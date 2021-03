El sindicato de Bomberos denuncia que el Ayuntamiento de Sevilla incumple la ley de Igualdad

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) asegura que el Ayuntamiento de Sevilla incumple la ley de Igualdad en dos convocatorias de promoción interna dentro del servicio. Se trata de una para la provisión de 13 plazas de cabo de extinción de incendios y otra para la de cuatro plazas de cabo conductor. En dichas bases se establecen cinco pruebas físicas, que son las de natación en 50 metros, potencia de tren inferior, resistencia de mil metros, potencia de tren superior y resistencia en subida de 12 plantas. De estas cinco pruebas, según el SAB, sólo en la de tren superior existe diferencia de baremación entre hombres y mujeres.

Según el sindicato, este tipo de pruebas incumplen la ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece que "se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro".

El SAB explica que en el cuerpo de Bomberos de Sevilla existen ya dos mujeres, que accedieron a sus plazas por la convocatoria de 55 plazas por la convocatoria de 2011, que recogía ya la diferencia de baremación entre hombres y mujeres en las pruebas físicas. También se cumplen estos criterios en las pruebas que actualmente se están celebrando para cubrir las plazas de bombero conductor.

Los representantes sindicales añaden que el Ayuntamiento les informó de que iba a publicar las bases y que nos las iba a negociar con la parte social. El SAB hizo una serie de alegaciones a dichas bases, que fueron desatendidas.

"Son unas bases con muchos errores e ilegalidades que el SAB no está dispuesto a pasar por alto, y no sólo incumplen la ley de Igualdad Efectiva", explicó el secretario general de este sindicato, Manuel Poo Morilla. "Es inconcebible que las pruebas físicas que se han aprobado en la bases para la promoción interna sean más duras que las que se le exigieron para el acceso al cuerpo de bomberos a las mujeres. No tiene sentido alguno esta forma de hacer las cosas, a menos que lo que se quiera es que no salgan adelante", apunta Poo.

El SAB denuncia la hipócrita política de "igualdad" del Ayuntamiento de Sevilla, donde el Plan de Igualdad de Oportunidades del Personal establece en su fundamentación que la discriminación indirecta constituye un obstáculo para la consecución de la igualdad real, definiéndola como aquellas "disposiciones, criterios o prácticas neutras que afectan a una proporción substancialmente mayor de miembros de un mismo sexo salvo que dicha disposición, criterio o práctica resulte adecuado y necesario y pueda justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo".

El sindicato anunció que presentará un recurso de reposición de estas bases, aunque eso implique la paralización del proceso selectivo.