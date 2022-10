Sanz acusa al alcalde de "no hacer lo deberes ni estar a la altura" para conseguir el vuelo Sevilla-Nueva York

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado este jueves que "me da mucha pena que una vez más otra capital andaluza le lleve la delantera a Sevilla después de llevar este gobierno municipal hablando desde 2017 de la conexión aérea directa Sevilla-Nueva York", que finalmente la empresa United Airlines ha anunciado para la ciudad de Málaga. "No es un problema de la Junta de Andalucía. El problema es que Sevilla no hace los deberes, no saben posicionar esta ciudad a nivel internacional. Cuando Sevilla llega a los sitios, Málaga lleva ya trabajando una serie de meses o años. Ésa es la diferencia, el alcalde de Sevilla no está a la altura ni ahora como alcalde ni antes como delegado de turismo y urbanismo".

En una nota de prensa, Sanz ha destacado que "el alcalde acusa de favoritismo a la Junta de Andalucía y, como delegado de Turismo que ha sido durante siete años, tenía que saber que por normativa europea no se pueden conceder subvenciones a las aerolíneas, con lo cual está acusando a la Junta de Andalucía de forma torticera para tapar su propia incompetencia". En segundo lugar, ha detallado que "alguien que ha sido delegado de Turismo y de Urbanismo durante siete años y ahora es alcalde debería saber que durante los últimos cuatro días, este fin de semana, ha habido en Singapur un gran evento turístico para captar turismo de alto nivel. En dicho evento, había tres ciudades andaluzas representadas, Málaga, Granada y otra Córdoba. No ha estado Sevilla".

Ha añadido que "el problema que tiene la ciudad no es la Junta de Andalucía ni mucho menos. Pocas ciudades se están beneficiando tanto del cambio político como la ciudad de Sevilla, el problema que tiene Sevilla es que el alcalde no está a la altura ni como alcalde ni como delegado de Urbanismo y Turismo durante siete años". José Luis Sanz ha indicado que "es un problema de posicionamiento internacional cuando ha decidido que no tiene que estar en Singapur para captar ese turismo de calidad", al tiempo que ha remarcado que Málaga tiene "un grandísimo alcalde, con un gran proyecto de ciudad en la cabeza y aquí llevamos ya casi ocho años sin un alcalde. Ni ejerció el señor Espadas ni sabe hacerlo el señor Muñoz"