Sevilla Este y Torreblanca ponen a prueba el sistema de alerta inversa del 112

Si ha estado este lunes a las 12:00 horas en alguna zona de los barrios de Torreblanca o Sevilla Este lo habrá notado. Pasados unos minutos de esa hora, los teléfonos smartphones que se encontrarán en ese momento conectados a las antenas de telefonía móvil situadas en estos barrios han recibido una notificación de alerta en forma de pitido insistente. ¿Había que asustarse? No. Se trata de un simulacro de un sistema de avisos de envío de alertas de emergencias a la población -ES-Alert o más conocido como 112 inverso-, y que el Sistema Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior ha probado en esta zona de la capital, como puntos elegidos para ello en la comunidad andaluza, en el entorno de la sede regional del Centro de Coordinación de Emergencias (CECEM 112).

Ha dado igual que aquellas personas que se encontraran en esta zona tuvieran el teléfono en silencio para prevenir sobresaltos, porque el aparato se ha puesto a sonar de igual modo estuviera cada cuál donde estuviera. En el supermercado, en los autobuses, en las aulas, en las empresas, en el parque o por la calle. Le ha pasado tanto a los sevillanos vecinos del barrio como a foráneos, ya que el mensaje le ha llegado a los teléfonos conectados en las antenas de esta área geográfica de la provincia, incluida hoy en este ensayo, junto a territorios de Asturias y de Cantabria.

Ha sido un éxito

Pasados unos minutos de las 12:00 horas del mediodía las personas que se encontraban en el área establecida han recibido en sus teléfonos móviles un pitido con un mensaje que anunciaba que se trataba de una prueba, al tiempo de que no debían hacer nada en particular. Este mensaje ha durado cinco minutos acompañado de una señal sonora que no remitía hasta que no se leyera el mensaje y se pulsara el botón aceptar. Fuentes del servicio 112 destacan el "éxito" de esta prueba. "Apenas hemos recibido algunas llamadas en las que nos preguntaban si tenían que hacer algo. Ha sido algo anecdótico", han señalado las fuentes consultadas.

El 112 inverso va a permitir dar avisos a la población de forma que cuando se produzca una gran emergencia (inundaciones, incendio forestal, terre-moto…) o se active un plan de emergencia, se ponga en conocimiento de toda la ciudadanía que pudiera verse afectada al encontrarse en la zona de influencia y tuviera que realizar alguna acción para salvar vidas o minimizar riesgos.

Además, a través de este sistema, se podrán difundir los consejos de autoprotección e instrucciones que determinen los organismos competentes (posibles evacuaciones, confinamientos, vías de salida, etc.) que deben seguir para protegerse de estas grandes catástrofes.

"Es una herramienta fundamental que a través de las nuevas tecnologías permite avanzar en la seguridad y protección global de la ciudadanía", ha explicado el subdirector de Emergencias, Juan Ramón Rodríguez Claudio. "Es un salto cualitativo de gran trascendencia en el marco de la modernización de la seguridad y las emergencias", ha añadido.

La zona de recepción de mensajes ha sido delimitada por los técnicos del 112 Andalucía. El sistema ha remitido el mensaje a todos los móviles detectados en el área trazada. Cada móvil ha recibido el mensaje una sola vez, ya que el propio sistema recuerda el envío hecho para no volverlo a realizar.

Todo el proceso ha estado coordinado con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España y supervisado por los técnicos y profesionales de Protección Civil de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz. De este modo, se ha podido comprobar de manera práctica la funcionalidad y requerimientos tecnológicos para su puesta en marcha real.

Una vez concluidas las pruebas técnicas de envío de mensajes, se inicia un periodo de revisión y mejora de protocolos, al objeto de que en los próximos meses se pueda implantar ya de manera definitiva.

La información salva vidas

Las alertas masivas a la población en caso de emergencia son un importante avance en materia de seguridad y protección civil y una herramienta que salva vidas. Este nuevo instrumento de seguridad se enmarca en la Red de Alerta Nacional (RAN).

El sistema RAN – PWS está pensado para alertas de gravedad. Así, el envío de mensajes por medio del 112 inverso va a responder siempre al principio de actuación por parte de la población. Es decir, solo se enviarán mensajes cuando sea necesario que la ciudadanía adopte medidas activas para protegerse como forma de evitar o minimizar riesgos inminentes.

Conocer en el momento oportuno el tipo de emergencia, la zona afectada y las recomendaciones o consejos de autoprotección con las medidas a adoptar mejorará la capacidad de resiliencia y contribuirá al fortalecimiento de una cultura de la prevención en nuestra comunidad autónoma.

Las futuras alertas identificarán claramente el tipo de emergencia, la zona concreta de afección, y las recomendaciones a la población, así como el órgano que emite la alerta, en el caso andaluz el Servicio de Protección Civil de Andalucía.

El sistema permite seleccionar el envío del mensaje tanto en español, como en inglés. Esta alerta multilingüe es de especial utilidad en zonas turísticas.