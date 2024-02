Tendencias en encimeras de cocina para este 2024

¿Cuánto tiempo pasas en tu cocina a lo largo del día? Tanto para los que son cocinillas como para los que solo van a mesa puesta, la cocina es uno de los lugares más frecuentados de una casa. De esta forma, elegir una buena cocina teniendo en cuenta todos sus elementos, es muy importante a la hora de sacarle el máximo partido en el día a día. Además de desempeñar un papel decorativo importantísimo. Así pues, las encimeras de cocina se convierten en un pilar fundamental en nuestra cocina ya que de su calidad dependerá nuestra experiencia cocinando o simplemente disfrutando del espacio. Si estás pensando en darle un soplo de aire fresco a tu cocina, o bien no sabes por dónde empezar porque la estás construyendo, quédate leyendo un poquito más que lo que te vamos a contar te interesa y mucho.

La elección de una encimera va más allá de un mero aspecto decorativo

No nos queremos repetir, pero la encimera es una superficie que sufre el tráfico constante de los habitantes de la casa, especialmente si se trata de la cocina. Es por ello que, si no queremos hacer cambios en los próximos años por desgaste, lo mejor es que optemos por materiales duraderos y resistentes a las batallas del día a día, El granito, el cuarzo o el mármol sintético son extremadamente resistentes y sobreviven a manchas y arañazos. Así que toma nota. Por otro lado, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad muy ajetreada y nuestra vida diaria es altamente estresante, como para que nos sea complicado limpiar las superficies de nuestra casa. No llegaríamos a todo. Así pues, tu nueva encimera tiene que garantizar la facilidad de mantenimiento. Tranquilo, normalmente los materiales modernos están diseñados pensando en nuestro estilo de vida y simplifican nuestra rutina de limpieza. Nada que ver con las encimeras que hemos visto siempre en casa de nuestros padres y abuelos.

2024 se prevé lleno de hogares marcados por el minimalismo y la sostenibilidad

Afortunadamente el tiempo ha jugado a favor de la conciencia ambiental y las encimeras fabricadas con materiales sostenibles cada vez son más demandadas. Los materiales reciclados también se han colado -por suerte- en el mundo de las encimeras y el vidrio reciclado o desechos de otras industrias son muy populares en los tiempos que corren. Además, el menos es más también está calando hondo en los hogares modernos, y el minimalismo se apodera de las cocinas dejando atrás los espacios recargados a los que estábamos acostumbrados. Esto también circula en pro del medio ambiente, ya que se intenta ser lo más funcional posible con menos objetos. Superficies lisas y colores neutros siempre nos brindarán, además de todo lo comentado anteriormente, una sensación de amplitud y orden. En este caso, son ideales el cuarzo blanco y las encimeras sin juntas. Y, por si fuera poco, faltaba la guinda del pastel. La tecnología integrada ha llegado para quedarse y en 2024 seremos testigos más que nunca de superficies que permiten carga inalámbrica de dispositivos, pantallas táctiles incorporadas y superficies inteligentes que además se adaptan al perfil de cada usuario. Una auténtica revolución que tenemos la gran suerte de estar viviendo.

En definitiva, a la hora de renovar tu hogar o empezarlo de cero, la funcionalidad, calidad, belleza y resistencia deben ser los principales objetivos que deberías tener en mente. Superficies para el día a día, que te hagan la vida más fácil y cómoda. Todo ello, por supuesto, sumado a ese granito de arena que todos podemos aportar al medio ambiente.