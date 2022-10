El alcalde de Sevilla culpa a la Junta de Andalucía de "dinamitar" el vuelo directo con Nueva York

Es significativo que "los norteamericanos que más llegan a Sevilla proceden de California. Hay muchísimas posibilidades en torno a Miami, Chicago, California. Estamos trabajando y puedo asegurar, que junto con los empresarios y el aeropuerto, vamos a seguir trabajando por los vuelos de larga distancia , no sólo con Estados Unidos, sino también con Asia".

"La decisión de la compañía se ha distorsionado y habría que preguntarle a la compaía el porqué", ha añadido Muñoz, que también ha respondido a la posibilidad de instaurar un vuelo directo con el Sur de Estados Unidos . "Trabajamos con una agencia especializada norteamericana que conoce muy bien a las compañías estadounidenses y, por tanto, barajamos distintas opciones, no desde ahora, sino desde hace años".

El alcalde se muestra contrario a la idea de entender el turismo como una competición con Málaga. "Málaga con Sevilla y Granada y Córdoba tenemos que trabajar nuestra oferta de manera conjunta y creo que lo estamos consiguiendo y demostrando. Pero la interrupción de un trabajo serio y riguro que estábamos realizando con una consultora norteamericana referente en el mercado aéreo estadounidense no tiene sentido. Por tanto, son otros los que tendrán que explicar el porqué se ha interrumpido", ha insistido.

Ésta es para el alcalde la segunda vez que Sevilla se enfrenta "a una visión muy miope del turismo en Andalucía". "Ya ocurrió con la tasa turística , no atendiendo a los supuestos intereses de la Costa del Sol y, ahora, nuevamente una interrupción de una decisión empresarial que veníamos trabajando y desarrollando desde hace muchísimos años para esa conexión directa".

El alcalde ha destacado el dato de que, además de ser Sevilla uno de los principales receptores del turismo norteamericano (llegando a ser en 2019 el tercer emisor), la oferta hotelera de cuatro y cinco estrellas ,"que es donde se suele alojar el turista norteamericano, duplica o triplica en capacidad a Málaga, por lo tanto, insisto en que está decisión no obedece a cuestiones de mercado y sí a otro tipo de criterios o ayudas que se hayan podido establecer por parte de la Junta de Andalucía".

Para el alcalde, la decisión de la operadora, "no tiene que ver con criterios de mercado, puesto que Sevilla, en estos momentos, es la tercera o segunda ciudad de España en recibir turistas norteamericanos y la primera en Andalucía" y ha emplazado a la Junta de Andalucía a dar las explicaciones del porqué "se ha visto afectada una decisión empresarial de una compañía con la que estábamos trabajando desde hacía tiempo ".

La sede compartida con Huelva de la Agencia Espacial Española

El alcalde de Sevilla tambié ha respondido a la propuesta de compartir la sede de la Agencia Espacial Española con Huelva. Muñoz ha aclarado que compartir la sede con otra ciudad no es posible porque es incompatible con la convocatoria. "La posibilidad de que la Agencia Espacial Española venga a Sevilla no va a beneficiar sólo a Sevilla; así lo han entendido dos alcaldes como pueden ser el de Málaga o Granada. Los beneficios empresariales de inversión irradiarían a toda Andalucía y, por tanto, no entiendo tampoco que tengamos que competir con otra ciudad andaluza. Se trata de alentar a la ciudad andaluza que pueda dar mayores garantías para albergar la Agencia Espacial Española. Simplemente por el ecosistema empresarial, por la línea empresarial que desarrolla...".