Selectividad en Andalucía 2022: Unos exámenes "fáciles" que aumentan las notas de corte

Pablo Tarno optó por el texto periodístico en el examen de Lengua Española y Literatura. Este joven del IES Miguel Servet, en Sevilla Este, acaba de salir de la primera de las pruebas de la Selectividad -ahora llamada Pevau- que en este 2022 han recuperado la normalidad plena tras dos ediciones marcadas por la pandemia del Covid. El ejercicio ha contado con dos bloques. El primero de ellos es un comentario de texto. Había dos opciones. Una, de estilo periodístico, correspondiente a un artículo escrito por Ignacio Hernández en La Opinión de Málaga el pasado 19 de enero. La otra, de estilo literario, era en un fragmento del libro El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. El segundo bloque contenía cuatro opciones sobre el análisis sintáctico de los propios textos y de otros temas literarios.

En palabras de Tarno, el examen que acaba de realizar era "como se lo esperaba", tras un curso preparándose para estas pruebas. Reconoce que ha estudiado lo justo para la Selectividad. "Me la podía haber preparado mejor", pero aún así, cree que sacará un notable en Lengua y Literatura. "Elegí el texto periodístico porque es más asequible", comenta este estudiante que sueña con matricularse en el doble grado de Administración de Empresas y Derecho. Cuenta para ello con una nota media en el Bachillerato de 8.

Pablo es uno de los primeros alumnos en abandonar la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla (US), cuya sede se encuentra en el Rectorado. Es uno de los edificios que acoge esta mañana las pruebas de Selectividad. El número de aulas para estas pruebas (185) se ha reducido respecto al año pasado, al no ser obligatoria ya la separación de un metro y medio entre los asistentes.

Este joven ha venido con ropa muy fresca. Bermudas deportivas y la camiseta de un equipo de fútbol. Aún no son las diez de la mañana, pero el calor ya aprieta. En el aula donde se ha examinado no ha pasado sofoco alguno. Todo lo contrario. El aire acondicionado ha facilitado la estancia de los estudiantes. "He pasado hasta frío", confiesa.

La falta de incidencias destacadas es la nota dominante de esta primera jornada de la Pevau, tanto en la Universidad de Sevilla como en la Pablo de Olavide. La suma total de los alumnos que acuden a examinarse de la Selectividad en ambas instituciones académicas roza los 12.000 estudiantes, una cifra que ha registrado una mínima bajada respecto a 2019. En el caso de la US, la principal merma se produce en los jóvenes inscritos en la fase de admisión, 58 menos que el año pasado. En ella, la nota máxima que se logra es de cuatro puntos. Sirve para mejorar la calificación de la fase general (obligatoria) y así poder entrar en la carrera deseada o cambiar de titulación.

El uso de la mascarilla está recomendado, pero la mayoría (por no pecar en decir la totalidad) de los alumnos que abandonan las aulas tras el primer examen prescinden de ellas. En el interior su utilización también es escasa. De una de ellas sale Elio Tejada, del IES Santa Aurelia, quien también ha optado por el texto periodístico en el primer examen. En el segundo bloque ha elegido la evolución de la novela española desde 1939 a 1970. Para este joven, la prueba ha resultado "como se la esperaba, fácil". Parte de un magnífico expediente en Bachillerato, evaluado con un 10. Aspira a estudiar Matemáticas, para la que requiere una calificación de 12. Las salidas profesionales de este ámbito del saber es lo que le lleva a optar por dicha carrera.

No muy lejos de allí se encuentra Salud Santos, alumna de las Salesianas de Nervión, que se esperaba un examen de Lengua y Literatura "más difícil". Ella ha elegido el texto de Pío Baroja y las preguntas sobre sintaxis. Ha terminado el Bachillerato con un 7,5 y confía en poder estudiar Educación Infantil para trabajar como maestra. Su nerviosismo, cuando han pasado 20 minutos desde que acabó el examen, la delata.

Para estos ejercicios se ha mantenido el modelo establecido en 2020, con menos bloques, pero más opciones dentro de ellos. La vicerrectora de Estudiantes de la Hispalense, Carmen Gallardo, reconoce que, como años anteriores, con este modelo aprueban más alumnos, lo que se traduce en una subida de las notas de corte de las carreras y, por tanto, en mayor dificultad para acceder a ellas.

Otro de los cambios que trajo la pandemia y que se ha consolidado, al menos en la US, es el de los "llamamientos", que ya no se hacen en el acceso de las aulas. Para evitar tales concentraciones, los matriculados en las pruebas recibieron el pasado viernes un correo electrónico con el aula y el número de pupitre asignado, según la sede correspondiente al instituto del que procede.

Termina la hora de descanso. A las 11:00 comienza el segundo examen, el de Historia de España. Entre los temas a desarrollar en el primer bloque se encuentra La Pepa de 1812, la crisis de 1898, la dictadura de Primo de Rivera (un clásico de la Selectividad) y el estado franquista. Luego, a las 13:30, se inicia el de Lengua Extranjera. La Selectividad continúa este miércoles y acabará el jueves, jornada festiva en la capital por celebrarse el Corpus. Una coincidencia que no afecta al desarrollo de las pruebas.