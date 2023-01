El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, recuerda las 60 propuestas presentadas en los 471 días desde que es candidato y presenta un equipo de 50 personas para transformar Sevilla. Sanz ha hecho hoy balance de los 471 días que lleva de campaña, desde que en octubre de 2021 le designaron candidato, y ha presentado al que será su comité de campaña.

Sanz, que ha reunido este jueves a su equipo de campaña, que estará coordinado por Juan Bueno y con Lola Vallejo como coordinadora adjunta, ha explicado que "en estos 471 días me he estado recorriendo todos los barrios de la ciudad, escuchando los problemas de los vecinos, atendiendo sus demandas, intentando ayudarles en todo lo que ha estado en mi mano". Ha detallado que el PP ha trasladado al Pleno muchos de los problemas de estos vecinos así como otros asuntos de ciudad: Inundaciones calles de Sevilla Este, actuaciones en el Plantinar, rehabilitación mercado Puerta de la Carne, limpieza ciudad, rehabilitación teatro Lope de Vega, limpieza campos de fútbol de la barriada Marqués de Contadero, remodelación parque del Turruñuelo de Triana, mantenimiento de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, mejoras laborales a los trabajadores de personas sin hogar, plan de actuación en el barrio de contadores y su entorno, entre otras propuestas. Concretamente, “hemos presentado un total de 28 propuestas desde octubre de 2021, propuestas que como es habitual el gobierno municipal aprueba pero no ejecutan ni cumplen”.

Además, “he reivindicado en el Senado asuntos pendientes con Sevilla como la SE-40, Línea 3 de Metro, déficit de policías nacionales y el IVA a las hermandades”. Concretamente, Sanz ha realizado siete preguntas en el Senado, en los últimos meses. “Como ya he dicho en reiteradas ocasiones yo sí voy a ser un alcalde reivindicativo. Defenderé y lucharé por las inversiones e infraestructuras que Sevilla necesita. Sevilla no puede seguir siendo la última en todo, Sevilla tiene que tener lo que le corresponde”, ha manifestado el candidato del PP a la Alcaldía.

Del mismo modo, José Luis Sanz ha detallado que “en estos 471 días después de ver la realidad de los barrios, escuchar a los vecinos, reunirme con distintos sectores de la ciudad, ver lo que hacen otras grandes capitales, he presentado un total de 60 propuestas, diez de ellas de los 20 proyectos singulares para cambiar la ciudad”. Ha recordado, entre otras:

- Sevilla Aparca: para la construcción de 32 microparking en la ciudad con el correspondiente consenso vecinal.

- Sevilla Circula: La construcción de dos pasos subterráneos en la entrada de Sevilla Este y San Lázaro para mejorar la circulación y acabar con los atascos

- Sevilla Acelera: Una nueva gestión urbanística para transformar la ciudad agilizando licencias y facilitando trámites desde el móvil.

- Transporte público: Incremento del servicio para reducir los tiempos de espera, refuerzo de las líneas en horas punta, recuperación línea C5, ampliación servicio nocturna, refuerzo especiales en los eventos…

- Lipasam: Decálogo de limpieza. Incremento de la frecuencia de todos los servicios de limpieza así como los efectivos y los recursos, creación de equipos de limpieza urbana integral en todos los distritos. Además, eliminación de las pintadas con una flota de furgones equipados con máquinas de pinturas, un sistema novedoso implantado por Oviedo.

- Sevilla Oculta: La creación de la fundación ‘Sevilla Oculta’ para la rehabilitación, conservación y gestión de los conventos de Sevilla.

- Sevilla para vivir: La construcción de 8.000 viviendas en ocho años mediante la colaboración público-privada.

- Sevilla eje central: Transformación del corazón de Sevilla, desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de Jerez, para terminar con el desorden, el abandono y el maltrato al peatón. Unificaremos el pavimento en todo este eje.

- Sevilla con identidad propia: libro de estilo para las intervenciones sobre el espacio público y un catálogo de nuevos elementos urbanos.

- Sevilla abierta al Mundo: Propongo trasladar y conformar el nuevo Museo de Bellas Artes a la Fábrica de Tabacos, haciéndolo compatible y creando sinergia con la Universidad de Sevilla, conformando el Gran Museo de Bellas Artes que merece y necesita Sevilla.

- Seguridad: Creación de una unidad de intervención policial modernizada para incrementar la seguridad en la ciudad. Tengo preparado un decálogo de medidas para mejorar la Policía Local como el refuerzo del Grupo Diana, la modernización de la Policía Turística, la implantación y potenciación en todos los distritos municipales del agente tutor así como una policía de barrio real.

- Bomberos: Modernización del servicio de bomberos, incremento del número de efectivos, reforma de los parques de bomberos de Pino Montano y Carretera Amarilla, así como el estudio de la construcción de otros nuevos.

- Carril bici: Inversión de 7 millones en reparar los carriles bici y construcción de 12 kilómetros más para integrar barrios como Sevilla Este o Pino Montano.

- Vía Pública: Cronograma de actuaciones para eliminar los baches de la vía pública, un grave peligro para los motoristas. Creación oficina de coordinación de obras

- PGOU: Se hará un nuevo PGOU para la ciudad, ya que el actual es del año 2006 y ha quedado totalmente desfasado.

- Servicios sociales y familia: Unos servicios sociales similares a los de Madrid, con albergues descentralizados, más plazas y empleabilidad para los usuarios. Refuerzo de la plantilla de todos los centros de servicios sociales municipales para asegurar una atención eficaz.

Un plan de ayuda a las familias con rebajas fiscales que mejoren la vida de los sevillanos.

- Creación área barrios de atención preferente

- Discapacidad: Una ciudad más accesible e inclusiva con 60 medidas que eliminarán obstáculos y permitirán el acceso al empleo de las personas con discapacidad.

- Mercados: Plan de potenciación y mejora de los mercados de abasto con un equipo de respuesta urgente para atender las necesidades de mantenimiento así como la agilización de licencias. Mejora de la gestión de los mercados de Triana, Cerro y Pino Montano, entre otros.

-Cultura:

*Hemeroteca: Impulso de la Hemeroteca Municipal de Sevilla para convertirla en referente de la archivística europea.

*Castillo de San Jorge: reforma del Castillo de San Jorge para potenciarlo como museo y darle uso tras años de abandono.

-Alcázar: Recuperación de la escuela municipal de cerámica que se dedicará a reparar todos los azulejos que hay en mal estado en el Alcázar.

-Barrios: Dotaré de más competencias a los distritos para solucionar de manera más ágil y eficiente los problemas de los barrios. Además, se han presentado propuestas específicas para solucionar los problemas de barrios como Graham Bell, Sevilla Este, donde llevaré a cabo ‘Sevilla Este como Sueñas’, un nuevo modelo de intervención en barrios, Su Eminencia, Plantinar, Casco Antiguo, Plaza de Armas, Letanías, Santa Clara, Bami, Macarena, Las Golondrinas, Tablada, Pineda, Reina Mercedes, Zodiaco, Alcosa, Tiro de Línea o Porvenir, entre otros.

“Proyectos y propuestas preparadas para poner en marcha en cuanto sea alcalde. Mi objetivo es claro: cambiar Sevilla y transformar los barrios”, ha destacado Sanz. Ha añadido que “quiero acabar con la degeneración que hay en ellos, por eso en las cientos de visitas que he hecho en estos más de 471 días he ido escuchando los problemas de los vecinos, he visto con mis propios ojos el estado de los barrios y tengo un proyecto de transformación para ellos, que empezaré en Sevilla Este pero es extrapolable a los demás. Quiero que los barrios estén cuidados y atendidos como Tomares”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha aseverado que “en estos 129 días, junto a mi equipo de campaña seguiré visitando los barrios, escuchando a los vecinos y aportando soluciones”. Ha señalado que “desde un inicio me propuse ser un candidato pegado a las necesidades de Sevilla y desde entonces vengo trabajando en un proyecto de ciudad, ‘Un proyecto llamado Sevilla’, y en su forma de lograrlo. A eso me dedicaré los próximos 129 días. Sevilla es mi sueño y yo voy a ser ese alcalde que, junto a mi equipo, transforme y cambie la ciudad con 'un proyecto llamado Sevilla’. Frente a una Sevilla sin futuro, nosotros representamos la ilusión de una Sevilla nueva y la esperanza de que Sevilla funcione”.

Sanz ha concluido que “tenemos el mejor proyecto político que pretende que Sevilla funcione, transformar la ciudad y recuperar el espacio perdido respecto a otras capitales. Queremos cambiar la sensación de abandono y desidia por la ilusión de transformar la capital de Andalucía, la mejor ciudad del mundo”. Y, para ello, “tengo un equipo de 50 personas que se va a dejar la piel por ‘Un Proyecto Llamado Sevilla’, se conocen los barrios, otros son profesionales que me están ayudando a elaborar las propuestas de ciudad. En definitiva, son los mejores y están preparados para transformar Sevilla”, ha dicho.