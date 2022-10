Estos son los motivos por los que Sevilla se queda sin vuelo directo a Nueva York

El Ayuntamiento de Sevilla ha reaccionado de forma inmediata a la pérdida del vuelo directo Sevilla-Nueva York, en el que venían trabajando con agencias especializadas "desde hacía mucho tiempo". La decisión de la compañía United Airlines de realizar la conexión directa con el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha sorprendido a la corporación muncipal, que acusa a la Junta de Andalucía de haber "dinamitado y distorsionado" la relación con la compañía. Según el Ayuntamiento, tampoco la compañía ha aclarado los motivos reales o posibles "ayudas" que ha podido recibir la aerolínea, pero los agentes turísticos sí revelan algunos de los motivos que han podido dar al traste con el vuelo Sevilla-Nueva York desde San Pablo.

La versión de United Airlines

La aerolínea ha zanjado el problema con unas breves declaraciones de su gerente de ventas, Antonio del Toro, en las que da por descartado el enlace en la capital sevillana al cubrir toda Andalucía con su instalación en Málaga.

Desde la compañía, se reconoce la importancia de Sevilla a nivel turístico y detalla que el significativo número de turistas norteamericanos que desembarcan en Málaga con el objetivo de embarcarse en grandes cruceros les ha motivado a decantarse por el aeropuerto malagueño.

Hay que recordar que Delta Airlines recortó la ruta a Málaga, que operaba desde hacía 11 años, en 2019 para el verano 2020, antes de la pandemia del covid-19, cuando definitivamente dejó de operar.

La versión de la Junta de Andalucía

Por su parte, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha celebrado este jueves la "grandísima noticia" que supone la recuperación de la conexión directa Nueva York-Málaga, que comenzará a operar el próximo junio con tres vuelos a la semana, porque considera que, entre otros beneficios, "traerá noticias a continuación también buenas en otros aeropuertos" de la comunidad.

Bernal deja claro así que Sevilla no debe sentirse menospreciada ya que "pondrá a Andalucía en el mapa de compañías norteamericanas" que, a juicio del responsable del turismo andaluz, "se van a ver atraídas sin duda por el hecho ya de que haya una compañía que está operando aquí". Así las cosas, confía en que la conexión, que será operada por United Airlines, "traerá noticias también buenas en otros aeropuertos de nuestra región".

La versión de los hoteleros

El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, ha manifestado que, cuando una compañía toma la decisión de instalarse en un aeropuerto, lo hace única y exclusivamente por una cuestión empresarial y ve que le es rentable económicamente. "Cuando ha cambiado tan abruptamente de opinión, quiero enteder que hay algo respecto a los ingresos de la compañía que ha podido afectar a este cambio. Hay que entender que el tráfico de pasajeros no es el único factor que hace rentable a una compañía. Hay otros factores que pueden ser determinantes, como que el tipo de clientela venga en clases más caras, que los billetes se vendan más caros, algunos inputs como el cargo (mercancía)... son estímulos económicos que también cuentan".

Respecto a la posibilidad de instaurarse otra aerolínea con el vuelo directo a Nueva York en Sevilla, al presidente de los hoteleros, no le cabe ninguna duda de que Nueva York es un destino preferente, "pero siempre he apostado mucho por la costa Este y el Sur de Estados Unidos. El Norte tiene una religión e idiosincrasia distinta a la nuestra, pero en el Sur muchos son de origen cubano, latinoamericano, que tienen la misma religión que nosotros. Ver iglesias o la Semana Santa les atrae igual que a nosotros. Tenemos el mismo lenguaje, muchas raíces comunes y afinidad. Eso a nivel turístico también se busca".

La versión de las Agencias de Viajes

El presidente de la asociación de agencias de viajes de Sevilla (Aevise), José Manuel Lastra, ha asegurado que los datos demuestran que la ciudad "despierta un gran interés en el ciudadano estadounidense" y ese "buen posicionamiento" de Sevilla, que "también se refleja en la implantación de cadenas norteamericanas como Hilton o Marriott", les hace ser "optimista" con la ruta directa con Estados Unidos desde el aeropuerto hispalense. "Es un país de largo radio que más demanda el turista sevillano por vacaciones o por negocios", ha añadido.

Asimismo, el presidente de Aevise ha calificado de "buena noticia" el anuncio de la citada aerolínea estadounidense tanto para el turismo de Andalucía como para el de Sevilla puesto que "acerca a nuestra ciudad" al turista de EEUU.

La versión de la oposición

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado este jueves que "me da mucha pena que una vez más otra capital andaluza le lleve la delantera a Sevilla después de llevar este gobierno municipal hablando desde 2017 de la conexión aérea directa Sevilla-Nueva York", que finalmente la empresa United Airlines ha anunciado para la ciudad de Málaga. "No es un problema de la Junta de Andalucía. El problema es que Sevilla no hace los deberes, no saben posicionar esta ciudad a nivel internacional. Cuando Sevilla llega a los sitios, Málaga lleva ya trabajando una serie de meses o años. Ésa es la diferencia, el alcalde de Sevilla no está a la altura ni ahora como alcalde ni antes como delegado de turismo y urbanismo".

José Luis Sanz ha indicado que "es un problema de posicionamiento internacional cuando ha decidido que no tiene que estar en Singapur para captar ese turismo de calidad", al tiempo que ha remarcado que Málaga tiene "un grandísimo alcalde, con un gran proyecto de ciudad en la cabeza y aquí llevamos ya casi ocho años sin un alcalde. Ni ejerció el señor Espadas ni sabe hacerlo el señor Muñoz".

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este jueves el vuelo directo anunciado por United Airlines entre Málaga y Nueva York y ha destacado que es "una noticia muy positiva para la comunidad andaluza". Asimismo, en relación con las críticas por parte de Sevilla por el hecho de que el vuelo sea en Málaga, ha señalado que "no es tan importante el que sea una ciudad u otra" ya que redundará en la comunidad y ha defendido el trabajo "objetivo" de la Junta.