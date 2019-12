Sevilla se postula como centro de reparación y mantenimiento de aviones

San Pablo como centro de reparación y mantenimiento de aviones. El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha participado este martes en la clausura en Sevilla del evento internacional CAPA-Aviation Week Network Airline Operations Leaders’ Summit, que durante dos días ha reunido en la ciudad a altos directivos de aerolíneas y compañías aeronáuticas para analizar la importancia estratégica de la industria aeroespacial, especialmente la dedicada a conservación y mantenimiento de aeronaves, en la toma de decisiones por parte de las aerolíneas, entre ellas la apertura de nuevas rutas.

"No sólo se trata de reforzar la conectividad aérea de la ciudad y, por extensión, el turismo, sino también la industria MRO (mantenimiento, reparación y operaciones de revisión). De hecho, tratamos de posicionar el aeropuerto San Pablo no sólo para nuevas rutas aéreas con compañías aéreas de largo radio con Asia y Norteamérica que hasta ahora no operan aquí, sino también un complejo de servicios industriales aeronáuticos en torno al tercer polo aeronáutico de Europa que es Sevilla y de cara a las posibilidades reales de desarrollo de la industria MRO", ha comentado Muñoz.

Ryanair, una de las principales empresas aéreas que opera en San Pablo, ha abierto recientemente junto a este aeródromo un hangar para mantenimiento y reparación de las aeronaves de su flota. "Esta línea de trabajo la queremos impulsar con otras aerolíneas. En suma, se abren oportunidades para la industria MRO, de ahí que buscamos la implicación del empresariado local y de entidades públicas y privadas relacionadas con la industria aeroespacial", ha remarcado.

Según ha sostenido Muñoz, “es un ejemplo muy claro de cómo recurrimos al turismo y al trabajo de Turismo de Sevilla como canalizadores de inversión en otros ámbitos de la economía sevillana". En este sentido, la cita de CAPA, además de promocionar la ciudad entre las aerolíneas se ha aprovechado para resaltar la industria aeronáutica de Sevilla, dada la importancia que esta industria tiene en la toma de decisiones por parte de las aerolíneas al evaluar el establecimiento de nuevas rutas aéreas.

Importante reunión internacional

36 altos directivos de aerolíneas, fabricantes aeroespaciales y empresas de servicios vinculadas a la aeronáutica han sido los ponentes en una cita internacional que ha congregado a centenar y medio de personas relacionadas con el negocio aéreo. Air France-KLM, LOT Polish Airlines, Icelandair, Etihad Airways, Ryanair, United Airlines, TAP Air Portugal, Aircastle, Alitalia, Ryanair o Vueling han estado entre compañías aéreas con ponencias en este encuentro, y Embraer, Collins Aerospace, Inmarsat o Kellstrom o Pegasus Aero Group, entre los fabricantes y otras empresas de servicios aeronáuticos.

El trabajo de colaboración público privada desarrollado durante la cita internacional Global Summit CAPA Low Cost Long-Haul, que congregó a primeros de octubre de 2018 a altos directivos de aerolíneas low cost (o de bajo coste) que operan el largo recorrido y especializadas en el mercado asiático, permitió amarrar la organización en la ciudad de tres eventos más de estas características para los años 2019, 2020 y 2022. En concreto, la primera, desarrollada entre ayer y hoy, se ha centrado en la industria del mantenimiento y la reparación de las aeronaves (CAPA Global MRO Leaders’ Forum & MRO Awards for Excellence, mientras que para las dos siguientes se seguirá el mismo modelo que en 2018. "Y esta asiduidad de encuentros ponen a la ciudad en el foco de los debates internacionales sobre el futuro de la aviación", ha concluido Antonio Muñoz.

En esa clausura de esa cita, el delegado ha estado acompañado por Peter Harbison, presidente de CAPA-Centre for Aviation, el director del Aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, el gerente de Turismo de Sevilla, Antonio Jiménez, y Fernando Ferrero, director de Inversiones Estratégicas de la Agencia Idea.