía están bloqueados en la ciudad.

El candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que “la GMU, fundada en 1983, ha ido perdiendo su espíritu, lo que ha provocado la desorientación en el rumbo y verdadera vocación, lo que, unido a las malas decisiones políticas que la han apartado de su verdadera finalidad, producen un abandono de la acción política en la organización y gestión de su actividad, centrándose en la mera tramitación de los expedientes administrativos”. Ha añadido que “la percepción es que la GMU de Sevilla no funciona y que, más que un servicio estratégico para la ciudad, se ha convertido en un lastre”.

Por ello, ha explicado José Luis Sanz, su proyecto “contempla una nueva GMU que aglutinará todas las actuaciones que se lleven a cabo en la ciudad que estén relacionadas con la actividad urbanística, el medio ambiente y la energía”. Ha indicado que “reproducirá la estructura actual, con sus órganos de gobierno (Consejo de Gerencia y Comisión Ejecutiva) y un gerente, pero incorporará a tres directores de áreas: Urbanismo, Medio Ambiente y Energía”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que “la nueva GMU va a estar dotada de mayor autonomía, dotándola de medios propios de asesoría jurídica y control económico-financiero. El objetivo es maximizar la agilización de los procedimientos, evitar trámites innecesarios e implantar la administración electrónica”. En definitiva, “Esta nueva gerencia contará con una aceleradora de proyectos, llamada Sevilla Acelera, que se pondrá a trabajar para recuperar la ciudad”.

“El primer reto de esta nueva Gerencia es arrancar de nuevo su motor, en este escenario tan poco favorable como es el de un PGOU de 2006 vigente, en el que se ha dilapidado su capacidad económica. Pero, a pesar de ello, es posible, recuperando su espacio político, que es el que tiene capacidad para negociar con los agentes urbanísticos y sociales de la ciudad, proponer soluciones y definir su gestión, revisar los sectores urbanísticos para que tenga nueva capacidad de generar recursos económicos, permitiendo así ejecutar los sistemas generales de los que adolecemos y nuevos equipamientos, así como ser interlocutor con otras administraciones y el vehículo a través del cual conducir las demandas de los ciudadanos", ha manifestado Sanz.

Del mismo modo, ha resaltado “la necesidad de redactar un nuevo Plan General de Ordenación Municipal para Sevilla, ya que el que tenemos, conocido como el PGOU de 2006, es un plan fracasado porque no ha protegido el conjunto histórico y el patrimonio de Sevilla, no tiene herramientas efectivas para el cuidado de la imagen y del Paisaje Urbano de Sevilla, no ha ejecutado los sistemas generales, no ha sido capaz de corregir los desequilibrios sociales entre los barrios, y, además, es un plan agotado que cuenta con 34 modificaciones directas aprobadas y 10 más en tramitación".

Pero, sobretodo "es un plan agotado porque desde su origen guardó en un cajón la mayoría de los asuntos y problemas urbanísticos que afectaban a la ciudad, dejándolos encapsulados y llegando todos hasta nuestros días”.

Al hilo de ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que es necesario un nuevo PGOU para aprovechar la oportunidad estratégica que brinda la nueva ley urbanística de Andalucía, la LISTA. Esta ley es un éxito de gestión y de avance legislativo que, además de actualizar nuestra norma y hacerla más ágil, incorpora principios rectores para la actividad del urbanismo inspirados en las demandas actuales que tiene nuestra sociedad.

En definitiva, "hace falta un nuevo PGOU para atender a los nuevos paradigmas que inspiran las demandas de nuestros ciudadanos, para mejorar su calidad de vida, en concreto, la sostenibilidad desde una perspectiva social, ambiental y económica. Un nuevo plan que produzca soluciones urbanas que nos permita alcanzar una Sevilla inclusiva, segura, resiliente y sostenible, apostando por la regeneración y rehabilitación urbana".

Del mismo modo, otra prioridad de esta nueva gerencia es concentrar en un edificio las tres áreas que compondrán Gerencia de Sevilla para así trabajar de forma coordinada y porque los espacios que ocupan las áreas actuales, en particular la actual Gerencia Municipal de Urbanismo, están amortizados.

“Tengo claro que quiero transformar la Sevilla del año 92, quiero que Sevilla vuelva a ser una ciudad agradable para invertir, vivir y trabajar y voy a poner todo mi empeño para que Sevilla recupere todo el espacio que ha perdido”. Sanz ha concluido que “con mi proyecto Sevilla Acelera, con el nuevo PGOU y con las oportunidades que nos brinda la LISTA voy a cambiar Sevilla e implantaré un nuevo modelo urbanístico en la ciudad”.

El gobierno local niega que Urbanismo sea un lastre

Por su parte, el gobierno municipal ha negado que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente sea un lastre y ha recordado al PP que se han tramitado casi 10.000 licencias con 1.900 millones de euros de inversión desde que se implantó en este organismo la estrategia de simplificación y agilización administrativa en 2016. A este respecto, el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, se ha preguntado si el cambio en la estructura propuesta por el PP supone un incremento en el gasto público para cargos en la Gerencia y ha considerado, además, que la Gerencia es “un motor” para la economía de la ciudad y para la mejora de sus barrios.

“El Partido Popular insiste en el mensaje de catastrofismo respecto a la Gerencia de Urbanismo, de la que alberga un desconocimiento de su labor, además de suponer una desconsideración hacia el trabajo que desempeña la plantilla”, según ha destacado Flores, quien ha reiterado que “es un motor fundamental de la actividad económica de la ciudad”. Sobre el PGOU, Flores ha destacado, además, la capacidad del equipo de la Gerencia para ir actualizando el texto a las nuevas circunstancias y los nuevos desarrollos, sin que en ningún momento esté suponiendo un freno al progreso de la ciudad.

No en vano, sólo en 2022, dentro de la labor de la Gerencia destacó el desbloqueo de grandes proyectos de ciudad (Gavidia, Fábrica de Vidrio, Algodonera de Alcosa, los desarrollos de Palmas Altas, Cuartel de Artillería y Guadaíra Sur, la urbanización de los suelos de Cruzcampo, el nuevo barrio de Pítamo, entre otros), los avances en el proyecto de transformación, recuperación y puesta en uso de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios; la entrada en vigor de la modificación puntual del PGOU que elimina el incentivo que permitía aumentar la edificabilidad a los nuevos equipamientos privados y servicios públicos en parcelas residenciales que, conforme al ordenamiento del PGOU del año 2006, tenían baja densidad edificatoria, como era el caso de la Avenida de la Palmera; la regulación urbanística de las viviendas con fines turísticos o el catálogo de protección de edificios, jardines y espacios de Cartuja que agrega a los 8 elementos protegidos ya dentro del Catálogo Periférico del PGOU –los pabellones de Francia, España, Finlandia y Navegación, la Torre Shindher, el Teatro Central, el Edificio Redesa y el monasterio de Santa María de las Cuevas– otros 16 edificios y espacios libres emblemáticos de la Cartuja construidos para la Exposición Universal de 1992. A todo ello hay sumar, ha subrayado Flores, la inversión en patrimonio, tanto municipal (Muralla de la Macarena, Fábrica de Artillería, Pabellón de Ingresos de La Ranilla, etcétera) como religioso (los convenios con congregaciones religiosas y hermandades para restauración y rehabilitación).

Además, el delegado ha recordado que el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha reducido a casi la mitad (exactamente, un 44 por ciento) la duración media de los trámites administrativos para la concesión de licencias urbanísticas entre los años 2014 y 2022, al pasar de 346,20 cuando gobernaba el PP a 193,53 días de media en este periodo –es decir, 152,67 días menos de tramitación– como resultado de la batería de medidas de simplificación y de agilización administrativa emprendidas en este organismo, que se aceleraron desde 2018 con la implicación de distintos colegios profesionales.

Así, el volumen de inversión generado por la actividad constructora, incluyendo la derivada de las obras por Declaración Responsable con técnico, alcanzó los 1.868 millones euros en estos últimos siete años, facilitando además la puesta en el mercado de 13.425 viviendas nuevas. Sólo durante el último año 2022, Urbanismo ha tramitado 3.242 licencias de obras y Declaraciones Responsables con técnico que han supuesto 304 millones de euros de inversión. La evolución positiva de estos registros se remarcó el pasado año. Con respecto a 2021, las licencias y Declaraciones Responsables con técnico se multiplicaron por 2,6, pasando de 1.258 tramitadas en 2021 a 3.242, mientras que el volumen de inversión generado aumentó en un 32 por ciento, de 231 millones de euros en 2021 a los 304 en 2022 a través de 2.393 viviendas nuevas viviendas.

Actualmente, el 40 por ciento de los expedientes pendientes proceden del Centro Histórico de la ciudad y permanecen a la espera de la emisión del preceptivo, previo y vinculante informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, “extremo del que el PP no dice nada porque afecta a la gestión de su propio partido y que, sin embargo, supone un freno manifiesto ante todo el procedimiento de agilización que desde el Ayuntamiento de Sevilla hemos impulsado a pesar del manifiesto desconocimiento del candidato del Partido Popular local, que no se entera de nada”.

Esta agilización de la tramitación de licencias y generación de economía en la ciudad se corresponde con una amplia estrategia que comenzó con el cambio de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA) y que ampliaba los supuestos en los que basta la presentación de una Declaración Responsable para legalizar obras y actividades sin necesidad de una licencia expresa. Esta reforma se acompañó de la simplificación administrativa suprimiendo exigencias para promotores y tramitaciones de los servicios municipales.

La digitalización de tramitaciones se potenció desde 2016 con una nueva plataforma telemática que favoreció la presentación de Declaraciones Responsables sin técnico, correspondientes a obras menores o cubas; así como las Declaraciones Responsables con técnico para aquellas obras que por su envergadura precisan de la presentación de documentación de tipo técnico sin proyecto. Sólo en 2022, el número de obras que pudieron acometerse de modo inmediato mediante la presentación de declaración responsable fue de 10.677, casi un 55 por ciento más que en 2014, “lo que viene a corroborar la buena aceptación por los ciudadanos del empleo de estas herramientas”, según ha argumentado el delegado.

El Ayuntamiento de Sevilla integró en 2020 el Servicio de Protección Ambiental al organigrama de la Gerencia de Urbanismo que consolidó la ventanilla única y unificó en un solo procedimiento las tramitaciones de permisos de obras y de inicio de la actividad que hasta entonces se habían hecho por separado. Desde 2021 se expide, además, un único documento autorizando las obras y la actividad, incluida la calificación ambiental cuando es necesaria para ejercerla. Todo esto supone, pues, impulsar en un solo acto la viabilidad de la propuesta.

Una parte fundamental de esta nueva estrategia se basa en la colaboración de la administración municipal con los colegios profesionales que participan en la nueva plataforma digital para la recepción de proyectos visados de forma telemática. Esta plataforma permite que desde los colegios se pueda realizar una definición del procedimiento que debe seguir el expediente y de los informes sectoriales concretos que de acuerdo con éste precise. Es lo que se ha denominado un visado cualificado.

Desde Urbanismo también se ha habilitado la firma electrónica en los modelos de solicitud de las licencias de obras e instalaciones, así como en el de la calificación ambiental gracias a la colaboración con entidades como el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla que permite la presentación de solicitudes de licencia de forma telemática y la definición administrativa en cada uno de los procedimientos de los informes técnicos y trámites obligatorios para el otorgamiento de la licencia solicitada. Este nuevo procedimiento está al servicio de los arquitectos colegiados, gestionado desde el COAS y debe suponer una agilización para su posterior tramitación en la Gerencia. Se ha constatado que del total de los proyectos que se presentan, más de un 40 por ciento, requieren de documentación complementaria, bien porque el proyecto viene incompleto (tasas, representación, visados…) o bien porque las obras proyectadas no son legalizables.

“El PP vuelve a hablar desde un desconocimiento absoluto del funcionamiento del Ayuntamiento que deja muy a las claras que su único argumento es realizar una oposición absolutamente fallida y sin ideas. Ha desaprovechado un foro tan importante como es Gaesco para no ofrecer una alternativa real, sino sólo un batiburrillo de ideas sin coherencia”, ha concluido Flores.