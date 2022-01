El Sindicato Médico de Sevilla denuncia el "caos" en la aplicación de la continuidad asistencial en la Atención Primaria

El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado este martes que en la aplicación de la Continuidad Asistencial en los Distritos de Atención Primaria de la provincia de Sevilla "reina la desorganización y el caos", por cuanto muchos profesionales han sido conminados a realizar "actividad de tarde para paliar la grave sobrecarga que padece la Atención Primaria, pero las propuestas de retribución de esta actividad han sido muy diversas".



Dependiendo del Distrito y el Centro, se ha contemplado abonar esta actividad como Jornada Complementaria (guardias), como Plan de Accesibilidad (cuatro horas) o como Continuidad Asistencial (5 horas). Esta última forma de retribución, recientemente pactada entre la Administración y el Sindicato Médico Andaluz, es la única que equipara la actividad de tarde realizada por los facultativos tanto en Atención Primaria como Hospitalaria.



Desde el Sindicato Médico de Sevilla consideran que es "intolerable que se proponga retribuir actividad programada de tarde mediante horas de guardia. De hecho, nuestros representantes a nivel andaluz han conseguido detener este agravio mediante un duro comunicado enviado ayer mismo, 10 de enero, a los responsables del SAS. Asimismo, el Sindicato Médico emprenderá acciones legales contra cualquier Distrito que incurra en esta irregularidad".

Por otra parte, en segundo lugar, señalan la organización sindical que "no se puede aceptar que el SAS proponga ahora abonar la actividad de tarde mediante un módulo de Accesibilidad que ha quedado obsoleto desde el momento en que ha pactado con nuestra organización la retribución de la actividad de tarde mediante un módulo idéntico a la Continuidad Asistencial que se aplica en Hospitales. El Sindicato Médico de Sevilla no puede tolerar la perpetuación de este agravio después del acuerdo alcanzado con nosotros en sentido contrario", asevera.



En consecuencia, desde el Sindicato Médico de Sevilla han pedido a todos su compañeros de Atención Primaria que "rechacen cualquier propuesta de actividad voluntaria de tarde que no sea retribuida mediante un módulo idéntico al de Continuidad Asistencial". Asimismo, requiere a la Administración para que "negocie con el Sindicato Médico Andaluz la puesta en marcha de cualquier plan de choque y evite este galimatías de propuestas improvisadas y contradictorias en diversos Distritos y Centros de nuestra provincia. El Sindicato Médico Andaluz está firmemente comprometido con la defensa de los facultativos de Atención Primaria y no cejará hasta alcanzar su objetivo de que se implante la Continuidad Asistencial en Atención Primaria y se termine con el desprecio histórico a este ámbito asistencial".