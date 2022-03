Sindicatos y profesionales en pie de guerra por los "traslados forzosos" de psiquiatras a Osuna

Trabajadores y representantes sindicales del personal sanitario de la provincia de Sevilla se ponen en pie de guerra. El plan del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para cubrir carencias asistenciales en el área de psiquiatría del Hospital de Osuna incluye, según los sindicatos, "desplazamientos forzosos del personal facultativo" por lo que exigen "que no se obligue a los profesionales a trabajar en otros centros que no son el de su nombramiento", entendiendo que el SAS "no puede vulnerar el derecho a la negociación y saltarse a la torera los derechos de los facultativos especialistas" y resaltando que "esto se está haciendo con el colectivo de psiquiatras de los hospitales de Sevilla, que se tienen que hacer casi 200 kilómetros para ir a pasar consultas, atender urgencias y hacer guardias en el Hospital de Osuna".

La medida concentró este martes a decenas de profesionales y portavoces sindicales a las puertas del SAS con el objetivo de intentar contrarrestar esta instrucción de la Junta que, según los manifestantes, obliga a los 81 especialistas de área de Psiquiatría de Sevilla a cubrir las ausencias de psiquiatras del mencionado hospital de Osuna con facultativos desplazados de manera obligatoria desde cualquier punto de la provincia.

Mientras tanto, fuentes del SAS indican que se trata de una "una medida temporal y coyuntural por la falta de profesionales disponibles". "Se revertirá cuando sea posible la realización de nuevas contrataciones", añaden. Asimismo, desde el Área de Gestión Sanitaria de Osuna se anunció ayer la incorporación de una nueva psiquiatra a dicha Unidad de Salud Mental y asegura encontrarse en una "búsqueda activa" de profesionales especialistas en Psiquiatría disponibles. "Mientras tanto, psiquiatras de los Hospitales Virgen del Rocío, Macarena y Valme siguen ofreciendo apoyo al área, ya que la prioridad es garantizar la atención sanitaria en Salud Mental a la población", esgrimen desde la Administración sanitaria.

"Hoy son los psiquiatras, pero el problema puede extenderse al resto de Sevilla"

Desde CCOO, por su parte, recuerdan que la falta de profesionales provocó las pasadas navidades el cierre de la unidad de hospitalización de salud mental en la localidad de Osuna. Una unidad que, más tarde, el SAS decidió reabrir "a pesar de no resolver el problema de fondo de falta de personal". "La reapertura de dicho servicio no puede hacerse mediante el maltrato y falta de respeto a los derechos laborales de los profesionales psiquiatras, y el problema puede extenderse al resto de Sevilla", señala el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, Juan José Limones.

Por eso, el sindicato exige que la adopción de las medidas excepcionales dispuestas por el SAS "sean temporales y voluntarias para los y las profesionales, así como un plan a medio y largo plazo con dotación suficiente de especialistas. Porque difícilmente vamos a poder encontrarlos con ofertas laborales de un mes de duración", advierte Limones.

CCOO propone "que se mantenga la voluntariedad de las medidas excepcionales, con respeto a la libre decisión de cada persona trabajadora, que se oferten contratos de larga duración (interinidades) a los y las especialistas de psiquiatría que tienen un contrato de mes a mes y que publiciten las ofertas para atraer profesionales, y que se pongan en marcha las políticas de recursos humanos necesarias para atraer nuevos y nuevas profesionales en psiquiatría".

También UGT ha mostrado su rechazo a los planes de la Junta. "Es lamentable que la administración maltrate a estos profesionales de una forma tan burda y a la vez lance unos mensajes muy negativos para quienes quieran trabajar en nuestro Sistema Sanitario Público, ya que verán como se ejercen medidas coercitivas antes que buscar incentivos para hacer más goloso el trabajo en los centros de difícil cobertura", afirman fuentes del sindicato.

La concentración de este martes se une a la celebrada el pasado jueves en los aledaños del Hospital Virgen Macarena convocada por el Sindicato Médico de Sevilla. Los médicos sevillanos están dispuestos a llegar a la huelga si no obtienen respuestas. "El SAS pretende dotarse de una herramienta legal que le permita desplazar de manera obligatoria a sus facultativos a centros con problemas de cobertura de su especialidad. En estos días se han iniciado los desplazamientos de psiquiatras al hospital de Osuna, pero en el futuro esta medida puede ser aplicada a cualquier especialidad o provincia de Andalucía", insisten desde el sindicato. Su presidente, Rafael Ojeda, explica que, aunque tales traslados incluyen un "incentivo" económico, están siendo promovidos mediante "medidas coercitivas", por lo que rechazaba la situación y reclamaba a la dirección del SAS "que se avenga a negociar" y cubra los puestos del hospital de Osuna a través de ofertas atractivas para los especialistas.

"La plantilla de psiquiatras de Osuna sufre un déficit crónico de médicos que el SAS ha ignorado, cuando no agravado con su pertinaz maltrato a los facultativos. Ahora, cuando la gravedad del problema ha llevado al Servicio de Salud Mental a una situación insostenible, pretende mitigarlo de forma apresurada por medio de un recurso destinado a abordar situaciones imprevistas y coyunturales, y no carencias estructurales", concluye el Sindicato Médico de Sevilla.