Sicab hace balance de su "exitosa" edición de 2020

"Me siento muy orgulloso como presidente de ANCCE, pero sobre todo como ganadero, de haber podido llevar acabo la trigésima edición del Salón Internacional del Caballo, cuando todo indicaba que iba a ser una quimera". Con esta palabras comienza José Juan Morales, su balance sobre la pasada edición del Sicab. Un evento que desafió con éxito al coronavirus y se llevó a cabo. "Dicen que los que no arriesgan no ganan… y entre otras razones, fue el motivo que movió al Comité Ejecutivo de ANCCE a llevar adelante un proyecto que a priori era complicadísimo por diversas razones", prosigue Morales, que desde el primer momento supo que no podía ser como en años anteriores: lleno de público y con stands comerciales.

Las restricciones sanitarias les condenaron a hacer un salón fuera de lo normal, con limitaciones de todo tipo y con un déficit de patrocinadores. Ante tanta incertidumbre, fue la opinión de un ganadero la que le dio el impulso definitivo para seguir trabajando en el desarrollo de Sicab 2020. "Me comentó, si Ancce no me ayuda ahora… ¿Para qué necesito yo a Ancce?", explica el presidente de la institución, que tras analizar su comentario, llegó a la conclusión que de no celebrarlo suponía "obviar a nuestra raza durante dos años y perder toda referencia comercial desde noviembre de 2019 a noviembre de 2021".

El equipo de gobierno y los empleados, que salieron directamente del ERTE, dieron el impulso junto a los patrocinadores. Uno de ellos, del que no revela su identidad, le dedicó una frase que le marcó: "Nosotros hemos estado con Sicab a las duras y vamos a estar a las maduras". Morales llena su balance de agradecimientos, especialmente a los ganaderos. A todos aquellos que eligieron "superar los miedos lógicos asociados a esta traidora pandemia".

Sicab 2020 en cifras

La 30 edición estuvo dedicada exclusivamente a actividades ecuestres, que durante dos semanas congregaron a 335 caballos de Pura Raza Española, procedentes de 188 ganaderías de España, México, Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos, y reunieron a 365 ganaderos. Prestaron servicio más de 120 profesionales durante las doce jornadas, desarrolladas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

Con las circunstancias especiales que nos acontecen, este año todas las miradas de ganaderos y aficionados -que no pudieron asistir a SICAB- estuvieron puestas en la retransmisión en directo del evento, a través de la plataforma televisiva Sicab TV y de la web y aplicación móvil Concursos ANCCE. Esos fueron los principales canales de información para seguir en tiempo real la calificación de todas las pruebas deportivas. En ambas plataformas se recibieron 351.425 accesos de 123.265 usuarios únicos de 73 países. España, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Costa Rica, Francia, Suecia e Italia fueron los más presentes online.

Las redes sociales jugaron también un papel determinante para la difusión del evento en todo el mundo. Durante las dos semanas de celebración, se registraron 31.337 visitas, 126.454 interacciones y un alcance de 377.218 personas.