Torre Sevilla acoge el próximo miércoles una jornada de donación de sangre

La Torre Sevilla, en colaboración con el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla, ha preparado una jornada de donación de sangre para el próximo miércoles 28 de agosto. El horario será de 9 a 13.30 horas del mediodía.

Para realizar la donación, los interesados tendrán a su disposición un autobús de donación que estará situado en la Calle Gonzalo Jiménez de Quesada (Entrada Triana). La finalidad de esta jornada es abastecer los bancos sanguíneos de la zona en la época estival.

Asimismo, el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla ha recordado que se precisa sangre de todos los grupos sanguíneos y que “la sangre es un medicamento vital que no se puede fabricar”. Es importante recordar también que no todo el mundo puede participar. Para hacerlo es necesario que la persona pese más de 50 kilos, además sea mayor de edad y goce de buena salud, así como no acudir en ayunas.

Por último, la web del Centro de Transfusión Sanguínea (www.crtssevilla.org) pone a disposición de los donantes el calendario de colecta, toda la información útil para donantes de sangre, enlaces, noticias, etcétera. Además, la web cuenta con un canal abierto donde el usuario puede enviar sus sugerencias, peticiones o cualquier tipo de duda que tenga.