“Sevilla no tiene sentido del humor”

El sabor del éxito en las redes le gusta menos que el de una cerveza en la barra de un bar. Aun así, disfruta cuando sus publicaciones llegan tan alto que se convierten en virales, como ha sucedido esta semana, logrando ser Trending Topic en varias ocasiones.

El rostro burlesco de un romano del paso de misterio de la Hermandad de la Amargura (Sevilla) sirvió de inspiración para realizar una colección de tuits con figuras secundarias de nuestra Semana Santa con su “mijita” de guasa.

Antonio Sánchez -uno de los retratistas costumbristas más populares de la ciudad hispalense- nació en el Cerro del Águila hace 48 años, hijo de otro Antonio Sánchez Carrasco, su padre, bombero del aeropuerto. Actualmente reside en Sevilla Este. A pesar de la “distancia” se siente del Arenal por horas pasadas en sus calles.

Realmente le gusta sentirse de toda Sevilla sin caer en el chauvinismo, porque “tengo rincones en Roma, en Venecia, en Cádiz... En muchos lugares de donde me siento un cachito”. Estudió pedagogía y ha trabajado en prensa y fotografía principalmente, aunque “últimamente me dedico a escribir libros”. Ahora está finalizando uno sobre las glorias de Sevilla.

Se casó con Lola, “la persona que siempre soñé en mi vida, pero nos encontramos muy tarde para poder ser padres con lo que nos tenemos el uno al otro y al resto de la familia y amigos por supuesto”. Adora la lectura, viajar, la fotografía y por supuesto pasear por Sevilla sin tiempo ni hora.

- Fotógrafo, pedagogo y escritor... ¿Con qué profesión se siente más cómodo?

- Soy más reconocido como fotógrafo, aunque no me encuentro mal en los otros roles.

Selfie en capilla pic.twitter.com/UY5m7JONrq — Antonio Sánchez📸 callejero con 😷 (@sultantrianero) December 28, 2020

Los Reyes y el Rey de Sevilla Este pic.twitter.com/qFnbQ2ScTf — Antonio Sánchez📸 callejero con 😷 (@sultantrianero) January 5, 2021

- ¿Qué le inspiró para crear la colección de 'memes' cofrades?

- Buscaba una foto cofrade y me encontré con la cara de un romano de la Amargura con medio sonrisa burlesca que me recordó mi rostro cuando ponen un lebrillo con zurrapa de hígado, y ahí empezó todo. (Risas).

"Actualmente estamos necesitados de sonreír"

- ¿Se esperaba que la guasa llegara a ser viral?

- Pues no la verdad. Sin que suene a inmodestia, aunque sé que actualmente estamos necesitados de sonreír con lo que podían tener cancha.

Cuando te comes tres platos de menudo y un litro de mosto y de postre seis palos de nata #Cuando pic.twitter.com/sfd05KVLVS — Antonio Sánchez📸 callejero con 😷 (@sultantrianero) January 13, 2021

Cuando recuerdas que hubo un tiempo en el que al lado de la tostá te ponían la tarrina o el lebrillo pa que te sirvieras a tu gusto... pic.twitter.com/fTLzTOPheJ — Antonio Sánchez📸 callejero con 😷 (@sultantrianero) January 11, 2021

- ¿Cuál ha sido la publicación que más lejos ha llegado?

- Te hablo de memoria y no suelo mirar muchos los números, pero creo que fue uno de los sanedritas del paso de Cristo de Nuestro Padre Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes y su sonrisa que se asemejaba a esa cara de cuando te quitas unos calcetines apretados. Esa foto se salió en impresiones. (Risas).

Cuando llegas a casa después de 14 horas en la calle te quitas los calcetines apretados y te arrascas el surco del elástico.... pic.twitter.com/CRXGvENsZs — Antonio Sánchez📸 callejero con 😷 (@sultantrianero) January 12, 2021

- ¿Hay quien se ha ofendido con sus ocurrencias?

- De momento no me ha llegado ningún ‘hater’, aunque no lo descarto.

Cuando abres un yogur y vas a rebañar la tapa. #Cuando pic.twitter.com/ttp5ujBJ2J — Antonio Sánchez📸 callejero con 😷 (@sultantrianero) January 17, 2021

#Cuando te cruzas con el inventor de los chicharrones ( sin rima) #DePalermasso pic.twitter.com/22ZwgJLexu — Antonio Sánchez📸 callejero con 😷 (@sultantrianero) January 18, 2021

Cuando le dices 6 veces al camarero que la leche fría y te pone una taza de café que humea como la lava del krakatoa #Cuando pic.twitter.com/8EkAnxVzZ0 — Antonio Sánchez📸 callejero con 😷 (@sultantrianero) January 14, 2021

- ¿Sevilla es una ciudad que sabe reírse de sí misma?

- Sin ánimo de generalizar pues no conozco a todos los sevillanos, Sevilla no tiene sentido del humor. Los entendidos dicen que para tenerlo debes saber reírte hasta de ti mismo y pocas personas conozco en esta ciudad que además de reírse de los demás lo hagan de sí mismo.

"La gente hace chistes sobre otras imágenes o pasos y no tolera que se hagan sobre los suyos"

- Y el mundo cofrade ¿tiene sentido del humor?

- No y de hecho lo he comprobado muchas veces. La gente hace chistes y comparaciones sobre otras imágenes o pasos y no tolera que se hagan sobre los suyos.

Cuando el camarero le dice al cliente por sexta vez que se ponga la mascarilla #Cuando pic.twitter.com/mhzmTYhqOW — Antonio Sánchez📸 callejero con 😷 (@sultantrianero) January 15, 2021

- ¿Cuál será LA FOTOGRAFÍA de la Semana Santa de 2022?

- Esperemos que la evolución de la pandemia nos permita fotografiar a los sevillanos como pollos sin cabeza andando por las calles de iglesia en iglesia y de tasca en tasca, que de alguna manera habrá que sobrellevar la pena.