Sanz acusa al Ayuntamiento de "cruzarse de brazos" ante las botellonas, robos, fogatas y ruidos en el barrio de Contadores

Solucionar el problema de convivencia, específicamente el de las botellonas en el barrio de Contadores, en el Distrito Cerro-Amate, es la nueva petición que el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido al alcalde socialista, Antonio Muñoz. Sanz, además, ha anunciado acciones si los vecinos no son atendidos por parte del Consistorio.

Sanz que se reunió ayer con los vecinos, que están desesperados por la botellona y se quejan de la inactividad del Ayuntamiento de Sevilla, ya que desde julio de 2020 vienen denunciando esta situación "pero el gobierno municipal del PSOE no les atiende". El candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que las concentraciones, fiestas y hasta barbacoas se producen en el Parque de Contadores, que se extiende a lo largo de la calle Alternador, al pie de una serie de bloques del barrio, sin ningún tipo de permiso y cualquier noche, además de ocasionar ruido hasta altas horas de la madrugada, encienden fogatas, dañan el arbolado y el mobiliario urbano, así como restos de basuras y residuos.

En el parque, además, "no se cumplen las horas de cierre y, aunque así fuera, continuamente se roban tramos de las vallas de cerramiento metálico, con lo cual se puede entrar en el parque a cualquier hora".

Pero, no es el único punto en el que se concentran los jóvenes, que también hacen botellona y consumen sustancias estupefacientes en los soportales que constituyen las entradas de varios bloques, como ocurre en la calle Electricidad. Según han comentado los vecinos, "la Policía Local sólo ha acudido al lugar en ocasiones puntuales y al comienzo de las noches, con lo cual el problema sigue persistiendo, al no tener ningún efecto disuasorio de las prácticas indeseables. Por otro lado, los jóvenes aprovechan para sentarse en un amplio poyete que existe junto al muro que delimita la intersección de las calles Voltio y Electricidad, por ello los vecinos plantean la posibilidad de derribar dicho poyete con el fin de que no sirva como atracción de este tipo de concentraciones".

Del mismo modo, José Luis Sanz ha explicado que "la degradación de la convivencia ciudadana no se limita a la imposibilidad del descanso, los ruidos y las molestias, los vecinos también tienen que soportar robos y hurtos en el barrio". Ha añadido que "los afectados nos han trasladado que la situación se está volviendo insoportable y entienden que se necesita una solución urgente puesto que ya existen vecinos que han decidido abandonar el barrio y mudarse, buscando otras zonas con mejor calidad de vida".

"Los vecinos no tienen por qué soportar esta situación mientras el alcalde socialista Muñoz se cruza de brazos, por ello desde el PP vamos a llevar a cabo las acciones que sean necesarias para ayudar a estos vecinos, entre ellas, presentar una propuesta al próximo Pleno", ha señalado el candidato del PP a la Alcaldía, quien ha indicado que "los barrios están totalmente abandonados por el gobierno socialista".

Un vertedero de escombros y basuras

Además de este grave problema, los vecinos han trasladado al candidado del PP que hay un solar, ubicado entre las calles Electricidad y Transformador propiedad de Lipasam, que está totalmente abandonado por el Ayuntamiento y sirve como vertedero de escombros y basuras, además de acumular los excrementos de los perros de la zona. "No es un lugar aislado y se sitúa entre dos bloques de viviendas, por lo que provoca un ambiente de insalubridad, suciedad y abandono".

Frente a toda esta situación, "los vecinos denuncian la escasa atención que reciben por parte de las autoridades municipales, que no atajan la falta de limpieza, el abandono del entorno urbano y, especialmente, protestan por la escasa presencia policial o la asistencia muy puntual de los agentes de la Policía Local o Nacional, de manera que no se soluciona el problema de la botellona".

En definitiva, "barrios abandonados, vecinos desatendidos y desesperados y un gobierno municipal que se cruza de brazos. Esta es la realidad que viven los sevillanos, que llevan casi ocho años sin el apoyo de su Ayuntamiento y ven como sus barrios cada vez están más degradados por la dejación de funciones del PSOE". Ha añadido que "urge que se lleve a cabo un Plan de choque urgente en este barrio con la dotación y la presencia suficiente de agentes de Policía Local y Nacional que disuada de la comisión de los actos incívicos denunciados, a la vez que una actuación de limpieza y atención al entorno urbano que permita a los vecinos poder recuperar la calidad de vida que se merecen".

"Cuando sea alcalde, la atención en los barrios será una de mis prioridades, por ello me encargaré personalmente de que los vecinos sean atendidos y que los servicios básicos funcionen con eficacia y eficiencia, no voy a permitir que los barrios sigan abandonados, degradados y sucios como ocurre en la actualidad por culpa del PSOE. El abandono, la suciedad y la degradación de nuestras calles tienen los días contados", ha concluido el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla.