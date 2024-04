‘Sevillasemueve’ exige al Ayuntamiento de Sevilla mantener el carril bici por Luis de Morales

La asociación Sevillasemueve ha mostrado este viernes su oposición a que el Ayuntamiento de Sevilla elimine el carril bici en la calle Luis de Morales, "sin previo diálogo con las asociaciones ni transparencia hacia la ciudadanía" y recalca que este carril es "una parte central de la red ciclista de la ciudad". La entidad lamenta que el Ayuntamiento de José Luis Sanz parece haber tomado esta decisión "en colaboración con una entidad de comerciantes, sin estudiar lo más mínimo las opiniones de los usuarios de la bicicleta".

La asociación Sevillasemueve insta al Ayuntamiento de Sevilla a reconsiderar su decisión y a abrir un diálogo transparente con todas las partes interesadas para "encontrar soluciones que promuevan una movilidad urbana más sostenible y justa, reconduciendo los lamentables pasos tomados en los primeros meses de mandato".

La asociación recuerda que la propuesta alternativa presentada por el gobierno de Sanz "sugiere veladamente desviar la ruta de la red ciclista hacia Benito Mas y Prats, lo que significaría un notable aumento en la dificultad del trayecto, especialmente para la conexión clave entre Santa Justa y Eduardo Dato. Este cambio implicaría una mayor longitud, más semáforos y esperas así como quiebros adicionales a lo que actualmente es un recorrido en línea recta. Además, es inasumible que una obra financiada con fondos europeos, ligada a objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones, resulte en empeorar notablemente las condiciones ciclistas".

'Sevillasemueve' recalca que "contrario a lo afirmado, el proyecto original incluía tres carriles en sentido norte-sur (dos de tráfico más uno de bus), manteniendo el carril bici en su ubicación original, tal como se especifica en el documento de licitación". En cualquier caso, la entidad subraya que "no se puede justificar la eliminación del carril bici como una medida para evitar congestión de tráfico: es precisamente la existencia de una red ciclista de calidad lo que proporciona alternativas para reducir el uso del automóvil. Si se aspira a una movilidad sostenible, es crucial priorizar a peatones y ciclistas sobre los vehículos privados en la ciudad. La red ciclista no puede diseñarse por donde menos moleste, perjudicando a sus miles de usuarios diarios: el carril bici no es una simple infraestructura para darse paseítos, es sobre todo un medio de transporte más, básico para muchos sevillanos en su día a día".

Contraviene el PGOU de Sevilla

Sevillasemueve recalca que "la eliminación del carril bici en Luis de Morales contraviene el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan de la Bicicleta de Sevilla, y representa una medida opuesta a las normas urbanísticas y la planificación básica de transporte. Esta medida, además, se presenta como un hecho consumado, ignorando cualquier intento de diálogo con los ciclistas y demostrando una actitud sumisa hacia los comerciantes que no comparten la visión de una movilidad sostenible. Desde 'sevillasemueve' nos tememos que, además de la priorización de un desfasado modelo de movilidad basado en el tráfico tráfico, una eventual ampliación de espacio para veladores esté detrás del despropósito de eliminar el carril bici".

Añade la asociación que esta decisión del Ayuntamiento de Sanz demuestra además "un claro menosprecio hacia cualquier medio de transporte que no sea el vehículo privado. En pocos meses, se ha evidenciado en la Carretera de Carmona o Eduardo Dato, donde se han eliminado carriles bus, además de la progresiva retirada de sus separadores físicos en toda la ciudad, permitiendo impunemente la ocupación del espacio reservado al transporte público. Además de la cerrazón contra la limitación de tráfico en el casco histórico, la eliminación del carril bici de Luis de Morales sería otro paso más de movilidad insostenible de Sanz. Todo sumado, pone de manifiesto la hipocresía de un gobierno local que, ayer mismo, se fotografiaba junto a la Comisión Europea, ensalzando unos objetivos de neutralidad climática que están en las antípodas de los hechos reales que está aplicando su gobierno".